Dense Air geht Partnerschaft mit Spark ein, um 5G-Dienste zu starten

Schorf, England (ots/PRNewswire)

Dense Air und Spark nutzen eine Frequenz von 2600 MHz, um Neuseelands ersten Live 5G-Service zu ermöglichen

Dense Air gab heute bekannt, dass es mit Spark eine Partnerschaft eingegangen ist, um seine 5G-Dienste erstmals in Alexandra, Central Otago, zu starten, und es Spark zu ermöglichen, die Netzwerkdienste von Dense Air sowohl für die 4G- als auch für die 5G-Verdichtung zu testen.

Dense Air ist eine neue Klasse von Netzbetreibern, die die Abdeckung und Kapazität von bestehenden mobilen Netzwerken als ein Betreiber der Art "Carrier of Carriers" normalerweise auf einer neutralen Host-Basis "verbessert und erweitert". Dense Air nutzt ein umfassendes Portfolio von 4G- und 5G- Kleinzellen, um Dienstleistungen für mobile Netzbetreiber in einem Lizenzspektrum speziell für Kleinzellen zur Verdichtung/erweiterten Bereitstellung anzubieten. Dense Air liefert operativen Support und Technologieplattformen, die eine gezielte Massenbereitstellung unter Verwendung von Big Data ermöglichen. Durch das erworbene Spektrum von Assets in Neuseeland kann Dense Air seinen Betrieb nahezu sofort starten.

Paul Senior, CEO von Dense Air, erklärte: "Wir freuen uns sehr, die Partnerschaft mit Spark bekannt zu geben, was es ihnen ermöglicht, die 4G- und 5G-Dienstleistungen von Dense Air zu testen. Somit kann Spark sicherstellen, den Kunden in Neuseeland die verbreitetsten und zukunftsweisendsten 5G-Lösungen bereitzustellen, beginnend mit den ländlichen Räumen und später auch für mobile Dienstleistungen in Stadt- und Vorstadtgebieten."

Colin Brown, Technology Change Lead bei Spark, erklärte: "Dense Air hat Spark geholfen, seine 5G-Reise zu beginnen, indem es Spark ermöglicht hat, 5G FWA-Dienstleistungen (drahtloser Netzzugang) in Alexandra, Central Otago, bereitzustellen. Diese Bereitstellung zeigt die fortgesetzte Führungsposition von Spark im Bereich 5G in Neuseeland und markiert den Beginn einer neuen Ära in der Breitbandkommunikation."

Was bedeutet Dense Air?

- Ein optimierter Netzverdichtungs- und Netzerweiterungsservice. - Bereitgestellte Lösung unter Verwendung von Indoor- und Outdoor-Kleinzellen - Der Service arbeitet auf einer Frequenz von 70 MHz des eigenen 2,6 GHz Lizenzspektrums in Neuseeland - Die Dense Air-Kleinzellen stellen Dienste auf einer "Neutral-Host-Basis" bereit - Wir unterstützen 4G LTE- und 5G-Netzwerke - Die Dienste werden auf einer "Carrier of Carriers" Großhandelsbasis angeboten - Wir konkurrieren NICHT mit Mobilfunk- und Festnetzbetreibern oder sonstigen Privatdienstleistungsanbietern - Unsere Dienstleistungen werden in Stadt-, Vorstadt- oder ländlichen Gebieten bereitgestellt - Der Fokus liegt im mobilen Bereich, einschließlich mobiles Breitband, IoT, Öffentliche Sicherheit

Über Dense Air:

Dense Air hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien, und verfügt über Spectrum Assets in Irland, Belgien, Portugal, Neuseeland und Australien, seine Zielkunden zur Markteinführung. Dense Air stellt einzigartige "Carrier of Carriers" Neutral Host Kleinzell-Dienstleistungen bereit, um kosteneffiziente Verdichtung für alle bestehenden 4G- oder 5G-Mobilfunkbetreiber oder Dienstleistungsanbieter zu liefern. Dense Air führt umfassende Tests durch und wird seine ersten kommerziellen Dienstleistungen Ende 2019 und Anfang 2020 anbieten.

Über Spark:

Die Mission von Spark, Neuseelands führendem Digitaldienstleistungsunternehmen, besteht darin, Neuseeland zu helfen, die digitale Welt zu erobern. Spark stellt mobile, Breitband- und digitale Dienstleistungen für Millionen von Neuseeländern und Tausende von Unternehmen in Neuseeland bereit.

