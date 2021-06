Advanced Aesthetic Technologies, Inc.

Advanced Aesthetic Technologies, Inc. gibt die Behandlung des ersten Patienten in einer klinischen Pivotalstudie in China mit ihrem Algeness® VL (2,5 % Agarose-Gel) Filler zur Korrektur von mäßigen bis starken Nasolabialfalten bekannt

Brookline, Massachusetts (ots/PRNewswire)

Diese neue klinische Studie wird im Rahmen der Partnerschaft mit Lanzhou Biotechnique Development Co., LTD (LanDev) und deren Muttergesellschaft China National Biotec Group Co., LTD (CNBG) durchgeführt und dient der Beantragung der Marktzulassung in China

Advanced Aesthetic Technologies, Inc. (AAT), ein führendes Unternehmen im Bereich der ästhetischen Gelimplantat-Technologie, ist stolz darauf, den Beginn einer klinischen Studie für seinen Füllstoff Algeness® VL (2,5% Agarosegel) in China in Zusammenarbeit mit Lanzhou Biotechnique Development Co., LTD (LanDev) und deren Muttergesellschaft China National Biotec Group Co, LTD (CNBG) Diese Studie zielt darauf ab, die Wirksamkeit und Sicherheit von Algeness® VL (2,5 % Agarosegel) bei der Behandlung von mittelschweren bis schweren Nasolabialfalten mit handelsüblichen Hyaluronsäurefüllern zur Injektion als Kontrolle zu untersuchen. Die Studie wird weitere klinische Beweise für das Produkt liefern, um die NMPA-Zulassung auf dem chinesischen Festland zu beantragen.

Laut Doug Abel, CEO von AAT, "wächst der chinesische Markt für Ästhetik schneller als der globale Markt. Die Größe der chinesischen Bevölkerung und die relativ geringe Marktdurchdringung von Ästhetik- und Fillerbehandlungen in China bieten ein enormes Potenzial für zukünftiges Wachstum. Unsere neuartige Algeness®-Reihe von Dermalfillern ist der erste 100% natürliche, biokompatible und vollständig biologisch abbaubare Filler auf dem Markt, was ihn von anderen injizierbaren Produkten unterscheidet. Wir freuen uns sehr, mit unserem strategischen Partner, der Lanzhou Biotechnique Development Co., LTD (LanDev) und deren Muttergesellschaft China National Biotec Group Co., LTD (CNBG), die Zulassung in China anzustreben."

Von 2015 bis 2019 wuchs der globale Markt für ästhetische Medizin stetig, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 8,2 %. Der chinesische Markt wuchs von 64,8 Milliarden RMB im Jahr 2015 auf 176,9 Milliarden RMB im Jahr 2019 - eine beeindruckende CAGR von 28,7 %. Der heimische Markt wird zwischen 2020 und 2023 mit einer CAGR von 15,2 % wachsen (gegenüber 7 % weltweit), nach einer Phase der Anpassung.1

Wu Qiang, General Manager der Lanzhou Biotechnique Development Co. Ltd kommentierte: "Wir sind stolz darauf, mit dem AAT-Team zusammenzuarbeiten, um dieses revolutionäre injizierbare Produkt auf den chinesischen Markt zu bringen. Wir sind davon überzeugt, dass die eindeutigen Vorteile und das hohe Sicherheitsprofil des Algeness®-Gelfüllers bei ästhetischen Ärzten Anklang finden und eine neue Kategorie biologisch abbaubarer Produkte in unser wachsendes Portfolio einführen werden."

Algeness® ist eine patentierte Familie vollständig resorbierbarer injizierbarer Gelimplantat-Dermalfiller, die zu 100 % natürlich sind und Vorteile in Bezug auf Sicherheit, Hautverjüngung und natürlich aussehende Ergebnisse sowohl in Ruhe als auch bei Gesichtsbewegungen bieten. Zu den typischen klinischen Vorteilen gehören eine minimale Schwellung nach der Injektion und sofort sichtbare Ergebnisse. Algeness® besitzt ein CE-Zeichen und wird derzeit in über 30 Ländern weltweit vertrieben.

Informationen zu Advanced Aesthetic Technologies, Inc.

AAT ist ein schnell wachsendes, globales Unternehmen, das neue Technologien für die ästhetische Medizin entwickelt. Unsere führenden Produkte, die Algeness®-Familie injizierbarer Implantate, sind der Höhepunkt von mehr als 10 Jahren wissenschaftlicher und klinischer Forschung und wurden mit dem Ziel entwickelt, ästhetischen Injektoren Fortschritte in der Fähigkeit zu bieten, tiefe strukturelle Unterstützung, saubere Definition und außergewöhnliche klinische Ergebnisse zu erzielen, wobei das Ergebnis zum Zeitpunkt der Behandlung das Endergebnis ist. Algeness® ist ein 100 % natürlicher und biologisch abbaubarer Füllstoff auf Basis gereinigter Agarose mit einem differenzierten klinischen und sicherheitstechnischen Leistungsprofil. AAT investiert kontinuierlich in die Forschung und Produktentwicklung, um die wissenschaftlichen Erkenntnisse über Algeness® und Agarose zu erweitern, sowie in das Streben nach neuen und innovativen Technologien zur Verbesserung der ästhetischen Medizin und zur Erweiterung unseres Produktportfolios. Algeness® ist CE-gekennzeichnet, hat mehrere zusätzliche Registrierungen auf Länderebene und ist derzeit in über 30 Ländern erhältlich. AAT ist dabei, die Zulassung in den USA durch die FDA zu beantragen. www.algeness.com

Informationen zu Lanzhou Biotechnique Development Co., LTD (LanDev) und ihre Muttergesellschaft China National Biotec Group Co., LTD (CNBG)

Die 1919 gegründete China National Biotec Group Co., LTD (CNBG) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der China National Pharmaceutical Group Co., Ltd, die zu den 500 größten Unternehmen der Welt gehört. Als umfassendes biopharmazeutisches Unternehmen verfügt CNBG über eine lange Geschichte mit kompletten Produktlinien und großem Umfang, die wissenschaftliche Forschung, Produktion, Vertrieb und postgraduale Ausbildung integrieren. Die Produktlinien von CNBG decken sechs große biologische Produktbereiche ab, darunter Humanimpfstoffe, Blutprodukte, medizinische Schönheitspflege, Tiergesundheit, Antikörper-Medikamente und medizinische Diagnostik. www.cnbg.com.cn

Lanzhou Biotechnique Development Co., LTD (LanDev), ist ein führendes Unternehmen im Bereich Medizin und Schönheitspflege in China. Sein Geschäft umfasst Botulinumtoxin, Hyaluronsäure, Kollagen, Laser-Schönheitsgeräte usw. LanDev ist der exklusive Hersteller von Botulinumtoxin A (BTXA)-Hengli® in China, der einen Marktanteil von ca. 70 % für BTXA in China genießt. Hengli® wird seit mehr als 20 Jahren verkauft und hat mehr als zehn Millionen klinische Anwendungsfälle gesammelt. Gleichzeitig ist LanDev der exklusive Vertriebspartner in Festlandchina für Princess, die Hyaluronsäure-Filler der österreichischen CROMA-Pharma GmbH. LanDev hat außerdem eine tiefgreifende strategische Partnerschaft mit Cynosure, einem branchenführenden Unternehmen in den USA, geschlossen. LanDev entwickelt sich zu einem innovativen Unternehmen, das mit seiner wachsenden internationalen Wettbewerbsfähigkeit und seinem sozialen Ansehen die Entwicklung der heimischen Industrie anführt.

Original-Content von: Advanced Aesthetic Technologies, Inc., übermittelt durch news aktuell