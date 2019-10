ILOCX

Thailändische PM Group erwirbt strategischen Lizenzvertrag für die ConFlow Power-Technologie in Südostasien

Die International License Offering Exchange (ILOCX) bündelt die erste wichtige Zusammenarbeit für ConFlow Power in Asien mit der PM Group, einem der größten privaten Konglomerate Thailands

PM Group Company Limited und ConFlow Power haben Bedingungen für einen exklusiven Lizenzvertrag vereinbart, der die gesamte südostasiatische oder ASEAN-Region umfasst. Dies gilt für die Länder Thailand, Indonesien, Singapur, Malaysia, die Philippinen, Vietnam, Myanmar, Brunei, Kambodscha und Laos.

Die PM Group hat die Entwicklung eines Portfolios mit strategischen Investitionen in verschiedenen Bereichen, einschließlich disruptiver Technologien und erneuerbarer Energien, aktiv vorangetrieben. ConFlow Power strebt für seine Technologie der regenerierenden Batterien einen "Fast to Market" -Ansatz an. Die Partnerschaft der beiden Gruppen bietet einen besonderen gegenseitigen Wert und eine sich ergänzende Stärke für ihre globalen Geschäftsmodelle.

Die Technologie von ConFlow Power ist eine bahnbrechende Lösung, die der PM Group ausgezeichnete Leistungsergebnisse geliefert hat. Bei einem Due Diligence-Besuch in London im September dieses Jahres wurde das Gerät unter strengen Stresstests und zahlreichen Entleerungs- und Aufladeverfahren über einen Zeitraum von zwei Tagen getestet.

Nach dem erfolgreichen Besuch der PM Group wurden die Verhandlungen abgeschlossen, und heute hat die PM Group ihr Beteiligungsportfolio erweitert und vertritt ConFlow Power nun offiziell und exklusiv in der südostasiatischen ASEAN-Region.

Edward Fitzpatrick, CEO von ILOCX: "Wir freuen uns sehr darüber, die PM Group als Partner von ConFlow Power zu haben. Diese Partnerschaft erweitert den Anwendungsbereich und ermöglicht einen schnellen Zugang zu einem wichtigen Teil der Welt. Südostasien hat eine Bevölkerung von über 640 Millionen Verbrauchern, 2,8 Billionen US-Dollar BIP und ist der drittgrößte Markt der Welt mit einem enormen Nachfragepotenzial für die ConFlow Power-Technologie.

Chalermchai Mahagitsiri, CEO der PM Group: "Diese exklusive Partnerschaft mit ConFlow Power, der ersten in Asien, wird es der PM Group ermöglichen, an der Spitze einer transformativen, patentierten Technologie zu stehen, die sicher in der Anwendung, umweltfreundlich und kostengünstig zu produzieren ist."

ConFlow Power entwickelt nun einen hochmodernen Fertigungsplan, mit dem Entwickler 3D-Bilder von maßgeschneiderten Batteriegehäusen zum Drucken und Testen an ein Labor senden können. Nach Abschluss dieses Prüfprozesses wird eine Bestellung generiert und das Gehäuse auftragsbezogen gefertigt. Bei all diesen Vorgängen werden Smart Contracts und das Distributed-Ledger-Verfahren eingesetzt.

Dieser Ansatz wird eine schnelle Bereitstellung von Geräten in vielen Branchen und an Standorten in mehreren Ländern ermöglichen. Außerdem dient dies der Strategie, alle Entwicklungsherausforderungen und -kosten für eine breite Palette von Geräten auf die lizenzierten Partner zu übertragen, die unter den Rahmenlizenzvertrag der PM Group für die Region fallen.

Informationen zur PM Group

Die PM Group ist einer der führenden thailändischen Privatkonzerne mit Interessenschwerpunkten in den Bereichen Schifffahrt, Öl- und Gasdienstleistungen, Kunststofffolien, Bergbau und Düngemittel, Lebensmittel- und Getränkehandel, Nahrungsergänzungsmittel, Unterhaltung, Immobilienentwicklung, Golfplätze und Investitionen in die digitale Wirtschaft.

Informationen zu ConFlow Power

ConFlow Power ist der Handelsname von E-Getx Limited mit Sitz in Großbritannien. E-Getx ist Eigentümer der patentierten Technologie, die als sicheres und kostengünstiges elektrisches Energiegerät dient, um kontinuierlich Spannung zu erzeugen, indem Elektronen aus der Atmosphäre angezogen und über einen vom Erfinder des Unternehmens entwickelten Nanofilm aufgefangen werden.

