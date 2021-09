FP Markets

FP Markets wurde bei den Global Forex Awards 2021 zum "Best Global Value Forex Broker" und "Best Trading Experience in the EU" gekürt

Händler wählten FP Markets zum DRITTEN Mal in Folge zum "Best Global Value Broker", und FP Markets erhielt außerdem den "Best Forex Trading Experience Award in the EU" für 2021

Die Global Forex Awards 2021 feiern ihre vierte Ausgabe als internationale Preisverleihung, die Forex-Einzelhandelsunternehmen auf globaler und regionaler Ebene auszeichnet und sich für Spitzentechnologie, kostengünstigen Handel, umfassende Marktforschungstools, fortschrittliche Bildungsprogramme und erstklassigen Kundenservice für Direktkunden/Händler einsetzt.

Der Leiter von FP Markets für Europa, den Nahen Osten und Afrika, Craig Allison, begrüßte den Sieg: "FP Markets wurde zum dritten Mal in Folge zum 'Best Global Value Forex Broker' gewählt, was beweist, dass sich unser Engagement, unseren Kunden ein hervorragendes Handelserlebnis zu bieten, auszahlt. Dass wir zum ersten Mal die Auszeichnung 'Best Forex Trading Experience in the EU' erhalten haben, ist ebenfalls eine Ehre. Dass wir von neuen Händlern auf der ganzen Welt geschätzt werden, zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass FP Markets weltweit zunehmend als die beste Adresse für Kunden anerkannt wird, wenn es um die allgemeine Handelserfahrung geht, da wir marktführende enge Spreads und eine preisgekrönte schnelle Ausführung bieten. Die Wertschätzung durch unsere eigenen Händler ist doppelt erfreulich, da wir uns weiterhin bemühen, die Produkte und Dienstleistungen von FP Markets zu verbessern."

FP Markets bietet über 10.000 Handelsinstrumente an und ermöglicht Händlern den Zugang zu CFDs auf Devisen, Indizes, Rohstoffe, Aktien und Kryptowährungen. Damit ist FP Markets eines der größten Angebote in der Branche und bietet acht Plattformen, darunter MT4, MT5 und Iress. In den letzten 16 Jahren hat FP Markets gelernt, dass die Kombination aus gleichbleibend engen Spreads und schneller Ausführung, gepaart mit hochmodernen Plattformen, einer breiten Produktpalette und einem erstklassigen Kundensupport, die wichtigsten Zutaten sind, die ernsthaften Händlern das Vertrauen in den Handel geben. Seit dem Jahr seiner Gründung im Jahr 2005, baut Australia?s Best Forex Broker 2020 sein Produktangebot weiter aus und bietet Händlern die Möglichkeit, unter den besten Handelsbedingungen der Branche zu handeln.

FP Markets ist ein in Australien regulierter globaler Forex Broker mit mehr als 16 Jahren Erfahrung in der Branche.

FP Markets bietet äußerst wettbewerbsfähige Interbank-Devisen-Spreads ab 0,0 Pips und einen Leverage von bis zu 500:1*.

Der herausragende mehrsprachige 24/5-Service des Unternehmens wurde von Investment Trends als Heimat einiger der zufriedensten Kunden in der Branche anerkannt und wurde von Investment Trends fünf Jahre in Folge mit dem "The Highest Overall Client Satisfaction Award" ausgezeichnet.

FP Markets wurde bei den Global Forex Awards in drei aufeinanderfolgenden Jahren (2019, 2020, 2021) als "Global Forex Value Broker" ausgezeichnet.

