MILANO MONZA OPEN-AIR SHOW - Revolutionäres Messekonzept für Fans und Familien in einer einzigartigen Kulisse

Mailand, Italien

"Milano Monza Open-Air Motor Show" ist der neue Name der Show, die Fans bisher unter "Parco Valentino" bekannt war. Das neue Messeformat wurde heute im Auditorium HQ Pirelli in Mailand vorgestellt.

Nach der Begrüßung durch Marco Tronchetti Provera, CEO der Pirelli-Gruppe präsentierte Andrea Levy, Präsident und Projektentwickler der Milano Monza Open-Air Motor Show, in Anwesenheit von Angelo Sticchi Damiani, Präsident des Automobilclubs von Italien, Attilio Fontana, Präsident der Region Lombardei, Giuseppe Sala, Bürgermeister von Mailand und Dario Allevi, Bürgermeister von Monza, sein revolutionäres Messekonzept.

Die Milano Monza Open-Air Motor Show ist der Nachfolger der Parco Valentino, die bisher in Turin stattfand und in seinen fünf Ausgaben einen wachsenden Erfolg verzeichnete. Das Konzept wurde deutlich weiterentwickelt und noch mehr auf die Wünsche der Besucher ausgerichtet. So rechnen die Veranstalter zwischen dem 18. und 21. Juni 2020 mit rund 40 Automobilherstellern und 500.000 Besuchern.

DAS REVOLUTIONÄRE KONZEPT DER NEUEN ITALIENISCHEN MOTORSHOW

Andrea Levy, Präsident der Milano Monza Open-Air Motor Show: "Dies ist ein neues Konzept, das die großen traditionellen Automessen herausfordert. Es bietet den Automobilherstellern die Möglichkeit, ihre Neuheiten in einem lebendigen Umfeld zu präsentieren. Wie die Vorschauen großer Modelabel auf dem Laufsteg, inmitten des Publikums, umringt von Journalisten und Fachleuten. Die Präsentationen werden in einen ebenso einzigartigen Kalender festgehalten, der die Moderne in den Straßen Mailands und die Faszination des Motorsports auf dem berühmten Formel-1-Kurs zusammenfasst. Höhepunkt der Milano Monza Open-Air Motor Show ist Parade der Formel-1-Boliden aller Epochen. Sie sind die Königinnen der Laufstege in den Straßen von Mailand, entlang der Alleen des Parks von Monza sowie auf der alten Parabol-Rennstrecke und des aktuellen Italien-Grand-Prix-Kurses. Zusätzlich bieten die Straßen Mailands ausreichend Möglichkeiten für Testfahrten mit den neusten Elektro- und Hybrid-Fahrzeugen."

Das, was die Milano Monza Open-Air Motor Show einzigartig machen wird, ist ihre Dynamik - ein absolut revolutionäres Motorshow-Konzept, das sich gänzlich vom Format bisheriger Automobilmessen unterscheidet. Den Höhepunkt bildet dabei die Milano President Parade, bei der alle in Monza ausgestellten Exemplare vorab in Aktion erlebt werden können und der Innovationsgeist des Events mit der glamourösen Fashion-Seele der Stadt verschmilzt. Am Mittwoch, den 17. Juni 2020, wird Mailand Schauplatz einer exklusiven Parade sein, die auf einer malerischen Route vom Castello Sforzesco zum Domplatz führt: nationale und internationale Vorpremieren werden es sein, die das Publikum hier mit den höchsten Vertretern der Automobilindustrie am Steuer bestaunen kann. Die Fahrzeuge werden für Liebhaber und Touristen bis zum späten Abend vor dem Mailänder Wahrzeichen ausgestellt bleiben und schließlich direkt zum Autodrom weiterfahren.

Im Autodrom selbst findet am nächsten Tag die Monza President Parade auf der Formel-1-Strecke statt, die den Auftakt zur 1. Ausgabe der Milano Monza Open-Air Motor Show am Donnerstag, den 18. Juni 2020, bildet. An der Startlinie stehen die Vertreter der Hersteller mit den für jede Marke charakteristischsten Fahrzeugen. Zu den Neuheiten der Mailänder Parade gesellen sich Motorsport- und Oldtimer-Modelle hinzu.

INFORMATIONEN UND TICKETS AUF WWW.MILANOMONZA.COM

Knapp neun Monate vor Eröffnung der Milano Monza Open-Air Motor Show sind die Tickets auf TicketOne erhältlich. Veranstaltungsinformationen, Informationen zum Ticketkauf und der Event-Kalender sind auf www.milanomonza.com abrufbar.

