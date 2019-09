Skan-Hus Projekt GmbH

Skan-Hus erklärt: Diese Vorteile hat ökologisches Bauen

Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit werden zu immer relevanteren Themen innerhalb der Gesellschaft. Besonders beim Bau des eigenen Hauses kann durch ökologische Qualität ein wesentlicher Teil zum gesunden und nachhaltigen Wohnen beigetragen werden. Die Skan-Hus Projekt GmbH verrät, warum sich die Investition in Ökohäuser nicht nur für den Geldbeutel, sondern auch für die eigene Gesundheit auszahlt.

Mit nachwachsenden Rohstoffen einen Beitrag zum Umweltschutz leisten

Angesichts der fortschreitenden Klimaveränderung und drohenden Rohstoffknappheit bietet der Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen und erneuerbaren Energien enorme Vorteile. Sie stoßen weniger Treibhausgase aus und leisten so einen positiven Beitrag zum Klimaschutz. Bei ökologischem Bauen steht der konsequente Einsatz von Holz im Fokus: Der nachwachsende Rohstoff spart klimaschädliches CO2 ein und sorgt für eine effiziente Nutzung der Ressourcen. Aufgrund ihrer Isoliereigenschaften benötigen Holzhäuser zudem weniger Heizenergie und sparen damit Kosten ein. Die ökologisch gebauten Häuser der Skan-Hus Projekt GmbH decken ihren Energiebedarf zum Großteil aus regenerativen Energien wie Sonnenenergie und Erdwärme. Durch die Verwendung baubiologisch einwandfreier und allergikergerechten Naturbaustoffe wird nicht nur zur langfristigen Bewahrung natürlicher Ressourcen beigetragen, sondern auch die eigene Gesundheit positiv beeinflusst.

Die eigene Gesundheit auf natürlichem Weg nachhaltig fördern

Neben gesellschaftlich relevanten Themen wie Umwelt- und Klimaschutz bringt ökologisches Bauen auch für die Gesundheit und das Wohlbefinden jedes Einzelnen besondere Vorteile. Natürliche und gesunde Baustoffe sorgen für ein optimales Wohnumfeld, während natürliche Licht- und Beleuchtungsverhältnisse eine harmonische Atmosphäre kreieren, die sich positiv auf das Gemüt auswirkt. Alle Skan-Hus Häuser sorgen durch eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung zudem für einen optimalen Luftwechsel - die Verbreitung gesundheitsgefährdender Erreger und Pollen wird so minimiert. Durch schadstoffabsorbierende Innenwände wird außerdem sichergestellt, dass gesundheitsschädliche Stoffe, die durch Möbelstücke oder elektronische Geräte abgegeben werden, sich nicht in der Raumluft verbreiten. Da Wohnklima und Wohlbefinden maßgeblich durch die Luftqualität beeinflusst werden, sollten die abgegeben Schadstoffe auf ein Minimum begrenzt werden. So kann die eigene Gesundheit nachhaltig gefördert werden.

Mit Ökohäusern von Skan-Hus Wohngesundheit und Nachhaltigkeit verbinden

Die Holzhäuser der Skan-Hus Projekt GmbH sind zu 100 Prozent ökologisch gebaut und darauf ausgelegt, das Nachhaltigkeitsprinzip in den Lebensalltag der Kunden zu integrieren. Bereits bei der Grundstücksanalyse steht die Lehre der Baubiologie, die die Beziehung zwischen Mensch und der gebauten Umwelt analysiert, im Fokus. Gesundes Wohnen ohne elektromagnetische Strahlung und ein ganzheitlicher Ansatz, der die Wechselwirkungen des gesamten Umfelds betrachtet, hat für Skan-Hus oberste Priorität. Besonders Schwedenhäuser sind beim ökologischen Bauen beliebt: Die Holzbauweise bietet optimale Dämmeigenschaften und ist energiesparend. Der minimale Energieverbrauch gewährleistet dadurch sowohl ein nachhaltiges als auch kostengünstiges Wohnen.

Über die Skan-Hus Projekt GmbH

Die Identität der Marke Skan-Hus ist durch die Verbindung ökologischer und baubiologischer Gesichtspunkte mit den klassischen Stilelementen skandinavischer Architektur geprägt. Als Ingenieurbüro mit mehr als 25 Jahren Erfahrung kann das Unternehmen aus einem einzigartigen baubiologischen Kenntnisschatz schöpfen und schafft gemeinsam mit seinen Kunden Lebensräume aus gesunden, nachwachsenden Rohstoffen und regenerativen Energien.

