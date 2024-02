Shanghai Electric

Vietnams bisher größte Onshore-Windturbine wird im Windparkprojekt Hai Anh installiert

Electric Wind Power („das Unternehmen", SHA:688660), eine Tochtergesellschaft von Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) sowie Chinas führender Hersteller von Onshore-Windkraftanlagen und einer der größten Hersteller von Offshore-Windkraftanlagen in China, unterzeichnete kürzlich einen Vertrag über die Lieferung seiner fortschrittlichen Windturbinen an die Joint-Venture-Partner Hai Anh Wind Power Company, IPC Construction Joint Stock Company (IPC E&C) und Asia Industrial Technology Joint Stock Company (ACIT) für das Hai Anh Windparkprojekt in der Provinz Quang Tri, Vietnam. Der Windpark mit einer Fläche von 855,25 Hektar wird eine installierte Leistung von 40 MW bereitstellen. In ihm werden acht Windturbinen des Typs WH5.25-172 des Unternehmens zum Einsatz kommen, um die grüne Energiewende in Südostasien voranzutreiben.

Electric Wind Power bringt umfangreiche Erfahrungen in der internationalen Zusammenarbeit mit und brachte seine modernsten Windkrafttechnologien und -produkte sowie sein erfahrenstes Team in das Hai Anh Windparkprojekt ein. Die globale Entwicklungsstrategie des Unternehmens für grüne Energie erleichtert die grenzüberschreitende Übertragung von sauberer und effizienter Energie und verbessert gleichzeitig die Energieversorgung der Partnerländer. Dadurch wird die lokale Energieverbrauchsstruktur optimiert und eine grüne und kohlenstoffarme Entwicklung rund um den Globus vorangetrieben.

Das Hai Anh Windparkprojekt ist das erste Windkraftprojekt des Unternehmens in Vietnam und nutzt die Windturbine WH5.25-172 von Electric Wind Power, die den bisher größten Durchmesser einer Onshore-Windturbine auf dem vietnamesischen Markt aufweist. Mit einer Nabenhöhe von 125 Metern verfügt das Projekt über die größte Einzelmaschinenleistung und die höchste Nabenhöhe aller internationalen Onshore-Projekte des Unternehmens. Mit der Unterzeichnung dieses Vertrags setzt Electric Wind Power seine Unterstützung für Chinas Initiative der Neuen Seidenstraße fort und fördert zugleich aktiv die grüne Entwicklung. Ein weiteres Vorzeigeprojekt, das die transnationale Energie des Unternehmens zeigt, ist der Bau des Senj Wind Power Project in Kroatien, das größte Onshore-Windkraftprojekt auf dem Balkan.

Vietnam hat in den letzten Jahren eine rasante wirtschaftliche Entwicklung erfahren und verfügt über ein enormes Potenzial für künftiges Wirtschaftswachstum, das zu einem starken Anstieg der Stromnachfrage führen wird. Laut Vietnams jüngstem nationalen Energieplan wird sich das Land um einen raschen Ausbau der erneuerbaren Energien bemühen, um die steigende Stromnachfrage zu decken und dabei den Anteil der thermischen Stromerzeugung schrittweise zu verringern.

In den letzten Jahren war die Umweltverschmutzung durch Kohlekraft in einigen Regionen Vietnams ein ernstes Problem. Um nach der Pandemie einen grünen Wirtschaftsaufschwung zu ermöglichen, räumte die vietnamesische Regierung der Entwicklung erneuerbarer Energien Vorrang ein. Dadurch werden erneuerbare Energien wie die Windenergie, die in Vietnam über reichliche Reserven verfügt, in Zukunft mehr Aufmerksamkeit erhalten und ihren Anteil vergrößern. Das schafft ein enormes Potenzial auf dem Markt für grüne Energien.

Die Komponenten der Fundamentanker des Hai Anh Windparkprojekts werden Ende März 2024 bereitgestellt. Die Auslieferung der ersten Charge von vier Windturbinen des Unternehmens ist für Anfang Juni 2024 geplant, die zweite Charge von vier Windturbinen soll Mitte Juni 2024 geliefert werden. Das Aufziehen der Windturbinen wird bis Ende August 2024 abgeschlossen sein. Laut Zeitplan werden sie noch vor November 2024 fertiggestellt und ans Netz gehen.

