EasySpeech: Virtual Reality-App mit Künstlicher Intelligenz stärkt Mitarbeiter

Die Digitalisierung macht vor keiner Branche Halt. Der Hamburger Seminar-Anbieter und Fachverlag Dashöfer hat am ersten September die Virtual Reality (VR)-Anwendung EasySpeech in der VR-Brille Oculus Go gelauncht - für Vortrags- und Präsentations-Trainings.

EasySpeech - Trainieren im virtuellen Meetingraum

Oculus Go aus dem Hause Facebook verbinden viele mit Gaming, da die Brille eine täuschend echte virtuelle 3D-Umgebung kreiert, in die der Nutzer eintaucht. Entwicklerteams von Dashöfer haben für die Brille nun den realitätsnahen virtuellen Seminarraum EasySpeech entwickelt. In der App können Führungskräfte, Projektteams, Sachbearbeiter oder Vertriebler ihre Präsentationsfähigkeiten trainieren, um ihre Zuhörerschaft zu überzeugen. Redner können ihre Präsentation importieren oder rhetorische Übungen wie Stegreifreden Schritt für Schritt trainieren. Fabian Friedrichs, Geschäftsführer von Dashöfer, nennt eine technologische Herausforderung: "Wir haben in den virtuellen Seminarraum keine Avatare, sondern reale Personen projiziert, um eine lebensnahe Situation für die Teilnehmer zu schaffen. Dabei gibt es wie in einem echten Seminar unaufmerksame Zuhörer und Zwischenrufer." Nach dem Vortrag liefert EasySpeech eine automatisierte Auswertung auf Basis künstlicher Intelligenz.

Künstliche Intelligenz gibt Feedback

Das Entwicklerteam von Dashöfer hat für EasySpeech eine CRM-Nutzerverwaltung, ein Analysetool und eine KI-Spracherkennung entwickelt und via Schnittstellen miteinander verknüpft. Die KI erkennt jedes Wort im Vortrag und analysiert dabei unter anderem die Anzahl der Füllwörter (ähm, äh..), die Artikulation, Wortwiederholungen, Redegeschwindigkeit, Blickkontakte und die Dauer des Vortrages. In der VR-Brille erhält der oder die Vortragende eine erste Bewertung der Rednerleistung. Details finden die Nutzer unter www.training-vr.de von EasySpeech: Grafiken zum Gebrauch von Füllwörtern, zur Frequenz von Störungen, eine Heatmap zum Blickverlauf sowie die erreichte Punktzahl von zehn möglichen Punkten. Außerdem kann der Redner seine Präsentation hier noch einmal komplett anhören.

VR wächst und revolutioniert Lernumgebungen

Weitere Module sind laut Fabian Friedrichs in Arbeit, etwa die Auswertung englischer Präsentationen. Virtuelle Lernumgebungen haben laut Friedrichs großes Zukunftspotenzial: Unternehmen könnten damit Mitarbeiter binden und stärken und die eigene Marke als digitalen Vorreiter etablieren. Eine rosige Zukunft für die junge Technologie VR bestätigt die aktuelle Studie des Beratungshauses PWC. Sie prognostiziert VR bis 2023 ein jährliches Wachstum von durchschnittlich 19 Prozent. In Deutschland wurden mit VR 2018 bereits rund 116 Millionen Euro erlöst - ein Plus von 38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Über den Verlag Dashöfer

Unser Herz schlägt für innovative Bildung - und das seit 30 Jahren. 1989 gegründet, bietet der Seminaranbieter und Fachverlag Dashöfer GmbH mit Hauptsitz in Hamburg neben klassischen Seminaren auch eLearnings für unternehmensinterne Weiterbildungen an. Gestartet mit Formularen und Print-Angeboten, besteht das Kerngeschäft heute aus Webinaren, Workshops und Videotrainings für Fach- und Führungskräfte aus über 1.500 Themenbereichen wie Finanzen, Management, Unternehmensführung, Personalwesen, Architektur/Bauwesen und Immobilien. So ist die eLearning-Plattform VideoCampus Deutschlands größte Mediabibliothek im Bereich Finanzbuchhaltung. Dashöfer entwickelt laufend neue Corporate-Learning-Formate zu aktuellen Themen. Das aktuelle Projekt EasySpeech ist eine Virtual-Reality-Anwendung auf Basis der Oculus Go Brille und bezieht Künstliche Intelligenz ein. EasySpeech stärkt Führungskräfte und Mitarbeiter im Arbeitsalltag im Bereich Vorträge und Präsentationen. Mit rund 15.000 Seminarbuchungen jährlich gehört der Verlag zu den großen Weiterbildungsanbietern in Deutschland. Der Verlag Dashöfer unterhält Niederlassungen in Bratislava, Budapest, Limassol, Ljubljana, Prag, Warschau und Zagreb mit insgesamt rund 400 Mitarbeiter*innen. Weitere Informationen finden Sie unter www.dashoefer.de

