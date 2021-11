3M Deutschland GmbH

3M für vorbildliches Klimaschutzprojekt geehrt

Nominierung für dena Energy Efficiency Award 2021

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Die Deutsche Energie-Agentur (dena) hat 3M gestern Abend bei der Verleihung des Energy Efficiency Awards als nominiertes Unternehmen gewürdigt. Das Multitechnologieunternehmen konnte sich unter rund 130 Bewerbungen als eines von siebzehn vorbildlichen Projekten durchsetzen. Nominiert war 3M für sein "Konzept für eine klimaneutrale Zukunft" und zählt damit zu den Top 3 Projekten dieser Kategorie.

Kern des Konzepts von 3M sind Klimaschutzaktivitäten zur Optimierung des CO2-Fußabdrucks an den neun größten Standorten des Unternehmens in Deutschland. Hierbei spielen umfassende CO2-Analysen vor Ort eine entscheidende Rolle sowie auch produktbezogene Ökobilanzen (Life Cycle Assessments). Global verfolgt 3M die Vision von 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien. In Deutschland wurden die Zwischenziele bereits übertroffen.

Sechs Auszeichnungen in vier Wettbewerbskategorien

Die Bewertungskriterien des Wettbewerbs waren unter anderem eine besonders hohe Energieeinsparung, Klimaschutzrelevanz, Innovation und Wirtschaftlichkeit. Insgesamt wurden sechs Auszeichnungen in vier Kategorien verliehen.

Schirmherr ist Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier

Als "Agentur für angewandte Energiewende" trägt die dena zum Erreichen der energie- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung bei. Den Energy Efficiency Award verleiht die dena jährlich seit 2007. Er ist in diesem Jahr mit Preisgeldern von insgesamt 30.000 Euro dotiert und steht unter der Schirmherrschaft von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.

Weitere Informationen unter

www.energyefficiencyaward.de/startseite/

www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/nachhaltigkeit/

Zeichen mit Leerzeichen: 1.727

Über 3M

Der Multitechnologiekonzern 3M wurde 1902 in Minnesota, USA, gegründet und zählt heute zu den innovativsten Unternehmen weltweit. 3M ist mit 95.000 Mitarbeitenden in über 190 Ländern vertreten und erzielte 2020 einen Umsatz von 32 Mrd. US-Dollar. Grundlage für seine Innovationskraft ist die vielfältige Nutzung von 51 eigenen Technologieplattformen. Heute umfasst das Portfolio mehr als 55.000 verschiedene Produkte für fast jeden Lebensbereich. 3M hält über 25.000 Patente und macht rund ein Drittel seines Umsatzes mit Produkten, die seit weniger als fünf Jahren auf dem Markt sind.

Original-Content von: 3M Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell