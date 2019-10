Bulletproof

BULLETPROOF baut Cybersecurity-Dienste in Europa auf weitere Branchen aus

BULLETPROOF, ein GLI-Unternehmen ist eine führende Firma für Cybersecurity mit einer langen Erfolgsgeschichte in der Gaming-Branche und das bahnbrechende Unternehmen baut jetzt seine Kapazitäten aus, um eine breite Palette von Branchen in ganz Europa zu bedienen.

Bulletproof baut seine Infrastruktur weiterhin über das Gaming hinaus aus, unter anderem in die Branchen Banken, Finanzen, Gesundheitswesen und eCommerce. Kürzliche Änderungen der Infrastruktur umfassen eine Zusammenführung des britischen Teams mit dem Rest des Teams für die Region EMEA, die Einstellung von drei neuen Pen-Testern und fünf neuen Rechnungsprüfern. Des Weiteren hat Bulletproof fünf neue Pen-Tester, zwei Rechnungsprüfer und einen speziellen Vertriebsleiter für Cybersecurity eingestellt, um die wachsende Nachfrage zu decken.

"Wir haben im Lauf dieses Jahres 27.000 Stunden Sicherheitsdienstleistungen für unsere Klienten bereitgestellt und haben mehr als 1.850 Lücken festgestellt und geschlossen, von denen 180 die Kategorie hohes/kritisches Risiko hatten. Diese Zahlen sollten jedes Unternehmen alarmieren und unterstreichen einen sehr einfachen Punkt: Cybersecurity-Angriffe sind real, dringlich, im Steigen begriffen und die Vorbeugung benötigt ständige Aufmerksamkeit", sagte Marco Capozzi, Director of Information System Security für die Region EMEA bei Bulletproof.

Bulletproof stand mehr als 210 europäischen Kunden in der Gaming-Branche zu Diensten und das Unternehmen ist weiter gewachsen. Allein in diesem Jahr wurden 117 neue Kunden gewonnen. Zu den kürzlichen Erfolgen gehören Zertifizierungen für Kunden in 25 Gesetzgebungen sowie die Unterstützung von Kunden bei technischen Zertifizierungen wie ISO/IEC 27001 und PCI DSS.

Zuvor in diesem Jahr erhielt das kanadische Team von Bulletproof den Microsoft Canada Modern Workplace Innovation Partner Preis des Jahres 2019 und gehört zu den sehr wenigen Firmen, die sich national als von CyberSecure Canada akkreditierter Certification Body qualifizierten.

Des Weiteren erhielt das Team der Region EMEA von Bulletproof kürzlich die Verlängerung seiner PCI-ASV-Akkreditierung. Das Unternehmen wurde damit unabhängig geprüft und zertifiziert, externe Prüfdienste auf Sicherheitslücken durchzuführen und die Einhaltung externer Prüfanforderungen von PCI DSS Anforderung 11.2.2. zu prüfen.

"In dem Zeitraum, in dem ein normaler Leser diese Pressemitteilung liest, haben durchschnittlich drei Cybersecurity-Angriffe auf geschäftliche Infrastrukturen stattgefunden. Zwei davon sind erfolgreich und täglich werden durchschnittlich 780.000 sensible Datensätze offengelegt. Dies nicht die Zeit, abzuwarten und Tee zu trinken. Es ist die Zeit für aggressive Abwehr und Bulletproof ist der Partner der Wahl für Dienstleistungen der Weltklasse", setzte Marco Capozzi hinzu.

Informationen zu Bulletproof(TM), ein GLI-Unternehmen

Bulletproof wurde im Jahr 2000 in Fredericton (NB) gegründet und verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung mit dem Schutz der Daten seiner Kunden in der Sicherheitsbranche. Das Unternehmen verfügt jetzt zudem über Niederlassungen in Moncton, Saint John, Charlottetown, Halifax, Montreal, Ottawa, Toronto, Austin, Las Vegas, Fairfax, Südamerika, Europa, Afrika, Asien und Australien.

Mittlerweile setzen Nutzer auf sechs Kontinenten auf Bulletproof zum Schutz ihrer Netzwerke, Daten und Mitarbeiter. Dies reicht von der Überwachung auf Bedrohungen rund um die Uhr über Schulungen der Mitarbeiter bis zu Maßnahmen bei Notfällen. Bulletproof wurde kürzlich von Microsoft Canada als Partner of the Year in der Kategorie Modern Workplace des Jahres benannt und ist stolz darauf, ein Microsoft Gold Partner mit neun Goldkompetenzen zu sein. Unsere gesamte Tätigkeit erfolgt unter einem sehr speziellen Blickwinkel der Integration von Produktivität und Sicherheit in die Lösungen, die wir entwickeln. Wir liefern Wert, Schutz und Vertrauen, die andere nicht bereitstellen können.

Weitere Informationen über Bulletproof erhalten Sie unter bulletproofsi.com oder folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und LinkedIn.

