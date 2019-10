MicroBitcoin

Neues MICROBITCOIN-Netzwerk geht im Oktober 2019 mit umfangreichem Upgrade an den Start

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

MicroBitcoin (MBC) modernisiert im Oktober 2019 sein Netzwerk. Zweck des Upgrade ist das Verbrennen der Mengen, die seit der Bitcoin-Hardfork nicht bewegt wurden. Dadurch werden Unsicherheiten in Zusammenhang mit der Aktivierung ausgeräumt, und die Community weiß den genauen Betrag des Angebots und Umlaufs.

MBC hat zum Mai 2018 eine erfolgreiche Hardfork auf Bitcoins 525.000. Blockstufe durchgeführt. Im Gegensatz zu Bitcoin berechnet das Peer-to-Peer-Zahlungsprotokoll eine sehr niedrige Transaktionsgebühr von 0,0001 % und verzeichnet einen deutlichen Anstieg der Transaktionsrate pro Sekunde. Nach der erwähnten Hardfork wurde MBC für sein stabiles Mining und seine schnellere Netzwerkgeschwindigkeit gelobt. Laut dem Entwicklungsteam von MBC soll mit diesem Upgrade mehr Sicherheit für Teilnehmer und Beitragende geschaffen werden.

Das neue Netzwerk geht voraussichtlich am 9. Oktober 2019 um 11.00 Uhr UTC (MEZ-1) auf der 1.137.200. Blockstufe des MBC-Netzwerks an den Start. Das Entwicklungsteam rät Mitgliedern der MBC-Community dringend davon ab, 100 Blocks vor bzw. nach dem genannten Block Transaktionen zu generieren.

MBC hat die folgenden Hauptmerkmale des umfangreichen Upgrade bekanntgegeben

[MicroBitcoin - Technische Daten]

* Verbrannt werden annähernd 80 % von 170 Mrd. MBCs, die während der Bitcoin-Hardfork aktiviert werden konnten, aber nicht aktiviert wurden

Während der Bitcoin-Hardfork mit Snapshot auf Bitcoins 525.000. Blockstufe konnten Bitcoin-Inhaber MicroBitcoins (MBCs) im Verhältnis 1:10.000 aktivieren. MBCs ab dem 525.001. Block, die bis zum Netzwerkstart noch nicht aktiviert wurden, können nicht mehr aktiviert werden und werden verbrannt. Bekanntlich wurden bislang 27 Mrd. MBCs aus 2,7 Mio. Bitcoins aktiviert. Daraus folgt, dass mehr als 140 Mrd. MBCs noch nicht aktiviert wurden und daher verbrannt werden. Damit gehen fast zwei Drittel des Gesamtangebots von 210 Mrd. MBCs verloren.

* Verringerte Mining-Belohnung und Ausgabe gemäß Mining-Belohnungsformel

Derzeit erhalten Miner eine Belohnung von 12.500 MBCs für einen Block je Minute; in dem neuen Netzwerk werden 5.500 MBCs je Block ausgegeben, was einer mengenmäßigen Verringerung um 44 % entspricht. Anstatt einer festen Belohnung je Block wie bei Bitcoin sinkt in dem neuen Netzwerk die Mining-Ausgabe graduell gemäß der Mining-Belohnungsformel wie bei Monero (XMR).

* Änderung des Konsensalgorithmus zu YesPower PoW und Reduzierung der Block-Größenbeschränkung

Rainforest v2 (auch als RFv2 bekannt) verursacht eine ineffizient langsame Blockvalidierung; dagegen ist YesPower per Design besonders CPU-freundlich, GPU-unfreundlich und FPGA/ASIC-neutral. Anders ausgedrückt: Auf derzeitigen CPUs läuft die Berechnung relativ effizient und auf derzeitigen GPUs relativ ineffizient. Um die Zuverlässigkeit des Netzwerks zu erhöhen, Block-Spamming zu verhindern und einen besseren Gebührenmarkt zu schaffen, wird die Blockgröße auf 300 KB gesenkt.

* Technische Sperre von 50 % der Premined-MBCs und deklarative Sperre der restlichen 50 %

5 Mrd. MBCs (was 50 % der von der Stiftung, Entwicklungsteams und Beitragenden auf der 535.000. Blockstufe gehaltenen 10,5 Mrd. Premined-MBCs entspricht) werden bis 2021 technisch gesperrt; die restlichen 50 % werden nicht verkauft, sondern gehalten, um bei Marktüberhitzung oder -verzerrung eingreifen zu können.

* Mit dem Start des neuen Netzwerks werden 46 Mrd. MBCs ausgegeben, wodurch sich das Gesamtangebot von 210 Mrd. signifikant auf 61 Mrd. MBCs reduziert

Bekanntlich wurden seit der Hardfork 27 Mrd. MBCs aktiviert; bislang wurden um die 8,8 Mrd. MBCs gemined und 10,5 Mrd. MBCs pregemined. Zusammen macht das annähernd 46 Mrd. MBCs. Wenn ca. 10,5 Mrd. MBCs der Gesamtmenge gesperrt werden, verbleibt eine Umlaufmenge von ungefähr 36 Mrd. MBCs. Daraus folgt, dass in dem neuen MBC-Netzwerk 150 Mrd. der 210 Mrd. MBCs verloren gehen. Mit anderen Worten, 70 % der Gesamtangebots gehen verloren.

Das neue Netzwerk mit umfangreichem Upgrade bietet eine schnellere und stabilere verteilte Plattform für reale Krypto-Anwendungsfälle. MBCs werden bei P2P-Transaktionen zwischen Unternehmen und Kunden eine wichtige Rolle spielen.

