Für ausgezeichnete Nachhaltigkeitsleistungen: Eckes-Granini Deutschland besteht EcoVadis-Audit mit Bestnote

Als Familienunternehmen denkt Eckes-Granini nicht in Geschäftsjahren, sondern in Generationen. Ökologische und soziale Aspekte sind deswegen seit jeher Eckpfeiler des unternehmerischen Handelns. Und dies beweist einmal mehr die aktuelle erfolgreiche Auditierung von EcoVadis, einer der weltweit größten und vertrauenswürdigsten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen. Seit 2014 unterzieht sich Eckes-Granini dem strengen und umfangreichen Audit von EcoVadis und das mit Erfolg: Das Unternehmen hat mit Bestnote bestanden. Damit gehört es zu den Top 1 Prozent der von EcoVadis gerateten Unternehmen und erhält somit das 'Platinum Rating'.

"Gerade als produzierendes Unternehmen, das zudem Naturrohstoffe aus aufstrebenden Volkswirtschaften importiert, sind wir uns der großen Verantwortung bewusst, unsere Ressourcen nicht auszubeuten, sondern dafür zu sorgen, dass heutige und künftige Generationen in Gesundheit und Wohlstand auf diesem Planeten leben können", sagt Dr. Kay Fischer, Geschäftsführer Eckes-Granini Deutschland. Der selbstgesteckte Auftrag von EcoVadis lautet, die Umwelt und Sozialpraktiken von Unternehmen durch ein CSR Performance Monitoring innerhalb der Lieferkette zu fördern und Unternehmen bei der Verbesserung von Nachhaltigkeit zu unterstützen. Darüber hinaus bewertet und auditiert das unabhängige Institut EcoVadis im Auftrag von Eckes-Granini seine Lieferanten und Logistikpartner.

Ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie

Seit 2019 - und damit ein Jahr früher als geplant - arbeiten alle drei Eckes-Granini-Standorte in Deutschland klimaneutral. Das Unternehmen ist Mitglied des Zentrums für nachhaltige Unternehmensführung (ZNU) und beteiligt sich an der Initiative "ZNU goes Zero", die sich bis zum Jahr 2022 die Klimaneutralität der teilnehmenden Unternehmen zum Ziel gesetzt hat. Zudem hat Eckes-Granini Deutschland vergangenes Jahr seine neue Umwelterklärung für die Jahre 2020-2023, die im Rahmen der sechsten EMAS-Zertifizierung entstanden ist, publiziert. Ganz im Sinne des Bestrebens nach Nachhaltigkeit arbeitet das Unternehmen bereits seit 1996 nach dem international anerkannten "Eco-Management and Audit Scheme", kurz EMAS. In der aktuellen Publikation sind der status quo sowie die weiteren Nachhaltigkeitsziele definiert:

_Verpackung: Insgesamt liegt seit 2020 der Anteil von recyceltes PET (rPET) im Gesamtsortiment aller Marken hinweg bei 25 Prozent. Bis 2025 will Eckes-Granini Deutschland mindestens 50 Prozent rPET markenübergreifend einsetzen. Die Marke hohes C setzt ab 2021 im 1-Liter PET-Gebinde auf 100 Prozent rPET.

_Anbau und Lieferkette: 100 Prozent nachhaltige Säfte und Pürees bis 2030.

_Zuckerreduktion: Bereits bis zum Jahr 2020 hat Eckes-Granini zugesetzten Zucker in den Nektaren und Erfrischungsgetränken um durchschnittlich 10 Prozent gesenkt. Eine weitere Reduktion von 10 Prozent möchte das Unternehmen bis 2025 erreichen.

Über Eckes-Granini: Die Eckes-Granini Deutschland GmbH gehört zu den führenden Markenartiklern im Bereich der fruchthaltigen Getränke und steht mit ihren Top-Marken hohes C, granini und Die Limo für Qualität, Genuss und Gesundheit gleichermaßen. Das umfangreiche Sortiment wird u. a. abgerundet durch die Kindermarke FruchtTiger sowie die Sirupmarke YO. Mit über 600 Beschäftigten an den Produktionsstandorten Bröl (Nordrhein-Westfalen), Bad Fallingbostel (Niedersachsen) und dem Verwaltungssitz in Nieder-Olm (Rheinland-Pfalz) ist Eckes-Granini ein modernes Familienunternehmen, das sich an traditionellen Werten verbunden mit Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein orientiert. So wirtschaften zum Beispiel seit 2019 alle drei Standorte zu 100 Prozent klimaneutral und darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen bei der Rynkeby Charity-Radsporttour mit dem eigenen Team Rynkeby - hohes C. Die aktuelle Umwelterklärung (2020 - 2023) finden Sie unter https://www.eckes-granini.de/nachhaltigkeit/

