Mit Goldbarren krisenfest durch unruhige Zeiten

Der Brexit und die angespannte Situation in der Golfregion sind nur zwei der vielen Unsicherheitsfaktoren unserer Zeit. Auch diesmal werden viele Anleger deshalb auf einen Rohstoff zurückgreifen, der als krisensicher gilt - Gold. Ein neues Goldportal bietet ihnen nun die Möglichkeit, physisches Gold zu kaufen, es ausliefern zu lassen oder es mit 4,8 Prozent Rendite anzulegen.

Auch wenn Gold keineswegs vor Kursschwankungen gefeit ist, bietet keine andere Anlageform eine ähnliche Sicherheit. Gerade in Krisenzeiten gilt es als sichere Möglichkeit, sich vor der Inflation zu schützen. Gold kann nicht nur in seiner physischen Form, sondern auch als Goldaktie oder Fonds erworben werden. Der Unterschied: Wer Goldaktien erwirbt, kauft Anteile an Unternehmen. Die Kurse solcher Aktien sind nicht mit dem Goldkurs identisch und besitzen nur bedingt die Vorteile des Edelmetalls. In den letzten zehn Jahren nahm der Goldkurs um über 101 Prozent zu.

easygold24, eine von der Hartmann & Benz GmbH gegründete Plattform, bietet ausschließlich LBMA-zertifiziertes physisches Gold zum Kauf an. Die Käufer können sich das Gold nicht nur liefern lassen, sondern es auch mit einer monatlichen Rendite von 0,4 Prozent anlegen. Neuerdings gilt dieses Angebot nicht nur für zwölf, sondern auch für 36 Monate, wobei sich der Kaufpreis des Goldes bei höherer Laufzeit verringert. Während der Laufzeit kann das Gold zwar ausgeliefert werden, allerdings verfällt der Bonus dann. Sobald die vereinbarte Frist verstrichen ist, steht es den Käufern frei, sich das Gold aushändigen zu lassen oder es direkt an easygold24 zu verkaufen. Der Kauf selbst ist einfach: Die Käufer legen ein kostenloses Konto an und laden es dann mit Geld oder einer Kryptowährung auf. Damit erwerben sie Gold, legen es anschließend an oder lassen es sich einfach liefern.

