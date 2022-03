Mando

Mando Corporation wurde von General Motors (GM) zum „2021 Supplier of the Year" gewählt

Seoul, Südkorea, 28. März 2022 (ots/PRNewswire)

Die Mando Corporation, ein auf EV- und autonome Fahrlösungen spezialisiertes Unternehmen, wurde von General Motors (GM) zum „2021 Supplier of the Year" gewählt.

134 Zulieferer aus 16 Ländern, darunter auch die Mando America Corporation, nahmen an den 30th Annual Supplier of the Year Awards teil, die am 17. Oktober (Ortszeit) in Phoenix, Arizona, USA, stattfanden, und erhielten die Auszeichnung. Die Auszeichnung „Supplier of the Year" (SOY), die an herausragende Zulieferer der obersten 1 %-Ebene vergeben wird, wurde an Unternehmen vergeben, die aus rund 20.000 Zulieferern in der ganzen Welt ausgewählt wurden.

Mando wurde als bester GM-Zulieferer ausgezeichnet und hat den SOY Award seit 2003 bereits acht Mal erhalten, darunter auch dieses Mal. Mando wurde als hervorragender Lieferant ausgewählt, basierend auf der Bewertung der geschäftlichen Leistung, z. B. Markteinführung, Lieferkette und Qualität, und der qualitativen Bewertung, z. B. Innovation und Technik, Kommunikation und Transparenz sowie Sicherheit. Insbesondere in der Kategorie der kulturellen Prioritäten erhielt Mando die höchste Punktzahl. Mando gewann auch den „Launch Excellence Award", den 29. SOY Special Award, für die termingerechte Lieferung von elektrischen Parkbremsen unter den Bedingungen des 165 km/h schnellen Orkans im September 2020.

Shilpan Amin, Vizepräsidentin von GM Global Purchasing, sagte: „Die diesjährige Veranstaltung zum Lieferanten des Jahres war nicht nur deshalb etwas Besonderes, weil das Programm sein 30-jähriges Bestehen feierte, sondern auch, weil sie uns die Gelegenheit bot, unsere Lieferanten dafür zu würdigen, dass sie eines der schwierigsten Jahre, die die Branche je erlebt hat, durchgestanden haben. Diese Top-Lieferanten zeigten sich widerstandsfähig und bekräftigten ihr Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation. Durch unsere starken Beziehungen und unsere Zusammenarbeit sind GM und unsere Zulieferer in der Lage, eine bessere Zukunft für kommende Generationen zu schaffen

Der CEO von Mando, Co Song-hyeon, sagte: „Ich bin sehr glücklich und ermutigt, den 30. SOY Award zu erhalten. Auch wenn die Marktsituation immer noch von einem Nebel umhüllt ist, werden wir durch die gemeinsamen Anstrengungen unserer weltweiten Führungskräfte und Mitarbeiter, einschließlich der Gewerkschaftsmitglieder, noch größere Schwierigkeiten überwinden."

Informationen zu Mando

Die Mando Corporation (KS 204320) ist ein weltweit führender Automobilzulieferer, der sich auf xEV- und autonome Fahrlösungen spezialisiert hat und in den ESG-Ratings von MSCI (2021) mit A bewertet wird. Unser Unternehmen wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Korea. Mando bietet hochmoderne Antriebssysteme (Bremsen, Lenkung, Aufhängung, Antrieb, Energielösungen) sowie Softwarelösungen für Fahrzeughersteller und neu entstehende Mobilitätsdienstleister in den drei Technologiebereichen integrierte Fahrzeugsicherheit, autonomes Fahren und Elektromobilität, die es Fahrzeugen ermöglichen, intuitiv zu erkennen, zu überlegen und sich intelligent zu bewegen. Mando betreut über sechzig (60) Kunden an über 50 Standorten weltweit, darunter lokale und globale Automobilhersteller in allen wichtigen Regionen der Welt. Mando hat sich der Idee verschrieben, eine Welt zu schaffen, in der Mobilität wahre Freiheit bringen kann. Weitere Informationen finden Sie unter [www.mando.com]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1773911/Mando_America_corporation.jpg

