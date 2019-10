G2

G2 enthüllt am höchsten bewertete Softwareunternehmen im asiatisch-pazifischen Raum

Singapur (ots/PRNewswire)

G2 gibt im Rahmen seines regionalen Investitionsausbau mit einer neuen Geschäftsstelle in Singapur das Ranking der besten Softwareunternehmen bekannt

G2.com (ehemalig G2 Crowd), der weltweit größte B2B-Technologiemarktplatz für Software und Dienstleistungen, der Unternehmen zu intelligenteren Kaufentscheidungen verhilft, hat heute sein erstes Best Software Companies in Asia Pacific (APAC)-Ranking veröffentlicht. Das Ranking, das mit G2s neuer Geschäftsstelle in Singapur zusammenfällt, berücksichtigt mehr als 39.000 Softwarebewertungen von G2-Anwendern im asiatisch-pazifischen Raum und untersucht fast 400 Softwareunternehmen, die Asien, Australien und Neuseeland bedienen.

Chris Perrine, Vice President of APAC von G2 leitet die Expansionsanstrengungen von G2 in der APAC-Region mit dem Ziel, das Gebiet zu vergrößern. Die neue Geschäftsstelle im Herzen des zentralen Geschäftsviertels von Singapur wird im November eröffnet.

Die Top-Ten-Softwareunternehmen in der APAC-Region, gemäß den von G2 überprüften Anwenderbewertungen, sind:

1) MongoDB - MongoDB ist die Datenbank der nächsten Generation, die Unternehmen beim Transformieren ihrer Branchen und Daten unterstützt.

APAC-G2-Zufriedenheitswert: 92,0

2) ActiveCampaign - ActiveCampaign ist eine Marketing-Automatisierungssoftware die Unternehmen dabei unterstützt, eine Kundenbindung aufzubauen.

APAC-G2-Zufriedenheitswert: 91,3

3) Slack - Slack ist eine Layer des Business-Technology-Stacks, die Personen, daten und Anwendungen zusammenbringt.

APAC-G2-Zufriedenheitswert: 90,0

4. Asana - Asana ist eine Projektmanagement-Software, die Teams beim Organisieren und Verwaltung ihrer Arbeit unterstützt.

APAC-G2-Zufriedenheitswert: 90,0

5. Shopify - Shopify ist die führende Omni-Channel-E-Commerce-Plattform. Geschäftsinhaber können mit der Software Online-Shops erstellen, einrichten und verwalten.

APAC-G2-Zufriedenheitswert: 88,7

6. Zoom - Zoom ermöglicht den Teams von Unternehmen und Organisationen eine mobile Zusammenarbeit, um mehr zu erreichen.

APAC-G2-Zufriedenheitswert: 88,3

7. MuleSoft - MuleSoft stellt die meistgenutzte Integritätsplattform zur Verbindung von SaaS- und Unternehmensanwendungen bereit.

APAC-G2-Zufriedenheitswert: 87,9

8. UiPath - UiPath bietet die fortschrittlichste Enterprise-RPA-Plattform.

APAC-G2-Zufriedenheitswert: 87,7

9. Symantec - Symantec ist das weltweit führende Cloud-Cyber-Sicherheitsunternehmen, das die wichtigsten Daten von Unternehmen, Regierungsbehörden und Privatpersonen schützt.

APAC-G2-Zufriedenheitswert: 87,4

10. Freshworks - Freshworks bietet Unternehmen SaaS-Lösungen zur Kundenbindung, von CRM-Software bis zum Live-Chat, um es Support-, Vertriebs- und Marketingfachleuten zu erleichtern, mit Kunden zu kommunizieren und mit Teamkollegen zusammenzuarbeiten.

APAC-G2-Zufriedenheitswert: 87,2

Alle Ergebnisse des Best Software Companies in Asia Pacific-Rankings von G2 werden mit Hilfe der von G2 entwickelten Algorithmen für Kundenzufriedenheit und Marktpräsenz berechnet, die hier im Detail erläutert werden.

Mit mehr als 900.000 Bewertungen weltweit, über 90.000 Produkten und 1.700 Technologie- und Service-Kategorien ist G2 der weltweit größte B2B-Technologiemarktplatz. Mit seiner neuen Geschäftsstelle in Singapur wird G2 nun zur globalen Autorität für Unternehmenssoftware.

"Die globale Expansion hat für G2 höchste Priorität", so Chris Perrine, Vice President of Asia-Pacific von G2.

"Mit der Eröffnung unserer neuen Geschäftsstelle in Singapur im November und der Veröffentlichung der Best Software in Asia Pacific-Rankings können wir unsere Investitionen in der Region und unsere Fähigkeiten weiter ausbauen, Unternehmen bei der Suche, Überprüfung und Verwaltung der richtigen Software zu unterstützen.

"Die Investitionen von G2 im asiatisch-pazifischen Raum sind ein wesentlicher Schritt, um unser Ziel zu erreichen, Unternehmen dabei zu unterstützen, bessere Entscheidungen für den Kauf von Software zu treffen und die Softwarebranche weltweit transparenter zu gestalten.

Siehe G2s vollständige Best Software Companies in Asia Pacific--Liste.

Erfahren Sie mehr über G2s Geschäftsstelle in Singapur.

Informationen zu G2.com (ehemalig G2 Crowd)

G2.com mit Hauptsitz in Chicago revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen Software und Dienstleistungen entdecken, kaufen und verwalten. Mehr als drei Millionen Benutzer verlassen sich monatlich auf G2, um die beste Software für ihr Unternehmen zu finden und zu kaufen. Die Plattform verfügt über 900.000 Bewertungen und 100 Millionen USD an Gesamtinvestitionen von IVP, Accel Partners, LinkedIn, Emergence Capital, Pritzker Group, Chicago Ventures, Hyde Park Ventures, Branchenführern und Gründern. Zu den Kunden von G2 gehören IBM und Zoom. Die jüngste 55-Millionen-USD-Serie-C-Finanzierung erfolgte im Oktober 2018, gefolgt von den Siftery- und Advocately-Akquisitionen.

Pressekontakt:

Singapur: Priscillia Chun

Sling & Stone für G2

+61 2 8073 5390

priscilliachun@slingstone.com

oder US: Rich Trunzo

Sling & Stone für G2

+1 (661) 600-5322

G2@slingstone.com

Original-Content von: G2, übermittelt durch news aktuell