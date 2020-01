HERE Mobility

HERE Mobility startet 2020 mit über 700 Partnern und mit mehr als 1 Million gesparten Kilometern

Mit einem Wachstum von 150% zum Vorjahr verzeichnete HERE Mobility Marketplace in 2019 einen wichtigen Meilenstein in seiner Mission, die Mobilität effizient zu gestalten.

HERE Mobility, der weltweit erste neutrale und offene Marktplatz, der Angebot und -nachfrage im öffentlichen Verkehr in Echtzeit miteinander verbindet, um Mobilität effizienter zu gestalten, gab heute bekannt, dass er mit über 700 Partnern auf der ganzen Welt ins Jahr 2020 starten wird.

Dies bedeutet ein Wachstum von 150% zum Vorjahr und eine Einsparung von weltweit 1 Million Fahrkilometer bis Ende 2019. Das schnelle Wachstum von HERE Mobility lässt sich auf die steigende Anzahl von Unternehmen aus allen Branchen zurückführen, die nach Mobilitätslösungen suchen welche das Reisen auf der first and last-mile erleichtern und damit das Kundenerlebnis verbessern.

Der Markt für Mobilität als Dienstleistung wächst ständig, angetrieben durch die zunehmende Verkehrsüberlastung sowie wirtschaftliche als auch soziale Veränderungen und wird voraussichtlich auf ein Volumen von 1,5 - 2 Billionen USD bis 2030 anwachsen. Nachhaltige Mobilitätslösungen werden weltweit immer bedeutender, da Städte bis 2030 voraussichtlich 60% der Weltbevölkerung aufnehmen werden und damit die Gesamtzahl der gefahrenen Kilometer bis ins Jahr 2040 ein Allzeithoch erreichen werden.

Da beliebte Mitfahrdienste Stauprobleme nur noch verschärfen, adressiert HERE Mobility die Transportationssorgen sektorübergreifend von Unternehmen und ermöglicht es Ihnen die Transportation von Kunden, durch die größte Auswahl an regionalen Mobilitätsoptionen auf einer einzigen multimodalen Plattform zu koordinieren. Der Mobility Marketplace ermöglicht es Unternehmen, ihr Kernangebot zu bereichern und ein umfassendes, nahtloses Kundenerlebnis zu schaffen.

Mit mehr als 2,5 Millionen unterzeichneten Fahrzeugen ist der HERE Mobility Marketplace mittlerweile in mehr als 100 Großstädten weltweit verfügbar. Im Jahr 2019 verzeichnete der Marktplatz ein Wachstum von 200% bei nordamerikanischen und 100% bei europäischen Kooperationspartnern.

"Um im heutigen überfüllten Ökosystem konkurrenzfähig zu sein, suchen Unternehmen nach einer door-to-door Kundenerfahrung - einschließlich des Transports auf der first and last-mile", erklärt Liad Itzhak, SVP, der Direktor von HERE Mobility. "Indem wir neue Branchen mit unseren Mobilitätslösungen verbinden, tragen wir nicht nur zur Schaffung nachhaltiger Mobilität bei, sondern ermöglichen es Unternehmen, ihren Kunden ein vollständiges Erlebnis zu bieten."

"Während die Ride-Hailing-Giganten einen Prozentsatz des hyperfragmentierten Marktes erobert haben, indem sie andere Mobilitätsanbieter unterboten haben, erzeugen wir einen disruptiven Wandel im Markt", so Itzhak weiter. "Unsere Technologie stärkt den Großteil des Marktes und ermöglicht es diesen Anbietern, wettbewerbsfähig zu sein, indem sie sicherstellen, dass sie so effizient wie möglich arbeiten. Dies ermöglicht es den Lieferanten, einen qualitativ hochwertigen Service zu bieten, ihre Preise zu senken und jeden Kilometer mit optimierter Streckenführung zu nutzen. Dies ist ein Gewinn für Lieferanten, Verbraucher und die Umwelt".

Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen haben sich im Jahr 2019 mit HERE Mobility zusammengetan, um ihre Mobilitätsbedürfnisse zu erfüllen. Zu den Partnern im Gastgewerbe gehören Westin San Diego von Marriott International, W Hollywood, und Four Points by Sheraton in San Diego. Zu den Partnern im Finanz- und Bankensektor gehören der digitale Fintech-Führer Wirecard und Bancolombia. Zu den Reise- und Tourismuspartnern gehören das Fleet Science Center in San Diego, der europäische Pannendienst ARC Europe und der brasilianische Entwickler der größten Einkaufs- und Geschäftskomplexe des Landes, Multiplan.

HERE Mobility ist der Mobilitätsgeschäftsbereich von HERE Technologies dessen Ziel es ist das Mobilitätsökosystem zu demokratisieren, um die Mobilitätseffizienz zu erreichen. Mit seiner hochmodernen Technologie hat HERE Mobility einen offenen und wettbewerbsfähigen Marktplatz für intelligente Mobilität für alle Transportdienstleistungen geschaffen. Mobilitätsangebote und -nachfragen werden in Echtzeit verbunden, um Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt zu stärken.

MaaS wird durch die Bereitstellung der richtigen Mittel und Technologien durch HERE Mobility bedienungsfreundlich und für alle Menschen auf der ganzen Welt zugänglich. Seit der Gründung von HERE Mobility im Januar 2018 sind Transportanbieter aus Europa, den USA, und Lateinamerika mit insgesamt mehr als 2,5 Millionen Fahrzeugen dem HERE Mobility Marketplace beigetreten. Der HERE Mobility Marketplace ist bereits in 100 Städten weltweit in Betrieb, unter anderem in Los Angeles, Amsterdam, Athen und Barcelona. Es wird erwartet, dass der HERE Mobility Marketplace in den kommenden Monaten in vielen weiteren Städten verfügbar sein wird. Hier erfahren Sie mehr.

