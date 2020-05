Eckes-Granini Group GmbH

Eckes-Granini Gruppe setzt gemeinsam mit Solidaridad Kleinbauernprojekt zur Förderung des nachhaltigen Orangenanbaus in Brasilien um

Nieder-Olm (ots)

"Smallholders, big opportunities", so lautet das Motto des brasilianischen Farmprojekts, das die Eckes-Granini Gruppe finanziell unterstützt und das vor Ort von der internationalen Non-Profit-Organisation Solidaridad umgesetzt wird. In einem Zeitraum von drei Jahren werden im sogenannten "Citrus Belt" von Brasilien 480 kleinbetriebliche Orangenbauern in der Anwendung nachhaltigerer, landwirtschaftlicher Praktiken ausgebildet. "Wir haben uns als Unternehmen verpflichtet, einen sichtbaren Beitrag zu leisten, damit der konventionelle Obst- und Gemüseanbau weltweit nachhaltiger wird. Eckes-Granini hat dafür ein weitreichendes Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht. Dazu gehört auch, dass wir uns gemeinsam mit unseren Partnern dafür einsetzen, Kleinbauern mit den Praktiken und Methoden nachhaltiger Landwirtschaft vertraut zu machen", erläutert Thomas Hinderer, CEO der Eckes-Granini Gruppe.

Nachhaltigkeitsprojekt trägt zum Schutz natürlicher Ressourcen bei und verbessert Lebensbedingungen von Kleinbauern

Mit der Förderung des Kleinbauernprojekts will Europas größter Fruchtgetränkehersteller gemeinsam mit Solidaridad dazu beitragen, die Lebensbedingungen für Kleinbauern und Plantagehelfer langfristig zu verbessern - durch nachhaltigeren Anbau und die Stärkung der gesamten Wertschöpfungskette. Ziel ist es, den Schutz der natürlichen Ressourcen im Anbaugebiet Brasilien zu verbessern und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der kleinen, familienbetriebenen Orangenplantagen zu erhalten.

Umfangreiche Trainings zu Anbaumethoden und Farmmanagement

Etwa 75 Prozent der brasilianischen Orangen werden im "Citrus Belt" - den brasilianischen Staaten São Paulo und Minas Gerais - angebaut. Seit 2015 ist die Anzahl der Kleinbauern in der Region aufgrund von ineffizienter Plantagenverwaltung und der Ausbreitung der Orangenkrankheit Citrus Greening stark zurückgegangen. Durch umfangreiche Trainings u.a. in den Bereichen Ressourcenmanagement, Betriebsverwaltung und der Aufklärung zu fairen Arbeitsbedingungen wollen Solidaridad und Eckes-Granini dieser Entwicklung entgegenwirken. Im Rahmen des Programms werden die Kleinbauern zu Prinzipien und Techniken der nachhaltigen Landwirtschaft geschult und anhand des Farm Sustainability Assessments (FSA) der Sustainable Agriculture Initiative Platform (SAI Platform) geprüft. Ziel des Projektes ist es, dass mindestens 50 Prozent der geschulten Kleinbauern das FSA Performance Level "Bronze" erreichen und ihr Wissen an andere Erzeuger in der Region weitergeben können.

Weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie der Eckes-Granini Gruppe finden Sie unter https://www.eckes-granini.com/nachhaltigkeit/.

