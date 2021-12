St. Pölten University of Applied Sciences

Das Projekt FIVE der Fachhochschule St. Pölten untersucht den Einfluss des Hashtags #fitspiration auf Geschlechterstereotype, Gesundheitsverhalten sowie Körperwahrnehmung von Jugendlichen

#fitspiration - Zweifelhafter Gesundheitstrend für Jugendliche?

#fitspiration ist ein globaler Gesundheitstrend auf Social Media. Rund 20 Millionen Beträge gibt es allein auf der Bildplattform Instagram. #fitspiration möchte zu einem gesünderen Lebensstil motivieren. Allerdings werden häufig extreme oder unausgewogene Trainings- oder Ernährungspraktiken propagiert und sehr einseitige Geschlechternormen kommuniziert. Jugendliche nutzen Social Media sehr stark und informieren sich auch über diese Kanäle. Welchen Einfluss #fitspiration auf die Geschlechteridentität, das Gesundheitsverhalten und die Körperwahrnehmung von Jugendlichen hat, untersucht das Projekt „FIVE - #Fitspiration Image VErification".

„FIVE möchte klären, was Jugendliche dazu bewegt #fitspiration zu folgen. Welche Körper- und Rollenbilder und Empfehlungen zu Gesundheit und Fitness werden vermittelt? Wie groß ist der Einfluss von Influencer*innen und wie werden ihre Marketingstrategien wahrgenommen?", so FH-Prof. Mag. Dr. Elisabeth Höld, Projektleiterin und Senior Researcher am Institut für Gesundheitswissenschaften der FH St. Pölten.

Tool für Jugendliche, um Bildmanipulation zu erkennen

Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse soll ein Online-Kurs für die Sekundarstufe II konzipiert werden. Zentrales Element ist die Entwicklung eines zielgruppengerechten Werkzeugs zur bildforensischen Analyse, da es derzeit kein passendes Tool für Schüler*innen gibt, die Bildmanipulationen aufdecken. Der Kurs soll Jugendliche befähigen, kritisch und bewusst mit Bildern und Gesundheitsinformationen auf Social Media umzugehen.

„Digitale Werkzeuge wie Photoshop, aber auch automatische Filter-Methoden, sind einfach zu bedienen und erschweren ein Originalbild von einer Manipulation zu unterscheiden. Wir sind der Meinung, dass Jugendliche im sicheren Umgang mit digitalen Medien geschult werden sollten", sagt Mag. Ulrike Zdimal-Lang, Hölzel Verlag.

Jugendliche sollen erkennen, dass hinter den Auftritten der Influencer*innen mitunter ein ausgeklügeltes Marketingmodell steckt, um v.a. Nahrungsergänzungsmittel und Sportbekleidung zu verkaufen. Weiters werden im Kurs Informationen zu Gender und Diversity altersgerecht aufgearbeitet.

„Die in Social Media präsentierten Bilder reproduzieren oft veraltete geschlechterspezifische Stereotype und kreieren Gesundheits- und Schönheitsideale, die kaum erreichbar sind. Durch diese Art der Aufklärung setzt FIVE den überzogenen Ansprüchen an Aussehen und Fitness von #fitspiration etwas entgegen und leistet einen wissenschaftlich fundierten Beitrag zur Gesundheit von Jugendlichen" sagt Mag. Dr. Bettina Prokop, die Genderexpertin des Projekts.

Über FIVE Das fächerübergreifende Projekt FIVE wird unter der Leitung der Fachhochschule St. Pölten gemeinsam mit dem Hölzel Verlag und der Genderexpertin Bettina Prokop umgesetzt. Das Projekt wird von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft finanziert.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://research.fhstp.ac.at/projekte/five-fitspiration-image-verification

