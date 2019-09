Airbnb

Highclere Castle - allgemein als Downton Abbey bekannt - kann jetzt auf Airbnb gebucht werden

London (ots/PRNewswire)

- Zur Feier des anstehenden Spielfilm-Events wird Highclere Castle (Downton Abbey) zwei Gästen seine Türen für einen noch nie zuvor möglichen Aufenthalt öffnen - nur über Airbnb.

- Zwei Fans dürfen am 26. November in einem der prächtigen Schlafzimmer übernachten.

- Die Gäste haben exklusiven Zugang zum Schloss und zu seinen Anlagen. Dies schließt ein extravagantes traditionelles Abendessen im berühmten Bankettsaal von Highclere Castle ein.

Highclere Castle - allgemein bekannt als Downton Abbey - kann jetzt für einen einmaligen Aufenthalt gebucht werden - nur über Airbnb. Für nur eine Nacht öffnet Highclere Castle zwei Gästen seine Türen und gibt den ganz treuen Fans die Gelegenheit, in den berühmten Drehort von Downton Abbey voll und ganz einzutauchen und den Lebensstil der Crawleys selbst zu erfahren.

Die Gäste werden eine königliche Behandlung erfahren. Der Graf und die Gräfin von Carnarvon laden sie zu einem exklusiven Cocktail-Abend im Salon ein, gefolgt von einem traditionellen Abendessen im Bankettsaal, wo sie vom Butler von Highclere Castle persönlich bedient werden. Nach dem Abendessen wird in der Bibliothek Kaffee serviert. Anschließend ziehen sich die Gäste in eines der großen Schlafzimmer mit Bad en Suite und einem Ausblick über 400 Hektar sanft gewelltes Parkgelände zurück.

Vor ihrer Abreise am nächsten Tag dürfen die Gäste ein köstliches Frühstück genießen. Danach erhalten sie eine private Führung der weitläufigen Anlagen von Highclere Castle. Das Schloss selbst umfasst 9.300 Quadratmeter und verfügt über insgesamt 300 Räume. Alle Räume im Schloss sind üppig verziert und möbliert, und jedes Detail bietet einzigartige Einblicke in die Geschichte von Highclere Castle. Fans haben die Gelegenheit, besonders bekannte Räume (wie zum Beispiel das Gesellschaftszimmer) zu erkunden oder sich - wie Könige und Königinnen vor ihnen - in einem der Galerieschlafzimmer zu entspannen.

Zur Feier des Spielfilm-Events Downton Abbey kann dieses Angebot ab dem 1. Oktober 2019 um 12:00 Uhr BST gebucht werden.

Lady Carnarvon, die Airbnb-Gastgeberin, meint dazu: "Es ist mir eine große Ehre und Freude, im Highclere Castle zu wohnen, und ich bin hocherfreut, mein Heim auf Airbnb für einen wahrhaft einmaligen Aufenthalt mit Gästen teilen zu können. Highclere Castle befindet sich seit 1679 im Besitz der Familie Carnarvon und hat eine unglaublich reiche Geschichte. Ich bin fasziniert von den Geschichten und dem Erbe von Highclere Castle und freue mich darauf, unsere künftigen Gäste willkommen zu heißen."

Hadi Moussa, Geschäftsführer von Airbnb Nordeuropa, sagt dazu: "Wir sind begeistert, Fans mit diesem einmaligen Aufenthalt in Highclere Castle die ultimative Downton Abbey-Erfahrung anbieten zu können. Wir bei Airbnb setzen uns leidenschaftlich dafür ein, unserer Community einzigartige und unvergessliche Reiseerlebnisse zu bieten, und wir sind überzeugt, dass der Aufenthalt unserer Gäste im berühmten Drehort von Downton Abbey ein magisches Erlebnis sein wird."

Hausregeln:

- Haustiere sind nicht erlaubt - aber es leben hier bereits 9 freundliche Hunde! - Rauchen ist verboten. - Alle Zeitungen müssen gebügelt werden. - Nicht mehr als ein Butler pro Person. - Cocktail-Dresscode ist de rigueur für das Abendessen. - Klatsch ist auf das Untergeschoss beschränkt. - Das Angebot ist in der Wochenmitte, denn "Was ist ein Wochenende?".

Buchungsdetails:Um Highclere Castle - als Downton Abbey bekannt - auf Airbnb zu sehen, besuchen Sie airbnb.com/downtonabbey

Highclere Castle ist nur für eine Nacht für maximal zwei Gäste am 26. November 2019 verfügbar, für £150 inklusive. Die Möglichkeit zur Reservierung beginnt am 1. Oktober 2019 um 12:00 Uhr BST.

Zur Feier dieses besonderen Angebots wird Airbnb eine Spende an die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften tätigen.

