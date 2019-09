Coats

Coats debütiert Coats Digital

Coats, der weltweit führende Hersteller von Industriegarn, feiert die Premiere von Coats Digital. Die integrierte Technologiesparte führt alle Softwarelösungen des Unternehmens unter einer Dachmarke zusammen, um gegenüber den Kunden in der Bekleidungs- und Schuhindustrie einheitlich aufzutreten.

Coats Digital bietet fundierte Branchenkenntnis in Kombination mit der praktischen Anwendung der neuesten Technologien, einschließlich Big Data und KI. Daraus entstehen marktführende Softwarelösungen. Mit der Expertise, Glaubwürdigkeit und globalen Präsenz der Marke Coats steht das neue digitale Angebot auf einem soliden Fundament. Coats will im Rahmen seiner Wachstumsstrategie das Geschäft mit innovativen Softwarelösungen ausbauen.

Kunden von Coats profitieren dabei von einem beispiellosen Komplettangebot an erstklassigen und progressiv integrierten Lösungen, die unter der neuen Marke Coats Digital angeboten werden. Die jüngsten Übernahmen von GSD, FastReact und ThreadSol in diesem Sektor haben sich für das Unternehmen ausgezahlt. Jetzt müssen die verschiedenen Softwarehäuser im Rahmen einer koordinierten Marktexpansion zu einem Produktportfolio konsolidiert werden, um die Kunden in Zeiten wachsenden Branchendrucks zu unterstützen.

Keith Fenner, Geschäftsführer von Coats Digital, sagte: "Dies ist der Beginn einer spannenden neuen Phase für unser Angebot an Softwarelösungen. Coats Digital kommt mit einem klaren und fokussierten Auftritt. Damit zeigen wir, dass einerseits Coats als produzierendes Industrieunternehmen weiterbesteht und wir andererseits innovative Technologien der Zukunft entwickeln. So können wir die Modebranche bestmöglich bei der nachhaltigen Herstellung von Produkten unterstützen, einschließlich Entwicklung, Kalkulation und Beschaffung."

Die Premiere von Coats Digital beinhaltet ein kreatives neues Logo mit Grafik und Text. Inspiration für die Grafik ist ein Detail der Coats-Kette, das digital aufgepeppt wurde und als die Initialen "CD" gelesen werden kann. Der Werbeslogan lautet 'transform with intelligence'. Das Logo ist blau, um die Zugehörigkeit zum Coats-Logo auszudrücken.

Die geografische Präsenz von Coats Digital erstreckt sich auf mehr als 65 Länder. Das Unternehmen pflegt Kundenbeziehungen mit über 5.000 Einzelhändlern, Marken, Beschaffungsbetrieben und Herstellern.

Coats Digital präsentiert seinen neue Markenauftritt bei zwei bevorstehenden Fachmessen in Vorbereitung des Kunden-Roll-Out: PI Apparel in New York (Dienstag, 17. bis Mittwoch, 18. September) und CISMA in Shanghai (Mittwoch, 25. bis Samstag, 28. September).

Weitere Informationen finden Sie unter www.coatsdigital.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/996804/Coats_Digital_Logo.jpg

