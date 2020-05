Linked2b

Glücksspiel: Online Casinos in Deutschland legal nutzen

Auch wenn das betreiben von Online Casinos in Deutschland noch nicht überall zugelassen ist, ist das nutzen dieser innerhalb der EU legal. Aktuell ist das betreiben und bewerben von Online Casinos in Deutschland noch nicht möglich, außer in Schleswig-Holstein. Mitte 2021 soll sich das ändern. Der neue 70seitige "Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag" soll dies möglich machen.

Diese Änderung hat der Boom auf Glückspielangebote innerhalb der EU und im Bundesland Schleswig-Holstein möglich gemacht. Deshalb werden künftig auch hierzulande Online Glückspielangebote kontrolliert zugelassen und überwacht. Eine zentrale Glücksspielbehörde wird hierbei die Überwachung der Angebote durchführen. Am 1. Juli 2021 wird der neue "Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag" gültig sein.

"Casino" oder "Kasino"?

Laut Duden wird im deutschen die Schreibweise Casino empfohlen. Kasino ist aber ebenfalls korrekt und bedeutet primär ebenfalls Spielbank (öffentlich zugängliche Einrichtung für Glücksspiel).

Zutrittsalter zu Spielcasinos

Der Zutritt zu Casinos ist in Deutschland in den meisten Bundesländern ab 18 Jahren erlaubt. Die Außnahme machen hier Baden-Württemberg und Bayern, wo ein Zutritt für Spieler erst ab 21 Jahren genehmigt ist. Ob diese Ausnahmeregelung der beiden Bundesländer bei Online Casinos beibehalten wird und sinnvoll ist, wird sich noch herrausstellen.

Zocken mit Verantwortung

Glücksspielsucht ist in Deutschland eine annerkannte Krankheit und wird von den Krankenkassen und Rentenversicherungsträgern demensprechend behandelt. Betroffene sollten sich frühstmöglichst Hilfe suchen. Informationen der BZgA finden sich hier: https://www.spielen-mit-verantwortung.de/

