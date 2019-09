APPTUTTi and Unity

APPTUTTi wird neuester Partner des Unity Distribution Portal und ermöglicht Spieleentwicklern Zugang zu chinesischen App-Stores

APPTUTTi kündigte heute an, der neueste Store im Unity Technologies Unity Distribution Portal (UDP) geworden zu sein. APPTUTTi ist ein rund um die Uhr verfügbares Online-Portal, das App- und Spieleentwickler beim Markteintritt in China unterstützt. UDP ist die effizienteste Möglichkeit für Spieleentwickler, verschiedene Stores auf aufstrebenden Märkten zu erreichen und dort ihre Spiele zu veröffentlichen und zu betreiben. Die neue Zusammenarbeit gibt Entwicklern die Möglichkeit, ihre Spiele durch UDP in China zu vertreiben.

UDP reduziert die technische Komplexität, die mit der Veröffentlichung in mehren App-Stores einhergeht und bietet Entwicklern die Möglichkeit, Spiele auf lokalen Märkten zu veröffentlichen und zu betrieben und verbindet die Entwickler mit einem internationalen Publikum. Entwickler müssen ihr Spiel lediglich einmalig erstellen und auf UDP hochladen, wo es automatisch neu verpackt und an die Game-Stores geliefert wird, mit denen UDP zusammenarbeitet. Mehr als 50 % aller neuen Mobile-Games werden mit Unity erstellt.

APPTUTTi arbeitet mit den Entwicklern zusammen, um deren Apps und Spiele erfolgreich in China zu veröffentlichen. Das einzigartige Rund-um-die-Uhr-Portal des Unternehmens ermöglicht es den Entwicklern, die Performance- und Finanzdaten ihrer Apps und Spiele in Echtzeit einzusehen, wodurch sie das Verständnis der Nutzerverhalten und Akquise verbessern können. Das Unternehmen bietet kostenlosen Zugang zu den drei wichtigsten App-Stores Chinas, wobei verschiedene Monetisierungsoptionen, wie In-App-Käufe (IAP) und Werbung zur Verfügung stehen. Das kostenlose SuperSDK bietet Entwicklern alle notwendigen Ressourcen, um ihre Apps und Spiele für chinesische Handynutzer und den chinesischen Handymarkt anzupassen und zu integrieren. Für die Entwickler ergibt sich eine Zeitersparnis, eine Lösung technischer Komplikationen und eine verbesserte Effizienz und Effektivität mit SuperSDK.

Des Weiteren stehen IP-Schutz- und ISBN-Dienste (die für IAP-Spiele zwingend notwendig sind) zur Verfügung, um die Sorgen der Entwickler bezüglich der Sicherheit ihrer Werke anzugehen. APPTUTTi ist der ultimative Zugang zu China.

"APPTUTTi und Unity haben dasselbe gemeinsame Ziel, das schwierige Problem des Vertriebs von Spielen in verschiedenen App-Stores auf lokalen Märkten zu lösen. Mit Unity haben die Entwickler nun die Möglichkeit des Zugangs auf den chinesischen Markt, was den Beginn vieler künftiger Möglichkeiten markiert." Donald Tang - CEO von APPTUTTi

APPTUTTi ist das erste Onlineportal, bei dem App- und Spieleentwickler ihre Projekte rund um die Uhr in China und anderen unerschlossenen Märkten veröffentlichen können.

