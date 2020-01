Führungswechsel bei atrete

at rete ag

Am 01.01.2020 hat Michael Kaufmann die Position des CEO der unabhängigen IT-Beratungsfirma at rete ag (atrete) übernommen. Michael Kaufmann tritt die Nachfolge von Anton Klee an, der als Mitgründer der atrete und nach 17 Jahren in der Rolle als CEO sich zukünftig ganz auf seine Tätigkeit als Senior Consultant in der atrete konzentrieren wird.

Michael Kaufmann ist bereits seit 2007 Geschäftsleitungsmitglied und seit 2011 Partner in der atrete. Die Geschäftsleitung wird neu komplettiert durch Manuel Zoro in der Rolle des COO. Manuel Zoro ist seit 2001 als Senior Consultant und seit 2017 als Associate Partner im Unternehmen tätig.

Die neue Geschäftsleitung dankt Anton Klee für seinen langjährigen wertvollen Einsatz und freut sich sehr, dass Anton Klee weiterhin als Senior Consultant in der atrete tätig sein wird.

Über atrete:

Der Erfolg des Kunden steht im Zentrum der IT-Beratung der atrete. Seit mehr als 23 Jahren bietet die atrete unabhängige IT-Beratung an. Namhafte nationale und multinationale Kunden vertrauen auf die Beratungsleistungen der atrete Consultants in den Bereichen CIO Advisory, Sourcing Advisory, Cyber Security, Cloud, Digital Workplace & Collaboration sowie Datacenter & Connectivity.

