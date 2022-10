Rx Networks Inc.

John Carley tritt die Nachfolge von Michael Longinotti als Chief Executive Officer von Rx Networks an

Vancouver, Bc (ots/PRNewswire)

Rx Networks (das „Unternehmen") gab heute bekannt, dass Michael Longinotti, Chief Executive Officer und Chief Financial Officer, sich Ende 2022 aus dem Unternehmen zurückziehen wird und danach weiterhin als Vorstandsmitglied tätig sein wird. John Carley, VP für Vertrieb und Marketing, wurde vom Vorstand als Nachfolger von Longinotti zum Chief Executive Officer zum 1. Januar 2023 ernannt.

„Im Namen des Vorstands, der Geschäftsführung und der Mitarbeiter von Rx Networks möchten wir Mike für seine unerschütterliche Führung, seine Mentorenschaft und sein Engagement für unsere Servicequalität im Laufe seiner mehr als fünfzehn Jahre im Unternehmen danken", sagte John Carley. „Als praxisorientierter, engagierter Leiter hat Mike das Unternehmen durch den Eigentümerwechsel und die Pandemie geführt und dabei den Wert von Standortdaten erhöht."

Longinotti war maßgeblich daran beteiligt, die Übernahme der Beijing BDStar Navigation Co., Ltd. („BDStar") durchzuführen, die als bedeutender Durchbruch bei der globalen Expansion von BDStar angesehen wird und eine Fülle von Möglichkeiten für Rx Networks eröffnet hat. Der Vorstand ist Mike aufrichtig dankbar für sein Engagement für das Unternehmen und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Mike als Vorstandsmitglied. John Carleys Ernennung ist der Höhepunkt eines umfassenden Nachfolgeplanungsprozesses, der vollständig vom Vorstand verwaltet wird.

„Mit einem sehr erfahrenen Führungsteam, einer tiefgreifenden Produkt-Roadmap und vielen vielversprechenden neuen Partnerschaften ist Rx Networks durch diese Transformation bereit für den Erfolg", sagte Mike Longinotti. „In den letzten zwölf Jahren hat John die Engineering-Teams und das Vertriebs- und Marketing-Team mit Elan und persönlichem Know-how geleitet. Mit seinem multidisziplinären Ansatz und seiner Erfolgsbilanz in Bezug auf globale Partnerschaften und Abwicklung ist er äußerst gut darauf vorbereitet, Rx Networks durch seine nächste Phase des Wachstums und der technologischen Entwicklung zu führen."

John Carley wechselte im Jahr 2010 als Programm-Manager zu Rx Networks. In seinen mehr als 12 Jahren im Unternehmen hat er diverse hohe Führungspositionen bekleidet. Seit 2019 war er mit großem Erfolg in der Rolle des VP Sales and Marketing tätig, in der er hervorragende Ergebnisse erzielt hat, darunter ein Umsatzwachstum von mehr als 40 % und die Etablierung von Rx Networks als ein global führendes Unternehmen in der GNSS-Branche.

Bitte besuchen Sie Rx Networks auf der Intergeo (Essen, Deutschland) vom 18. bis zum 20. Oktober, Stand F2.033.

Informationen zu Rx Networks

Rx Networks liefert zuverlässige, zeitnahe und relevante Standortinformationen, die die Verbindung zwischen Menschen, Endgeräten und Unternehmen stärken, indem sie das GNSS-Erlebnis verbessern und erweiterte Möglichkeiten für Produkte und Dienste der nächsten Generation schaffen.

Führende Halbleiterhersteller, Gerätehersteller und Netzwerkbetreiber verlassen sich seit 2006 bei ihren GNSS-Korrekturen auf Rx Networks. Milliarden von Geräten greifen auf die GNSS-Datendienste von Rx Networks zu, um täglich eine intelligente und zuverlässige Positionierung zu etablieren.

Rx Networks ist ein engagierter nordamerikanischer Distributor und Support-Anbieter für erschwingliche leistungsfähige GNSS-Empfänger für alle Konstellationen und alle Frequenzen von Unicore Communications, die für den Einsatz in hochpräzisen Applikationen ausgelegt sind.

Location. Enlightened.™

Um weitere Informationen zu den Premium-GNSS-Datendiensten von Rx Networks zu erhalten, wenden Sie sich bitte an: Patrick Marvin Casiano, Director of Product Marketing, E-Mail: pcasiano@rxnetworks.com, Tel.: +1 604 685 8988-266, E-Mail: www.rxnetworks.com; weitere Informationen zu hochpräziser GNSS-Hardware in Nordamerika erhalten Sie auf Anfrage von: Cameron Baird, Head of Business Development, E-Mail: cbaird@rxnetworks.com, Tel.: + 1 604 685 8988-272, unicore.rxnetworks.com

