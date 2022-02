KRAVAG

R+V spendet Essen für Menschen in Not

Nachbarschaftshilfe im Rahmen des Winternotprogramms: In den vergangenen Tagen teilte die am Heidenkampsweg ansässige R+V Versicherung insgesamt 500 Mahlzeiten an die Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung in der Friesenstraße im Hamburger Stadtteil Hammerbrook aus.

Ein Tiny House, das anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der R+V durch Deutschland tourt, verwandelte sich in den vergangenen Tagen in eine Essensausgabestelle für Menschen in Not. Mitarbeitende der R+V und der KRAVAG teilten am Samstag rund 250 Portionen Kartoffelsalat mit Würstchen an die Bewohnerinnen und Bewohner des Winternotprogramms in der Friesenstraße aus. Initiiert wurde die Aktion durch den Betriebsrat des Innendienstes in Hamburg.

Am Montagmorgen öffnete das fahrende R+V-Haus erneut seine Türen für die Nachbarn in Hammerbrook. Dieses Mal verteilten Mitarbeitende des R+V-Vertriebs Frühstückstüten mit Gebäck und Obst. Dazu gab es Kaffee oder Tee. Wie schon am Samstag war die Stimmung bei allen Beteiligten gut und nach rund 1,5 Stunden waren alle Tüten verteilt.

Filialdirektorin Inga Gauer ist erleichtert, dass das Wetter auch an diesem Morgen auf der Seite der R+V war. Henning Köhler, Filialdirektor, ergänzt: "Es war schön zu erleben, dass man auch mit einer kleinen Geste etwas Gutes tun kann. Leider sind es gerade die bedürftigsten Menschen unter uns, die durch Corona aus dem Fokus geraten."

Getragen wird das Winternotprogramm vom städtischen Sozialunternehmen Fördern & Wohnen. Dr. Arne Nilsson, Sprecher der Geschäftsführung, begrüßt die Hilfsaktion: "Wir freuen uns sehr über das Jubiläumsgeschenk, das die Versicherung den obdachlosen Menschen in Hammerbrook macht. Was für eine schöne Geste des Miteinanders! Die Einladung zum Essen zeigt den Menschen, die bei uns übernachten, dass sie anderen wichtig sind. Herzlichen Dank für das Engagement und auf weiterhin gute Nachbarschaft in Hammerbrook!"

