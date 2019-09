Größte transportable Achterbahn der Welt feiert zum Oktoberfest ihren 30. Geburtstag / Millionen begeisterte Fahrgäste / Sicherheit und Nachhaltigkeit dank Modernisierung

R. Barth und Sohn KG

Es ist genau 30 Jahren her, dass es auf dem Oktoberfest 1989 zum ersten Mal hieß: Los geht die rasante Fahrt auf dem Olympia Looping. Seitdem hat die größte transportable Achterbahn der Welt Millionen begeisterte Fahrgäste mit einer Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h durch ihre fünf Loopings, auf mehr als 32 Meter Höhe und über eine Strecke von knapp 1.250 Meter katapultiert.

"Bei einer Fahrt mit dem Olympia Looping sind Adrenalin und Bauchkribbeln garantiert. Dieses Versprechen halten wir nun seit 30 Jahren. Ich bin stolz darauf, dass wir mit der größten transportablen Achterbahn der Welt so vielen Menschen glücklich machen", sagt Michael Barth, Juniorchef der R. Barth und Sohn KG.

Olympische Spiele 1972 inspirierten den Großvater

"Durch die Olympischen Spiele in München 1972 hatte mein Opa die Idee. Er wollte eine transportable Achterbahn bauen, die alle anderen Fahrgeschäfte in den Schatten stellt", erzählt Michael Barth die Familiengeschichte. Konkret wurde es dann aber erst 1986. Die Planungen dauerten bis 1988. Nach einer Bauzeit von 1 Jahr feierte der Olympia Looping dann 1989 seine Weltpremiere auf dem Oktoberfest in München. Seither gehört er zum festen Angebot auf dem größten Volksfest der Welt. Weitere Stationen in den letzten 30 Jahren waren beispielsweise der Dom in Hamburg, der Bremer Freimarkt, die Kirmes in Düsseldorf, immer wieder Berlin sowie im europäischen Ausland Bordeaux, Rotterdam, der Wiener Prater und das Winter Wonder Land der britischen Hauptstadt London.

Um die rund 900 Tonnen Material zum Olympia Looping zusammenzubauen, ist eine Fläche von 86,5 auf 38,5 Meter notwendig. 10 erfahrene Monteure sind 10 Tage lang mit einem 300t-Kran damit beschäftigt, die Einzelteile aus 50 Containern an genau die richtige Stelle zu heben und sicher zu verbinden. Dann steht der Fahrt durch die 5 Loopings (2x 12 Meter, 2x 14 Meter und 1x 20 Meter) nichts mehr im Wege.

Vergnügen mit gutem Gewissen und höchster Sicherheit

Höchste Sicherheitsstandards garantieren, dass die Fahrgäste unbeschwert den Adrenalinkick genießen können. Die 2019 neu installierte Magnetbremse mit leitungsfähigen Dauermagneten sorgt auch im Falle eines Stromausfalls absolut zuverlässig dafür, dass die Züge immer sicher abgebremst werden. Die gesamte Anlage wird jährlich vom TÜV geprüft und ständig modernisiert.

"Zum unbeschwerten Vergnügen gehört es heute ganz selbstverständlich auch, dass wir so nachhaltig wie möglich sind. Deshalb hat der Olympia Looping 2018 eine moderne LED-Lichtanlage bekommen, die jede Menge Energie spart", sagt Michael Barth. "Das neue Bremssystem und moderne Rollen für alle unsere Züge machen den Olympia Looping so leise wie nie zuvor."

Über den Olympia Looping:

Bei einer Fahrt mit dem Olympia Looping wirken erhebliche Beschleunigungskräfte auf die Mitfahrenden. Die maximalen g-Kräfte betragen 5,2 in der Vertikalen und +/- 0,5 in der Horizontalen (1g = Körpergewicht).

Ein Zug bietet Platz für 20 bis 28 Fahrgäste. Es können maximal 5 Züge eingesetzt werden.

