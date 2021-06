Mando

Mando gibt die Strategie bekannt, in spezialisierte "EV-Lösungen" und "Autonomes Fahren" Unternehmen vorzustoßen, um bis 2025 einen Umsatz von 9 Billionen KRW zu erreichen

7,4 Billionen KRW aus elektrifizierten Fahrwerksprodukten und mit neuen xEV-Geschäften, 2 Billionen KRW aus ADAS & Mobilitätslösungen

Entscheidung zur Abspaltung des Geschäftsbereichs Autonomes Fahren (ADAS); "Mando (Existing Co.) und MMS (Abgespaltene "New Co.")" werden jeweils eigene spezialisierte Unternehmen

Mando, ein Tochterunternehmen der Halla Group, hat kürzlich seine Vision bekannt gegeben, bis zum Jahr 2025 einen Umsatz von 9 Billionen KRW zu erzielen, indem es sich auf zwei Kerngeschäfte konzentriert: "EV-Lösungen (elektrifizierte Fahrgestellprodukte und neue xEV-bezogene Geschäfte)" und "Autonomes Fahren (ADAS & Mobilitätslösungen)". Die Schlüsselstrategien sind 1) Existing Co. (Mando) wird sich als ein auf EV-Lösungen fokussiertes Unternehmen durch die Elektrifizierung des Fahrwerks (Bremse, Lenkung, Aufhängung) weiterentwickeln, und 2) New Co. (MMS) wird sich von Mando abspalten und sich als "spezialisiertes Unternehmen für autonomes Fahren und Mobilität" positionieren.

Mando gab am 9. Juni 2021 bekannt, dass das Board of Directors dem Plan des Unternehmens zugestimmt hat, den Geschäftsbereich "Autonomes Fahren (ADAS)" abzuspalten. Es wird erwartet, dass der Abspaltungsplan auf der im Juli 2021 stattfindenden Aktionärsversammlung vorgestellt wird und die Abspaltungstransaktion am 1. September 2021 gemäß den aufsichtsrechtlichen Anforderungen abgeschlossen wird. Die bestehende Gesellschaft, die Muttergesellschaft der neuen Gesellschaft, wird ihre leitende Kontrolle über die neue Gesellschaft beibehalten, um Synergien zwischen den beiden Unternehmen zu schaffen und ihre Position als "Marktführer für integrierte Fahrwerksystemlösungen" zu stärken. Darüber hinaus ist geplant, das Wachstum des Geschäftsbereichs Autonomes Fahren der New Co. durch eine zeitnahe Finanzierungsstruktur zu beschleunigen.

"MMS (Mando Mobility Solutions)-tentative", die New Co., wird sich als spezialisierter Anbieter von Lösungen für autonomes Fahren in den Bereichen autonome Fahrzeugteile, autonome Roboter und Mobilitätsdienstleistungen entwickeln. Um geschäftliche Synergien für das autonome Fahren zu schaffen, wird MHE (MANDO-HELLA Electronics) eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von MMS werden. Außerdem werden die Umsätze und Gewinne von MSS und MHE vollständig in die Finanzzahlen von Existing Co. einfließen. MMS und MHE streben einen Umsatz von 2 Billionen KRW bis 2025 an, was eine Steigerung von 800 Milliarden KRW gegenüber dem Geschäftsplan 2021 bedeutet.

Mando, die Existing Co, hat sich zum Ziel gesetzt, ein hoch fokussiertes Unternehmen für EV-Lösungen zu werden, indem es seine Geschäftserfahrungen mit weltweit führenden EV-Unternehmen und durch die Weiterentwicklung von Softwarelösungen nutzt. Das Kerngeschäft von Existing Co. sind elektrifizierte Fahrwerksprodukte (Bremse, Lenkung, Aufhängung), und xEV-Spezialprodukte wie e-Drive (Motor) für EVs , e-Corner Module (integriertes Modul des elektrifizierten Fahrwerks), und Wasserstoffauto-Ladewandler sind in der Entwicklung. Der Zielumsatz von Existing Co. bis 2025 beträgt 7,4 Billionen KRW, was eine Steigerung von 2,2 Billionen KRW gegenüber dem Geschäftsplan 2021 bedeutet. Es wird erwartet, dass der Gesamtumsatz von Existing Co. und New Co. im Jahr 2025 9 Billionen KRW auf konsolidierter Basis (ohne konzerninterne Transaktionen) erreichen wird, was ein zusätzliches Wachstum von 3 Billionen KRW gegenüber dem Geschäftsplan 2021 (6,1 Billionen KRW) darstellt.

Cho Seong-Hyeon, Mandos Präsident und stellvertretender Direktor, hat erklärt, dass "die Spezialisierung der Kerngeschäfte zwangsläufig erforderlich ist, damit Mando aktiv auf den sich schnell verändernden Markt reagieren kann", und dass "wir alle Anstrengungen unternehmen werden, um den Shareholder Value zu maximieren, indem wir die Werte von Existing Co. und MMS als scharf spezialisierte Unternehmen voll anerkennen."

Mit dem rasanten Wachstum des EV-Marktes konzentriert sich Mando darauf, der führende Anbieter sauberer Technologien in der Automobilindustrie zu werden, um als ESG-Unternehmen den Unternehmenswert zu maximieren.

