Topcon Healthcare - Wandel und Versprechen in die Zukunft / Topcon präsentiert seinen neuen weltweiten Markenauftritt mit den Hard- und Software-Sparten vereint unter einem Dach

Topcon, einer der weltweit führenden Anbieter medizinischer Geräte und Softwarelösungen im Bereich der Augenheilkunde und Augenoptik, ist in Bewegung. Um diesen Wandel zu verdeutlichen, präsentiert sich das Unternehmen bei der bevorstehenden Opti in München mit einem neuen Logo, einem komplett neuen Markenauftritt und einer neuen Markenbotschaft. Die Fachmesse für Augenoptiker und Optometristen vom 10. bis 12. Januar 2020 ist genau der richtige Zeitpunkt und Ort, um in auffälligeren Farben die Hardware- und Software-Sparten Topcons unter einem Logo und Namen erstmals der Öffentlichkeit vorzustellen.

"Topcon Healthcare" wird künftig neben Geräten für das Screening und diagnostischen sowie chirurgischen Instrumenten beispielsweise auch Angebote in der diabetologischen Früherkennung zu seinem Portfolio zählen. Damit Augenoptiker und Optometristen ihren Anteil an der Augengesundheitsvorsorge auf einem bestmöglichen Niveau leisten können, werden Topcons Softwarelösungen einen größeren Umfang im Angebotsspektrum einnehmen. "Es passiert sehr viel bei Topcon, die Zukunft trägt neue Ansprüche an uns heran. Die Stichworte sind: Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Remote-Screening und Primärversorgung. Harmony ist bereits unser Paradebeispiel für digitales diagnostisches Datenmanagement der Zukunft. Diesem tiefgreifenden Wandel im Gesundheitswesen und speziell in der Augengesundheitsvorsorge stellt sich Topcon schon lange mit entsprechenden Ideen und Angeboten. Jetzt zeigen wir das auch mit einer neuen Marke, die sowohl die Qualität unserer Produkte und Lösungen als auch unsere Position im globalen Markt ausdrückt", erklärt Dirk Dembski, Geschäftsführer Topcon Deutschland.

Modern, futuristisch und authentisch

Das neue weltweit einheitliche Markenerlebnis ist modern, futuristisch, aber auch authentisch und einladend. Es entspricht der Philosophie Topcons, mit der eigenen Marke, den Produkten und den Technologien zu wachsen. Das unterstreicht auch die neue Markenbotschaft und Unternehmensnachricht im Logo: "Seeing Eye Health Differently" verspricht, dass Topcon auch zukünftig über den traditionellen Bereich der Augenheilkunde hinaus nicht nur die Augengesundheit fest im Blick hält. "Das Auge ist das Fenster in die gesamte körperliche Gesundheit des Menschen, deswegen möchten wir die Augengesundheit anders sehen. Topcon ist bekannt dafür, der Branche qualitativ hochwertige diagnostische Geräte zu liefern, jetzt ist es an der Zeit, auch im Markenauftritt sichtbar zu machen, dass wir ein Vielfaches davon tun", sagt Dembski.

Gemeinsame Identität

Der neue Markenauftritt und die gemeinsame Identität vereint unter anderem die Topcon Healthcare Solutions und die Topcon Medical Deutschland GmbH unter einem Dach. Topcon Healthcare spiegelt wider, wo das Unternehmen heute und zukünftig steht: Es ist Lösungsanbieter und Partner von Augenspezialisten weltweit und treibt die Entwicklung innovativer Technologien voran, die Augenoptiker, Optometristen und auch Augenärzte unterstützen, effizienter und wirtschaftlicher arbeiten und dabei Kunden und Patienten eine optimale Gesundheitsversorgung anbieten zu können.

Bei der Opti präsentiert sich Topcon Healthcare erstmals im neuen Gewand und mit einem völlig neuen Stand-Design in der Halle C6, Standnummer 515. Die komplette Umstellung des Unternehmens- und Markenauftritts wird weltweit bis Mitte des Jahres 2020 abgeschlossen sein.

