Hahn Air startet Jubiläums-Gewinnspiel für Reisebüros und verlost Fluggutschein im Wert von 5.000 EUR

Dreieich, Deutschland (ots/PRNewswire)

Hahn Air, der führende Ticketing-Experte, kündigt ein besonderes Gewinnspiel für Reisebüromitarbeiter an: Teilnehmer müssen eine knifflige Suchaufgabe auf einem Flughafen-Wimmelbild lösen. Dem glücklichen Gewinner winkt ein Fluggutschein im Wert von 5.000 EUR, der sie oder ihn buchstäblich zu jedem Ziel auf der Welt bringt. Das Gewinnspiel startet heute, am 16. September, einem Datum, das den Airline-Prefix-Code von Hahn Air (169) ergibt. Die Teilnahme ist dann für 169 Stunden (vom 16. September um 0:01 Uhr mitteleuropäische Zeit bis zum 23. September um 1:00 Uhr) möglich.

Das Gewinnspiel ist eine von vielen Aktivitäten, mit denen Hahn Air sein 20jähriges Ticketing-Jubiläum feiert. "1999 haben wir begonnen, zunächst Reisebüros in Deutschland mit unseren Ticketing-Lösungen zu unterstützen. Heute erreichen wir bereits mehr als 100.000 Reisebüros in über 190 Märkten", sagt Kimberley Long, Vice President Sales and Agency Distribution. "Mit diesem Gewinnspiel möchten wir uns bei den Expedienten auf der ganzen Welt für ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit bedanken."

Um bei der Verlosung dabei zu sein, müssen Reiseberater das fantasievolle Wimmelbild-Rätsel auf der Hahn Air Website lösen. Dabei müssen sie nach dem Hahn Air Maskottchen Martin, dem cleveren Reisebüromitarbeiter, Ausschau halten und zählen, wie oft sie ihn in einer typischen Flughafen-Szene entdecken können. Der Hauptpreis ist eine HR e-Payment-Karte (UATP), die mit 5.000 EUR aufgeladen ist. Das Guthaben kann für jeden Flug auf einem HR-169 Ticket eingelöst werden. Darüber hinaus ist es sogar möglich, mehrere Flüge für mehrere Personen bis zu einem Wert von maximal 5.000 EUR zu buchen. Die Teilnahmebedingungen sind auf der Hahn Air Website zu finden.

Reisebüromitarbeiter können am Gewinnspiel teilnehmen, indem sie sich in ihrem Profil auf www.hahnair.com/games einloggen. Expedienten, die sich noch nicht registriert haben, können ganz einfach ein neues Profil erstellen. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird am 26. September 2019 auf der Hahn Air Website bekannt gegeben.

Weitere Informationen sind auf www.hahnair.com zu finden.

Über Hahn Air

Hahn Air ist eine deutsche Linien- und Executive-Charter-Fluggesellschaft. Seit 1999 unterstützt sie andere Fluggesellschaften mit umfassenden Dienstleistungen im indirekten Vertrieb und schafft damit Ticketing-Lösungen für 100,000 Reisebüros in 190 Märkten. Mit 20 Jahren Erfahrung hat sich das Unternehmen als Marktführer etabliert. Heute umfasst das Hahn Air-Netzwerk über 350 Partner-Fluggesellschaften.

Das Unternehmen agiert ausschließlich im B2B-Bereich und stellt seine Vertriebs- und Ticketing-Lösungen exklusiv Transportpartnern und Reisebüros zur Verfügung. Dennoch profitieren auch Reisende von der größeren Auswahl an Strecken, Anbietern und Zielen. Jedes Jahr sind weltweit Millionen Passagiere mit den Hahn Air HR-169-Tickets zwischen 4.000 Destinationen unterwegs. Sie ist die erste und einzige Fluggesellschaft, die im Falle der Insolvenz des ausführenden Transportunternehmens eine kostenlose und umfassende Erstattung anbietet. Hahn Air ist Mitglied der International Air Transport Association (IATA) und eine global vernetzte Akteurin mit großem Einfluss in der Luftfahrtbranche.

Hahn Air ist zu 100 % im Besitz der Hahn Air-Gruppe, einer international tätigen Gesellschaft mit Sitz in Dreieich, in der Nähe von Frankfurt am Main. Basisflughäfen der Fluggesellschaft sind Düsseldorf und Frankfurt Egelsbach. Die Firmengruppe mit Niederlassungen unter anderem in Minneapolis, Montevideo, Casablanca, Neu-Delhi, Manila und Johannesburg, setzt weltweit jährlich rund eine Milliarde US Dollar für ihre Kunden um.

Kontakt Andrea Müller Corporate Communications Manager Hahn Air Lines GmbH Tel: +49-6103-7331-421 E-Mail: a.mueller@hahnair.com

Ashvin Rajendram Sivajothi Corporate Communications Manager Hahn Air Lines GmbH Tel.: +49-6103-7331-430 E-Mail: a.sivajothi@hahnair.com

