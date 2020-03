Zadarma

Das Cloud-Telekommunikationsunternehmen Zadarma stellt spezielles Angebot für Fernarbeit unter den Bedingungen der schnellen Virusverbreitung bereit

COVID-19, bekannt und gefürchtet als Corona-Virus, verbreitet sich weltweit. Die Weltgesundheitsorganisation hat offiziell eine Pandemie ausgerufen. Jeden Tag wird in den Nachrichten berichtet, dass immer mehr Länder betroffen sind und dass Veranstaltungen und Flüge gestrichen werden. Die negativen Auswirkungen auf Unternehmen sind enorm. Kein Unternehmen ist daran interessiert, seine Aktivitäten zu verlangsamen, und die einzige Möglichkeit, Schritt zu halten, könnte darin bestehen, auf Fernarbeit umzusteigen. Unternehmen auf der ganzen Welt, darunter so große Namen wie die Washington Post, fordern die Mitarbeiter auf, von zu Hause aus zu arbeiten. Und die Zahl der Fernarbeiter wird in absehbarer Zeit weiter anwachsen.

Um einen reibungslosen Übergang zur Fernarbeit zu gewährleisten, bietet der Cloud-Telekommunikationsanbieter Zadarma spezielle Tarifpakete für Geschäftstelefone an. Seine Tarifpakete "Office" enthalten mehrere virtuelle Telefonnummern, ausgehende Anrufe zu Zielen innerhalb Regionen Ihrer Wahl, umfangreiche Funktionen für Cloud-Telefonanlage, CRM-Systeme und mehr.

In dieser Zeit der schnellen Virusverbreitung hat Zadarma die Preise für die Tarifpakete "Office" on den Regionen EU und USA/Kanada um 50 % gesenkt. Dieser Rabatt gilt für zwei Monate. Um das Angebot zu erhalten, müssen Sie jeweils den Promo-Code RemoteOfficeEU bzw. RemoteOfficeUS in Ihrem Zadarma-Profile eingeben.

Für alle bestehenden Zadarma-Kunden aus den meisten aktiven europäischen Pandemieländern wurden die Nummern ihrer Standorte um einen Monat kostenlos verlängert. Für Neukunden gewährt Zadarma 50% Ermäßigung auf die monatlichen Gebühren für sechs Monate. Die Liste der ermäßigten Nummern finden Sie auf der Zadarma-Website.

Der Mitbegründer und Chief Marketing Officer von Zadarma meint Folgendes zum aktuellen Angebot: "Wir haben Geschäftsstellen in sechs verschiedenen Ländern, und in dieser Woche haben wir alle europäischen Büros auf Fernarbeit umgestellt und vorgeschlagen, dass Mitarbeiter an anderen Standorten ebenfalls auf Fernarbeit umstellen, wenn sie sich bei der Arbeit zu Hause sicherer fühlen. Natürlich ist es für uns sehr wichtig, mit unseren Kunden, Partnern und untereinander im Unternehmen in ständiger Verbindung zu bleiben. Wir verstehen, wie wichtig einwandfreie Sprachkommunikation ist und wir wissen, wie ein organisiertes Telefonsystem den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen kann, besonders in einer kritischen Situation. Wir hoffen, dass dieses Angebot Unternehmen einen reibungslosen und kostengünstigen Übergang zu kostengünstiger Fernarbeit ermöglicht.

Selbst in diesen unruhigen und unsicheren Zeiten steht die menschliche Interaktion in allen Branchen an der Spitze des Geschäftserfolgs. Die Möglichkeit, eine Verbindung zu Partnern und Kunden während der Fernarbeit aufrechtzuerhalten, kann einen erheblichen Gewinn für das Unternehmen bedeuten.

Die Tarifpaket - Aktivierung bei Zadarma dauert nur wenige Minuten, was in Situationen, in denen die Zeit drängt, sehr hilfreich ist.

Informationen zu Zadarma: Zadarma ist ein internationales Cloud-Telekommunikationsunternehmen, das vor über 13 Jahren gegründet wurde. Es bietet Unternehmen und Einzelpersonen virtuelle Telefonnummern aus 100 Ländern weltweit, kostenlose Cloud-Telefonanlage, Call Tracking, kostenlose Website-Widgets und ein kostenloses CRM-System. Mehr als 1.500.000 Kunden weltweit vertrauen auf dieses System.

