Über 1000 neue Fahrräder auf dem Weg zu den Teams von Europas größter Charity-Radsport-Initiative

Die Benefizradtour nach Paris des Team Rynkebys im Juli 2020 rückt näher

Nieder-Olm

Seit Kurzem machen sich die gelben Fahrräder wieder auf die Reise zu den 57 regionalen Teams in 8 unterschiedlichen Ländern. Die Auslieferung der Räder für neue Teilnehmer markiert den Startschuss für die Vorbereitungen des größten Charity-Radsportevents Europas. Vom 04. bis 11. Juli 2020 werden sich die gelben Fahrräder auf den Weg nach Frankreich machen. Dann werden insgesamt rund 2.100 Fahrer, unterstützt von über 500 Freiwilligen, für den guten Zweck die lange Reise nach Paris in Angriff nehmen und durch ihren Einsatz Spenden für schwerkranke Kinder sammeln. Unterstützt wird Team Rynkeby dabei von der Eckes-Granini Group als Hauptsponsor. In den 17 Jahren seit der Gründung der Initiative wurden Spenden in der Gesamtsumme von 56 Millionen Euro gesammelt. Das gemeinsame Ziel, einen positiven Beitrag im Kampf gegen schwerste Kindererkrankungen zu leisten, steht hierbei für die Teilnehmer, die freiwilligen Helfer und die Sponsoren klar im Mittelpunkt. Ein positiver Nebeneffekt: Die eigene Gesundheit wird durch das intensive Training während der Vorbereitung und durch die Tour nach Paris gestärkt.

10,6 Millionen Spendengelder für schwerstkranke Kinder

2019 markierte bereits einen enormen Meilenstein für das Team Rynkeby. Gemeinsam konnte eine Spendensumme in der Rekordhöhe von über 10,6 Millionen Euro für Therapie- und Forschungszwecke von schwersten Erkrankungen bei Kindern gesammelt werden. "Dieses beeindruckende und wirklich einzigartige Ergebnis war nur durch den unermüdlichen Einsatz aller Beteiligten in ganz Europa möglich", so Thomas Hinderer, Vorstandsvorsitzender Eckes-Granini Group. "Das bisher Erreichte ist für uns Inspiration, Motivation und Verpflichtung, diese tolle Initiative weiter zu unterstützen. Wir werden weiterhin den täglichen Kampf der kleinen Patienten unterstützen und setzen uns durch das Team Rynkeby für die Erforschung verschiedenster Behandlungs- und Präventionsmöglichkeiten ein."

"Wir erhoffen uns natürlich auch in diesem Jahr einen hohen Betrag für die Forschung rund um Kinderkrankheiten. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass wir durch unser Engagement im Team Rynkeby einen wichtigen Beitrag für die betroffenen Kinder und ihre Familien leisten können, die tagtäglich den schweren Kampf gegen eine heimtückische Krankheit und für das eigene Leben antreten müssen," sagt Peter Andersen, General Manager von Rynkeby Foods A/S und Vorsitzender des Boards der Team Rynkeby Foundation.

Soziales Engagement ist Grundwert der Eckes-Granini Group

Die Eckes-Granini Group beweist ihre Verantwortung für Menschen nicht nur durch die finanzielle Unterstützung der Initiative, sondern hat diesen Anspruch zudem in den Grundwerten des Unternehmens manifestiert. In der Nachhaltigkeitsstrategie ist das soziale Engagement, ob im oder außerhalb des Unternehmens, als eine von insgesamt sechs Säulen definiert. Die weiteren Säulen fokussieren sich auf nachhaltigen Saft, Klimaschutz, Optimierung von Verpackungen, gesunde Ernährung und Mitarbeiter.

Eine Initiative erobert Europa

Was 2002 von Arbeitnehmern der dänischen Firma Rynkeby Foods A/S ins Leben gerufen wurde, um Kindern mit einer schweren Erkrankung zu helfen, hat sich heute zu einer stetig wachsenden Initiative weiterentwickelt. Ob in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, den Färöern, Island oder Deutschland und jetzt auch der Schweiz, überall sammeln sich die Radler, um sich auf den Weg nach Paris zu machen. Ihr Ziel ist es, so viel Geld wie möglich einzusammeln in Form von Spenden, Sponsorenengagement oder materieller Unterstützung von namhaften Förderern aus Wirtschaft und Industrie sowie Organisationen und Privatpersonen.

Das Team-Rynkeby - Neue Maßstäbe für die Gesundheit von Kindern

Ein weiteres Highlight folgt nun 2020: Aktuell wächst das Team Rynkeby Europe, das sich neu aus Fahrerinnen und Fahrern aus vier weiteren Ländern gebildet hat, zusammen. Auch in diesem Jahr wird Eckes-Granini einen Großteil der infrastrukturellen Kosten tragen, während die Sportler ihre eigenen Kosten selbst übernehmen. Hierdurch wird sichergestellt, dass alle Spenden vollständig dem guten Zweck zukommen.

Über die Eckes-Granini Group:

Eckes-Granini ist der führende Anbieter von Fruchtsäften und fruchthaltigen Getränken in Europa. Für das unabhängige Familienunternehmen mit Hauptsitz in Nieder-Olm, Deutschland (Rheinland-Pfalz) liegt der Fokus auf engagierten und kompetenten Mitarbeitern, starken Marken in den Bereichen Säfte, Fruchtgetränke und Smoothies sowie auf einer langfristigen strategischen Ausrichtung mit nachhaltiger Wertschöpfung. Eckes-Granini agiert heute mit eigenen Landesgesellschaften und strategischen Partnern schwerpunktmäßig in Europa und erzielt mit insgesamt 1725 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 985 Millionen Euro. Das Fundament des Unternehmens bilden die international renommierten Premiummarken granini und Pago zusammen mit den starken nationalen und regionalen Marken für Säfte und Fruchtgetränke. Verbraucher in 80 Ländern weltweit und besonders in Europa kennen und schätzen unsere Fruchtsäfte und die Vielfalt an Fruchtgetränken.

