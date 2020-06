vita7 GmbH

Traditionelles, energiereiches und mineralstoffreiches Frühlings-Detox mit natürlichem und kalorienarmen Birkenwasser - für einen Körper in Balance

Frühlings-Detox mit Birkenwasser - für einen Körper in Balance

Zartgrüne Zweige, sprießende Knospen und die ersten Blüten der Birken sorgen für neue Lebensenergie. Genau dann wird der frische Birkensaft geerntet. Der optimale Begleiter zum Detoxen ist das Bio-Birkenwasser von vita7. "Viele Menschen möchten nach diesen anstrengenden und bewegungsarmen Wochen, die hinter uns liegen, alte Giftstoffe aus dem Körper ausleiten und gleichzeitig ein paar Pfunde verlieren. Täglich eine Flasche unseres Birkenwassers Natur unterstützt diesen guten Vorsatz effektiv", sagt vita7 Gründerin Uta Dinglinger.

Seit Jahrhunderten bewährt

Schon die Wikinger und Kelten wussten um die positiven Eigenschaften dieses Baumsaftes: Die großen Mengen an sekundären Pflanzenstoffen, wertvollen Mineralstoffen und Vitaminen machen ihn zu einem echten Gesundheitstrank. Besonders beachtlich ist der hohe Mangangehalt im Birkensaft. "Mangan treibt den Energiestoffwechsel an, sorgt für straffes Bindegewebe, gesunde Knochen, wirkt antioxidativ und schützt unsere Zellen", erklärt Uta Dinglinger. Sekundäre Pflanzenstoffe unterstützen die Nieren und Leber in ihrer Entgiftungsfunktion und wirken somit natürlich ausleitend.

Kalorienarm, erfrischend, pur

Birkensaft schmeckt leicht gekühlt sehr erfrischend und kalorienarm - und ist damit auch für Sportler eine tolle Alternative und Ergänzung. "Beim Kauf sollte man immer darauf achten, dass es sich um reinen Bio-Birkensaft ohne Zusatzstoffe, wie beispielsweise Citronensäure, handelt", empfiehlt Uta Dinglinger.

Nachhaltige Ernte

Nachhaltigkeit und Baumschutz haben bei vita7 oberste Priorität. Für das laborgeprüfte und naturbelassene Bio-Birkenwasser werden ausschließlich Birken angezapft, die mindestens 55 Jahre alt sind und einen Durchmesser von 25 cm haben. So bleiben Natur und Körper in Balance. Bio-Birkenwasser von vita7 erhalten Sie auf greenist.de, für 2,29 EUR pro Flasche (250 ml).

Über vita7

Getrieben von der Passion, natürliche Produkte für einen gesunden Körper zu entwickeln, gründeten 2016 Uta Dinglinger und Thorsten Piontek die Marke vita7. Die Natur ist stets Lehrmeister und Quelle der vita7 Produkte, die den Körper stärken und in Balance halten. Die wichtigsten Werte der Gründer sind die Qualität der Rohstoffe, die hohe Bioverfügbarkeit und die Reinheit der Produkte.

