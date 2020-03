Opus Dei Deutschland

Großes bewirken mit kleinen Gesten

Jetzt mehr denn je Nächstenliebe leben - Was Christen gegen Corona tun können

Köln (ots)

Plötzlich ist alles anders. Menschen erkranken schwer, sind auf sich selbst gestellt, das gesellschaftliche Leben kommt zum Erliegen. Unternehmen sind im Krisenmodus. Die geliebte Freiheit, gehen zu können, wohin man will und wann man will, ist eingeschränkt. "Die Coronavirus-Pandemie hat die Welt, Europa und auch Deutschland erfasst. Die Herausforderungen für uns alle sind enorm", so Dr. Christoph Bockamp, Regionalvikar der Prälatur Opus Dei in Deutschland.

Die Einschränkungen träfen jeden persönlich. Für den Christen heiße das noch mehr Rücksicht zu üben und anderen zu helfen, so Bockamp. "Wir können Großes bewirken, indem wir in den kleinen Dingen des Alltags Rücksicht nehmen. Öfter die Hände waschen, in die Armbeuge husten, Abstand halten, die Empfehlungen der Behörden aufmerksam studieren und befolgen". Für sich selbst sorgen sei wichtig, um die Verbreitung des Virus zu verhindern - das reiche dem Christen aber nicht. "Wer gesund ist, kann für Nachbarn, die schon älter sind oder unter Quarantäne stehen, Einkäufe erledigen, mit dem Hund Gassi gehen, was auch immer. Wir können jetzt mehr denn je Nächstenliebe leben", so Regionalvikar Dr. Bockamp, selbst promovierter Mediziner. "Je mehr wir an die anderen denken und beim Herrn für alle Gefährdeten, Kranken und Verstorbenen beten, desto gelassener bleiben wir selbst. Wir alle brauchen nun viel Geduld in diesem Klima der Unsicherheit, der Machtlosigkeit und Verlangsamung".

Pressekontakt:

Opus Dei

Deutsche Region

Regionalvikar für Deutschland, Prälat Dr. Christoph Bockamp

Stadtwaldgürtel 73

Lindenthal

D-50935 Köln

www.opusdei.de

E-Mail: mk@mkpr.info

Original-Content von: Opus Dei Deutschland, übermittelt durch news aktuell