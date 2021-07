ServerFarm

Serverfarm ernennt Jochem Steman zum Leiter des Colocation-Geschäfts in Europa

Los Angeles (ots/PRNewswire)

Der in Amsterdam ansässige Infrastrukturmanager verstärkt das globale Führungsteam, um die steigende Nachfrage von Unternehmen zu befriedigen

Serverfarm, der innovative Entwickler und Betreiber von Rechenzentren, ist stolz, die Aufnahme von Jochem Steman in sein Führungsteam bekannt zu geben. Steman, eine angesehene Führungspersönlichkeit im Bereich Infrastruktur und Rechenzentren, wird bei Serverfarm die Rolle des VP of Colocation Europe übernehmen. In dieser neu geschaffenen Position ist Steman mit der Leitung der Colocation-Services des Unternehmens in den wichtigsten Rechenzentrumsmärkten in Europa, einschließlich Amsterdam, betraut, wo Serverfarm Einrichtungen besitzt und betreibt.

Serverfarm entwickelte diese Position als Reaktion auf den wachsenden Bedarf an Colocation, der durch die Pandemie ausgelöst wurde. Einem aktuellen Bericht zufolge wird der europäische Colocation-Markt von 2021 bis 2028 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 13 % wachsen.

Steman bringt über 23 Jahre Erfahrung in der IT-Branche in diese Führungsposition ein. Sein ausgeprägtes Verständnis für die Technologien, welche die digitale Disruption verursachen, und wie man sie anwendet, hat das Geschäftswachstum in mehreren geschäftskritischen Infrastrukturunternehmen vorangetrieben. Bevor er zu Serverfarm kam, war Steman CEO von Datacenter.com, einem Startup mit Standorten in Amsterdam, Singapur und Dallas, wo er das Unternehmen erfolgreich von Grund auf aufbaute. Bei Brocade war er verantwortlich für IP-Netzwerklösungen für internationale Cloud-Service-Provider und High-Tech-Kunden.

"Jochem hat eine nachgewiesene Geschichte in der Skalierung und Expansion von technologiegetriebenen Geschäften und Unternehmen in hart umkämpften globalen Märkten", sagte Avner Papouchado, CEO von Serverfarm. "Seine ausgeprägte Fähigkeit, Ergebnisse voranzutreiben, gepaart mit seinem kundenzentrierten Ansatz, wird unsere Fähigkeit, Best-in-Class-Colocation anzubieten und gleichzeitig unseren Kunden die Skalierung und digitale Transformation in den europäischen Schlüsselmärkten zu ermöglichen, nur noch weiter verbessern."

Die Ernennung von Steman unterstreicht das enorme Wachstum des Unternehmens. Derzeit hat Serverfarm über 700 Standorte in mehr als 40 Ländern unter Management und wächst schnell. Darüber hinaus hat sich die Muttergesellschaft von Serverfarm kürzlich von Server Farm Realty, LLC in Serverfarm, LLC umbenannt. Diese Veränderung spiegelt direkt das mehr als 24-jährige Wachstum des Unternehmens wider, das sich von einer Immobilienmakler- und Verwaltungsfirma zu einem führenden Technologie- und Rechenzentrumsdienstleister entwickelt hat, der globale Fortune 500-Unternehmen beliefert.

"Ich freue mich, einem so angesehenen Führungsteam beizutreten, das eine klare Vision für globales Wachstum entwickelt hat", sagte Jochem Steman, Vizepräsident von Colocation Europe. "Ich glaube, dass der einzigartige Ansatz von Serverfarm die digitale Transformation über das gesamte Spektrum unterstützt: Rechenzentrumsdesign, Colocation und IT-Management - was Serverfarm zum weltweit führenden DMaaS-Anbieter (Data Center Management as a Service) macht. Ich freue mich darauf, mit einer so anerkannten Gruppe zusammenzuarbeiten und die Strategie von Serverfarm zu unterstützen, ihre Colocation-Services in ganz Europa weiter auszubauen."

Weitere Informationen zu Serverfarm finden Sie unter serverfarmllc.com.

Informationen zu Serverfarm

Serverfarm ist ein einzigartiger IT- und Rechenzentrumsentwickler und -betreiber mit einem bahnbrechenden Ansatz zur Beschleunigung der digitalen Transformation für Service Provider und Unternehmen. Mit InCommand Services, unserer integrierten Plattform für Immobilien-, Rechenzentrums- und IT-Management-Lösungen, maximieren wir die Infrastruktureffizienz unserer Kunden und bieten ihnen eine durchgängige Transparenz und Kontrolle über ihre IT- und Rechenzentrumsumgebungen. Das Ergebnis: Unsere Kunden und ihre Teams gewinnen an Agilität, Zuverlässigkeit und Effizienz und können sich auf Innovationen konzentrieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.serverfarmllc.com.

Original-Content von: ServerFarm, übermittelt durch news aktuell