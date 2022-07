Desperados

ZWEI DRITTEL DER CLUBBESUCHER WÜNSCHEN SICH EINEN WANDEL HIN ZU MEHR INKLUSIVITÄT AUF DER TANZFLÄCHE

Amsterdam (ots/PRNewswire)

Desperados arbeitet mit Peggy Gou , um die Zukunft des Feierns durch eine spielerische Initiative zu präsentieren, bei der Tanzschritte in Geld für gemeinnützige Organisationen umgewandelt werden

40% würden mehr ausgehen, wenn die Partyszene integrativer wäre

65% der Menschen wünschen sich, dass die Zukunft des Feierns vielfältiger und integrativer wird

Mehr als die Hälfte der Menschen wünscht sich mehr Möglichkeiten in der Partyszene für Frauen (62%), ethnische Minderheiten und die LGBTQ+-Gemeinschaft (54%)

(54%) Sechs von zehn Befragten wünschen sich, dass die Partyszene mehr für wohltätige Zwecke tut

Zwei Drittel der Menschen wünschen sich mehr Vielfalt und Inklusivität in der Partyszene, so eine neue Studie von Desperados. Mehr als 50% der Menschen wünschen sich mehr Möglichkeiten für ethnische Minderheiten und die LGBTQ+-Gemeinschaft, und über 62% wollen, dass mehr für Frauen getan wird. Darüber hinaus wirkt sich das auf das Nachtleben aus: Vier von zehn Personen geben an, dass sie mehr ausgehen würden, wenn das Nachtleben integrativer wäre.

Um die Bedeutung von Inklusion auf der Tanzfläche hervorzuheben und die Kraft des Tanzes zu nutzen, um Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln, hat sich Desperados mit dem international renommierten DJ Peggy Gou, dem kultigen Party-Produzenten Elrow und dem Branchenführer Beatport zusammengetan, um eine Reihe innovativer Partys zu veranstalten, die in diesem Jahr um die Welt reisen werden. Mithilfe ihrer innovativen Rave to Save-App und tragbarer Technologie ermöglicht Desperados den Partygängern, ihre Tanzschritte in Spenden für globale und lokale Wohltätigkeitsorganisationen umzuwandeln, die sich für Inklusion einsetzen, darunter Women in Music und Stonewall.

Peggy Gou, die weltweit bekannte DJane, sagte: „Ich halte es für wichtig, dass wir weiterhin über die Ungleichheit von Geschlecht, Sexualität und Rasse in der Musikindustrie und auf der Tanzfläche sprechen, denn es ist wichtig, dass wir die Vielfalt in der Partyszene weiterhin fördern und feiern. Ich setze mich weiterhin dafür ein, das Feiern inklusiver zu gestalten, so dass alle gleichermaßen Spaß daran haben können, sowohl vor als auch hinter den Kulissen. Musik ist mächtig, und zu sehen, wie Menschen buchstäblich für Veränderungen tanzen, ist erstaunlich

Für jede 100 getanzten Schritte bei jeder Veranstaltung spendet Desperados 1€ für wohltätige Zwecke, wobei die Marke verspricht, während der gesamten Partysaison bis zu 200.000€ umzuwandeln. Diese Mittel werden zur Förderung des Bewusstseins, der Gleichstellung, der Vielfalt und der Chancen von Frauen und der LGBTQ+-Gemeinschaft weltweit eingesetzt. Neben dem finanziellen Einsatz treibt Desperados den Wandel von innen heraus voran, indem es sich verpflichtet, 60% der DJs, mit denen es direkt zusammenarbeitet, als weiblich oder LGBTQ+ zu identifizieren.

Nicole Barsalona, Präsidentin von Women in Music, sagte: „Wir freuen uns, mit Desperados zusammenzuarbeiten, um Inklusion zu fördern und die Repräsentation im Bereich der elektronischen Musik voranzutreiben. Die Rave to Save-Kampagne unterstreicht die Tatsache, dass jeder Partygänger die Möglichkeit hat, die Zukunft der Unterhaltung positiv zu beeinflussen - durch Tanzen, um Spenden zu sammeln, und durch sein Verhalten auf der Tanzfläche. Gemeinsam können wir den Partyspaß für alle sicherer machen."

Desperados sammelt nicht nur Geld für wohltätige Zwecke, sondern wirft auch ein Licht auf die potenzielle Zukunft des Partyerlebnisses - denn mehr als die Hälfte (54%) der Menschen gaben an, dass Festivals und Clubnächte sich wiederholen -, indem sie zeigen, wie die Technologie es den Besuchern ermöglichen kann, durch die Kraft ihrer Tanzschritte Belohnungen und Erfahrungen freizusetzen. Die Preise reichen von kostenlosen Desperados bis hin zu Tickets für exklusive Erlebnisse, die über die App eingelöst werden können. Je mehr Level sie freischalten, desto epischer wird die Nacht für alle auf der Tanzfläche. Die Eröffnungsveranstaltung im Amnesia Ibiza, die den Auftakt zu einer Reihe von 10 Partys bildete, belohnte diejenigen, die am meisten getanzt hatten, mit einer exklusiven Afterparty, bei der DJ Peggy Gou die Hauptrolle spielte. Allein an diesem Wochenende wurden fast 4 Millionen Schritte getanzt und 30.000 Euro für wohltätige Zwecke gesammelt.

Rutger van der Stegen, Global Marketing Manager für Desperados, sagte: „Wir waren schon immer Pioniere in der Partyszene, aber wir glauben, dass wir die Verantwortung haben, sie positiv zu beeinflussen, indem wir die Art und Weise, wie wir zusammenkommen, weiterentwickeln und verbessern. Wir freuen uns darauf, die Tanzfläche mit Liebe zu füllen und die Partybesucher durch unsere Rave to Save-App zu vereinen, die sie belohnt, je mehr sie sich bewegen. Indem wir gemeinsam tanzen, können wir alle integrative Anliegen unterstützen und uns dafür einsetzen, dass die Tanzfläche ein gleichberechtigter Ort für alle ist."

Diese jüngste Veranstaltungsreihe ist Teil der globalen Desperados-Kreativplattform Pour Some Unusual on Your Usual , zu der auch ein neuer markenfilm der den spielerischen und experimentellen Geist der Marke aufgreift und Menschen feiert, die sich nicht scheuen, sie selbst zu sein.

Weitere Informationen über die Veranstaltungsreihe finden Sie auf der exklusiven Afterparty auf Ibiza hier oder verfolge sie in den sozialen Netzwerken - #RavetoSave #Desperados.

Hinweise für die Redaktion:

Weitere Informationen über Desperados finden Sie unter www.desperados.com

Über Desperados: Das vor 20 Jahren geborene Desperados ist eine unverwechselbare Kombination aus vollmundigem Lagerbier mit einem Hauch von Tequila-Geschmack, die sich an junge Erwachsene richtet. Seit seiner Gründung hat Desperados den spielerischen und experimentellen Geist der Marke durch innovative Produkteinführungen, epische Nächte und gewagte Werbung entfacht. Desperados ist zu einem internationalen Erfolg geworden und wird mittlerweile in 84 Ländern der Welt verkauft. www.desperados.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1867600/Peggy_Gou_Sunset.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1867598/Rave_to_Save.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1867599/Desperados_Donations.jpg

Original-Content von: Desperados, übermittelt durch news aktuell