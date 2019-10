euglena

euglena Co. startet die Kampagne "The Day Sushi Disappears" als Warnung vor dem Klimawandel

Tokio (ots/PRNewswire)

Die Kampagne "The Day Sushi Disappears" (Der Tag, an dem Sushi verschwindet) ist gemeinsam von der euglena Co., Ltd. (Unternehmenssitz in Minato-ku, Tokio; Mitsuru Izumo, CEO; nachfolgend "euglena Co.") und einem angesehenen japanischen Sushi-Restaurant Ginza Kyubey ins Leben gerufen worden.

Die Kampagne soll vor der Gefahr warnen, die der Klimawandel für den marinen Lebensraum darstellt, und auf die Möglichkeit hinweisen, dass sich dadurch ebenfalls das Menü in Sushi-Restaurants dramatisch verändern kann. In der Kampagne veranschaulicht die euglena Co. die Prognose einer Zukunft*, in der bestimmte Arten von Sushi-Zutaten aufgrund eines möglichen Klimawandels aus den Meeren um Japan verschwinden werden. Auch auf einer speziellen Website unter (https://euglena.jp/sushi) werden die neun Zutaten dargestellt, die in naher Zukunft vom Verschwinden bedroht sind. Die Besucher der Website können das Datum des Tages schätzen, an dem jede Sushi-Zutat bei Ginza Kyubey zum letzten Mal angerichtet wird. Zu diesen Sushi-Zutaten gehören so vertraute Speisen wie Tintenfisch, Shako, Lachs und Lachsrogen, Jakobsmuscheln, Seeigel, Meerohren, Flunder, Meerbrasse und Schneekrabbe.

* Diese Prognose basiert auf einem Bericht eines Projektbetreuers dieser Kampagne, Professor Shinichi Ito vom Forschungsinstitut für Atmosphäre und Ozeane der Universität Tokio.

Konzeptfilm THE LAST DAY OF SUSHI

https://www.youtube.com/watch?v=JGsm2Grs-oQ&t=0s

Informationen zur euglena Co.

euglena Co. ist im ersten Segment der Tokyo Stock Exchange (Ticker: 2931) börsennotiert und das erste Unternehmen für Biotechnologie weltweit, das bei der Freiland-Massenzüchtung der Mikroalge "Euglena" im Jahr 2005 erfolgreich war. Heute betreiben wir eine Healthcare-Geschäftssparte zur Vermarktung von funktionellen Lebensmitteln/Kosmetika aus "Euglena" und eine Energie- und Umweltschutzsparte, die Forschung und Entwicklung für die Biokraftstoffproduktion fördert.

https://euglena.jp

Informationen zu Ginza Kyubey

Ginza Kyubey ist ein renommiertes japanisches Sushi-Restaurant in Ginza, Tokio, mit einer über 80-jährigen Tradition, das laut LA LISTE 2018 - einer Website mit einer Restaurantauswahl auf fünf Kontinenten - in Japan auf dem Spitzenplatz und weltweit auf Platz Nummer drei rangiert .

SDG-verbundene Aktivitäten von euglena Co.

Die euglena Co. setzt sich im Rahmen ihrer Unternehmensphilosophie "Make People and the Earth Healthy" (Gesundheit von Menschen und Erde fördern) dafür ein, die globalen Umweltprobleme, Nahrungsmittelfragen und viele andere gesellschaftliche Herausforderungen mithilfe ihrer geschäftlichen Aktivitäten anzugehen.

- GENKI-Programm von euglena https://euglena.jp/genki/Die euglena Co. stellt seit 2014 für Kinder in Bangladesch die nahrhaften Euglena -Plätzchen bereit. Ein Teil des Umsatzes unseres Gruppenunternehmens wird diesem zweckgebundenen Fonds zur Verfügung gestellt. - Biokraftstoff-Geschäft https://euglena.jp/greenoiljapan/Die euglena Co. hat erneuerbaren Flugturbinen- und Dieselkraftstoff erforscht und entwickelt. Während die USA und die EU-Staaten die Einführung von Biokraftstoffen aktiv mit konkreten bezifferten Zielen unterstützen, ist die Nutzung von Biokraftstoff in Japan sehr gering. Deshalb hat sich die euglena Co. zum Ziel gesetzt, erneuerbaren Flugturbinenkraftstoff bis 2020 für kommerzielle Flüge bereitzustellen, um Japan zu einer fortschrittlichen Nation in Bezug auf Biokraftstoff zu machen. - Chief Future Officer, 18 Jahre oder jünger https://euglena.jp/news/20190809-2/ Basierend auf der Überzeugung, dass junge Menschen die Erwachsenen von Morgen sind und auch diejenigen sein sollten, welche die Entscheidungen zur Zukunft treffen, will die euglena Co. einen CFO (Chief Future Officer) einstellen, der 18 Jahre oder jünger ist. Dieser junge Mensch soll dazu beitragen, die SDG-verbundenen Maßnahmenpläne und Ziele des Unternehmens zu verbessern; innerhalb von drei Wochen nach der Bekanntgabe dieses Angebots hat diese Position eine enorme Zahl von über 500 Bewerbungen aus Japan und dem Ausland angezogen. Der oder die Jugendliche, der in diesem Oktober zum CFO ernannt werden soll, wird die euglena Co. bei vielen Aktivitäten repräsentieren, darunter auch die Teilnahme an internationalen Konferenzen.

Fotos zu dieser Pressemitteilung können von der nachstehenden URL heruntergeladen werden:

https://www.dropbox.com/sh/xxp6lynu75dp9qs/AABX-ICYoUVKnNExK-AWO3yTa?dl=0

