Kantox präsentiert optimierte Lösung zur Devisen- und Zahlungsverkehrsabwicklung für Geschäftskunden der Citi Commercial Bank in den USA

Kantox, ein führender Anbieter von Währungsmanagement- und Zahlungslösungen für Geschäftskunden, hat gemeinsam mit Citi Commercial Bank ein integriertes Nutzererlebnis für Devisen- (FX-) Kunden der Bank in den USA entwickelt.

Die Lösung verbindet sich direkt mit der Citi-Plattform und ermöglicht eine Automatisierung im Treasury-Geschäft für inländische und grenzüberschreitende Zahlungen in verschiedenen Währungen. Die neue Software ist Teil der Citi-Initiative Dynamic Management of Foreign Exchange ("DMFX").

"Da sich die Treasury-Bedürfnisse unserer Kunden rasant weiterentwickeln, ist Citi stets bemüht, kundenorientierte Lösungen zu entwickeln, die intelligent und vorausschauend sind, um das zu ermöglichen, was Kunden für ihr Tagesgeschäft brauchen", so Kyle Falconi, Head of US Commercial Derivative Sales bei Citi. "Wir freuen uns darauf, unseren Kunden mit Unterstützung von Kantox eine integrierte, technologiebasierte FX- und Zahlungslösung anbieten zu können."

"Bei Citi wird Technologie großgeschrieben. Diese Partnerschaft ist für uns ein weiterer Beleg für den weltweiten Trend zu verstärkten Kooperationen zwischen Banken und FinTech-Unternehmen", so Philippe Gelis, CEO von Kantox. "Wir freuen uns, gemeinsam mit Citi Lösungen bereitstellen zu können, die Kunden bei der Prozessautomatisierung unterstützen, sie im IT-Bereich entlasten und insgesamt für eine reibungslose Kundenerfahrung sorgen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit."

Im Rahmen der Zusammenarbeit werden Citi und Kantox das Angebot an Automatisierungsdienstleistungen im Währungsmanagement für Geschäftskunden von Citi ausweiten. Dabei könnte auch Dynamic Hedging zum Einsatz kommen, die Mikro-Hedging-Technologie von Kantox, die kürzlich bei den Treasury Management International Awards for Innovation and Excellence als "Beste Risikomanagementlösung" ausgezeichnet wurde.

Derzeit wird die Software, die im Rahmen des Citi-Programms D10X entwickelt wurde, mit ausgewählten Citi-Geschäftskunden in den USA getestet. Eine breitere Einführung ist für 2020 anvisiert.

Über Kantox

Kantox ist ein führendes FinTech-Unternehmen und bietet Lösungen, die das komplexe Devisengeschäft nicht nur einfacher, sondern zur Wachstumschance machen. Mit der Expertise und Software von Kantox lassen sich Währungsrisikodaten schnell erfassen und Prozesse in den Bereichen Absicherung, Zahlung und Zahlungsabwicklung automatisieren. Über 3.900 Kunden in 70 Ländern vertrauen im Zahlungs- oder Währungsmanagement auf Kantox.

Kantox hat seinen Sitz in London und unterliegt der Aufsicht der britischen Finanzdienstleistungsaufsicht Financial Conduct Authority (registriert unter Nr. 580343). Mehr erfahren Sie auf www.kantox.com, @Kantox oder LinkedIn.

Über Citi

Citi ist eine weltweit führende Bank mit rund 200 Millionen Kundenkonten und Geschäftsaktivitäten in mehr als 160 Ländern. Die Bank bietet Verbrauchern, Unternehmen, Regierungen und Institutionen eine breite Auswahl an Finanzprodukten und -dienstleistungen, einschließlich Privatkundengeschäft und Konsumentenkrediten, Bankdienstleistungen für Firmenkunden und Investment Banking, Wertpapierbrokerage, Transaktionsdienstleistungen und Vermögensmanagement.

Die zur Citi gehörende Citi Commercial Bank verfügt über ein talentiertes Team aus Kundenbetreuern sowie Produkt- und Kundenservicespezialisten, das Unternehmen mittlerer Größe in jeder Entwicklungsphase mit globalen Bankdienstleistungen unterstützt.

