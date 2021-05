HORWIN Europe GmbH

Neues HORWIN-Schulungszentrum geht in Betrieb

Bild-Infos

Download

Wien (ots)

Der E-Zweiradhersteller HORWIN baut seine Europa-Zentrale in Kammersdorf nahe Wien weiter aus. In den vergangenen Monaten wurde ein modernes Schulungszentrum eingerichtet. Es besteht aus einem 150 m² großen Schauraum, in dem aktuelle HORWIN-Modelle ausgestellt sind. Daran schließt ein großer Schulungsraum an.

„Dieses Schulungszentrum ist allein für unsere Partner-Händler und Importeure aus Europa reserviert und kann von Ihnen bei Voranmeldung jederzeit genutzt werden“, erklärt Hanspeter Heinzl, Chef von HORWIN Europe. „Einen Direktverkauf an Konsumenten soll es hier aber nicht geben“, betont der Manager. Eine Betreuung der HORWIN-Kunden durch qualifizierte Händler vor Ort sei ein wesentlicher Teil der Unternehmensphilosophie, die auf Qualität und Kundenservice setze. Im 3. Quartal 2021 werden die ersten Schulungstermine bekanntgeben.

In etwa zeitgleich wird den HORWIN-Partnerunternehmen auch ein neues Service-Tool zur Verfügung stehen. Das portable Gerät wird direkt ans Fahrzeug angeschlossen und kann etwa Softwareupdates übertragen, Fehlercodes auslesen oder aktuelle Daten vom Akku ablesen.

Die HORWIN Europe GmbH hat ihren Sitz in Kammersdorf nahe Wien und verfügt über ein gut ausgebautes Händlernetzwerk in Europa. Die Fahrzeuge werden bei HORWIN Global in China speziell für europäische Bedürfnisse in den Bereichen Qualität, Sicherheit und Dimensionierung produziert. Die Europa-Zentrale ist in die Fahrzeug-Entwicklung eingebunden. Hinter HORWIN stehen die Unternehmerfamilien Zhou Wei aus China und Heinzl aus Österreich.

Bilder aufwww.horwin.eu/de/presse

Original-Content von: HORWIN Europe GmbH, übermittelt durch news aktuell