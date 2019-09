Pisoftware Technology

IBC 2019: Pisoftware erfindet mit ambitionierter Panoramakamera die VR-Branche neu

Amsterdam (ots/PRNewswire)

Pisoftware Technology - Startup-Unternehmen, weltgrößter Anbieter von Panoramaalgorithmen und einziger Panoramaalgorithmen-Partner des weltgrößten DSP-IP-Anbieters, CEVA - hat die Branche aufs Neue beeindruckt. Es stellte seine ambitionierte professionelle Panoramakamera "Pilot Era" vor, die erste 8K-VR-Kamera mit integriertem intelligenten Touchscreen und eingebettetem Android-basiertem Betriebssystem.

Darüber hinaus gab das Unternehmen bekannt, dass es aufbauend auf seinen umfassenden Pilotprojekten in verschiedenen Branchen und Feldern und seinen jüngst gesammelten Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Medien in mehreren Szenarien in den nächsten zwei Wochen offiziell eine transformierende Panoramalösung vorstellen wird. Das Unternehmen möchte Rundfunkakteuren weltweit damit eine kosteneffektive "leichte und doch leistungsstarke" Panoramalösung anbieten und der VR-Branche auf die nächste Stufe verhelfen.

Pisofttech ist bekannt für seine festen Verbindungen zu Fan-Gruppen und seine fortlaufenden OTA-Produkt-Updates basierend auf dem Feedback treuer professioneller Nutzer. Es kann sein Produkt damit nicht nur leistungsmäßig, sondern auch durch neue Merkmale und Funktionen verbessern. Das Spitzenprodukt des Unternehmens, der "Pilot Era", wiegt nur 690 Gramm und ist so groß wie eine Bierdose. Es ist an über 60 Länder verkauft worden, durchbricht den Routine-Arbeitsfluss einer professionellen Panoramakamera und versetzt jedermann in die Lage, mit nur einem Klick Panorama-Videos bzw. -Live-Feeds bis 8K aufzunehmen.

Auf der IBC zeigte Pisofttech Medienreportern, wie sie mit dieser Innovation bei der Verarbeitung, Bedienung und Veröffentlichung gegenüber traditionellen Panoramalösungen bis zu 90 Prozent Zeit einsparen können. Viele stimmten zu, dass das Produkt die Eintrittsschwellen für die Technologie deutlich senken und die Effizienz des Erzeugens und Live-Streamens von Panorama-Medien-Inhalten steigern würde - für Nachrichtenreporter sowie für größere Gruppen wie GSV-Fotografen, Hochzeitsvideo-Produktionsstudios, Anbieter von Event-Live-Streams, Anbieter von VR-Touren für den Immobilienbereich, für Museen, den Tourismus usw.

Pisofttech, gegründet 2012, war eines der ersten Unternehmen, die sich auf die Erforschung von Panoramatechnologie konzentriert haben. Mit seiner umfassenden Erfahrung in Technologie und Lösungen setzt sich das Unternehmen für die Entwicklung zuverlässiger Produkte und effizienter Lösungen ein, die Geschäftspartnern zu neuem Wachstum verhelfen und es dem einzelnen Nutzer ermöglichen, neue Formen kreativen Schaffens kennenzulernen. Finden Sie unter www.pisofttech.com heraus, wie diese innovative Marke die Branche verändert.

