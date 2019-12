3M Deutschland GmbH

Stressfreie Weihnachtsdekoration mit Command Befestigungssystemen

Weihnachtsbaum mal anders

Für viele gehört er einfach zum Fest - der Weihnachtsbaum. Doch häufig fehlt der nötige Platz für eine Tanne in der Wohnung. Dank der Haken und Clips der Marke Command können Sie sich dieses Jahr ganz stressfrei eine platzsparende und vor allem nadelfreie "Tanne" an die Wand zaubern. Wie das geht, zeigt diese Anleitung Schritt für Schritt.

Sie brauchen: eine oder mehrere Lichterketten, Weihnachtsdeko und Christbaumschmuck, Command Deko-Clips Transparent, Command Haken Transparent Mini und Command Haken Transparent Größe M.

1. Suchen Sie sich zunächst eine passende Wand aus, an der der Command Weihnachtsbaum befestigt werden soll. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl, dass sich rechts und links neben dem Baum und auch oben drüber möglichsts keine anderen Dekoelemente befinden sollten. So wirkt der Baum später noch imposanter.

2. Aus der Lichterkette werden die Umrisse des Tannenbaums geformt. Beginnen Sie dabei an der Tannenspitze und befestigen Sie jedes "Ast-Ende" mit einem Command Deko-Clip Transparent. Falls Sie die Form zwischendurch noch einmal korrigieren möchten, ist das kein Problem: Die Clips lassen sich einfach und rückstandsfrei wieder entfernen. Genau so einfach lassen sie sich mit einem neuen Command Klebestreifen wieder anbringen.

3. Sobald der Lichterketten-Baum fertig ist, kann er geschmückt werden. Bringen Sie hierzu Command Transparente Mini-Haken an der Wand an und hängen Sie an jeden jeweils ein weihnachtliches Dekoelement. Wie viele und welche Deko-Utensilien Ihren Baum schmücken sollen, ist Ihnen frei überlassen.

Tipp: Ein großer Stern an der Spitze der Lämpchentanne sorgt für den ganz besonderen Weihnachtsbaum-Charakter. Nutzen Sie für größere und schwerere Elemente allerdings immer die Command Haken Transparent Größe M.

4. Wenn der Baum fertig geschmückt ist, schalten Sie die Lichterkette ein und prüfen Sie, ob Ihnen das Ergebnis auch illuminiert gefällt. Ist dies der Fall, gibt es nichts weiter zu tun, als bei einer Tasse Kakao oder mit einem Teller Plätzchen das gemütliche Licht Ihres etwas anderen Weihnachtsbaumes zu genießen.

Sobald die Weihnachtszeit vorbei ist, lässt sich der Weihnachtsbaum rückstandsfrei und schnell von der Wand entfernen. Und das Beste: Die Wohnung bleibt bei dem Abbau dieses Weihnachtsbaumes nadelfrei.

Die transparenten Haken von Command gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen. Alle lassen sich einfach wieder ablösen ohne die Wand zu beschädigen. Mit neuen Klebestreifen lassen sich die Haken mehrmals verwenden. Gewichtsangaben und Hinweise zur Anbringung befinden sich auf jeder Verpackung.

Weitere Informationen unter www.3M.de/command

Über 3M

Der Multitechnologiekonzern 3M wurde 1902 in Minnesota, USA, gegründet und zählt heute zu den innovativsten Unternehmen weltweit. 3M ist mit 93.000 Mitarbeitern in 200 Ländern vertreten und erzielte 2018 einen Umsatz von rund 33 Mrd. US-Dollar. Grundlage für seine Innovationskraft ist die vielfältige Nutzung von 51 eigenen Technologieplattformen. Heute umfasst das Portfolio mehr als 55.000 verschiedene Produkte für fast jeden Lebensbereich. 3M hält über 25.000 Patente und macht rund ein Drittel seines Umsatzes mit Produkten, die seit weniger als fünf Jahren auf dem Markt sind.

3M und Command sind Marken der 3M Company.

