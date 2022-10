NFT übernimmt Patenschaft für 1.200 Bäume: Erfolgreicher Abschluss der Zero-Carbon-Kampagne von Shanghai Electric

Shanghai Electric

Die von Shanghai Electric am World Walking Day gestartete Kampage „Go! 0 Carbon Walker" für den öffentlichen Dienst erreichte vor kurzem ihren erfolgreichen Abschluss.

Diese Kampagne ermutigte die Öffentlichkeit dazu, das Auto einmal stehen zu lassen und stattdessen zu Fuß zu gehen. Damit wollte sie auch dazu beitragen, die Aussichten auf eine kohlenstoffarme Zukunft zu verbessern. Jeder Streckenabschnitt von 2.000 Schritten, die ein Teilnehmer zu Fuß absolvierte, stand für eines der kohlenstofffreien Projekte des Unternehmens. Beim Erreichen dieses Meilensteins leuchtete jedes Mal ein Licht an einem dafür vorgesehenen Schild auf. Nach dem Aufleuchten aller Lichter wurde eine Tombola durchgeführt, bei der ein Teilnehmer einen kleinen Preis gewann.

Außerdem werden die ersten 1.200 Teilnehmer dieser Kampagne, die im Rahmen dieser Veranstaltung 20.000 Schritte absolvierten, gemeinsam mit Shanghai Electric in die Stadt Yan'an in der chinesischen Provinz Shaanxi reisen. Dort werden Sie sich selbst vom hohen Wert dieser Online-Umweltkampagne überzeugen können, indem sie den exklusiven Zero-Carbon-Baum pflanzen – eine echte Gelegenheit zur Teilnahme an kohlenstoffarmen Praktiken.

Als untrennbarer Bestandteil bei der Einhaltung der ESG-Grundsätze sind die Bemühungen im öffentlichen Dienst wichtig für den sozialen Fortschritt. Außerdem haben sie einen umfassenden und tiefgreifenden Einfluss auf Natur und Gesellschaft.

Als Reaktion auf die Mission der chinesischen Regierung, im Jahr 2030 den Höhepunkt der Kohlenstoffnutzung hinter sich zu lassen und bis 2060 Kohlenstoffneutralität zu erreichen (die sogenannten „30-60 Dual Carbon Goals"), hat Shanghai Electric die Robustheit seines eigenen Unternehmens durch eine Reihe bewährter Verfahren und überzeugender Fähigkeiten gestärkt.

In den Sektoren Energie und Fertigungsindustrie, den beiden am stärksten für den Energieverbrauch des Landes verantwortlichen Bereichen, entwickelt Shanghai Electric im Rahmen seiner Bemühungen, bei der Unterstützung der chinesischen Regierung zum Erreichen dieser Dekarbonisierungsziele die Führung zu übernehmen, neue und umfassende Energiesysteme sowie eine Komplettlösung für künftige kohlenstofffreie Gewerbegebiete.

Shanghai Electric, das verstärkte Umweltfreundlichkeit zu einem wichtigen Bestandteil seiner Mission macht, hat bereits viele Schritte zur drastischen, weitestgehenden Reduzierung seiner eigenen Auswirkungen auf Ökologie und Umwelt unternommen. Die in Dubai befindliche Kombinationsanlage des Unternehmens aus einem 44 Quadratkilometer umspannenden 700-MW-Wärmekraftwerk mit einer 250-MW-Photovoltaik-Solarenergieanlage ist im Hinblick auf seine installierte Kapazität, seinen Investitionsumfang und seine Salzschmelze-Energiespeicherung derzeit das größte solarthermische Projekt der Welt.

Während des Baus der Anlage hat Shanghai Electric dem Umweltschutz höchste Priorität eingeräumt. So wurde eine lokale Tierschutzvereinigung damit beauftragt, vor Ort ein Gutachten anzufertigen und den sicheren Transfer der lokalen Tierwelt, einschließlich von Eidechsen, Kamelen, Antilopen und Rotfüchsen, zu organisieren. Diese Bemühungen beinhalteten auch die Umpflanzung von mehr als 200 kostbaren Bäumen, die seit Jahren in diesem Gelände wachsen. Das Dubai-Projekt ist nicht nur zu einem neuen Maßstab für die globale Erzeugung von Solarenergie im Rahmen der „Belt and Road"-Initiative geworden, sondern unterstrich auch die von chinesischen Unternehmen ergriffenen Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und zur Erzielung von Vorteilen für die Lebensgrundlagen der Menschen im Rahmen ihrer Beteiligung an Auslandsprojekten.

Das Unternehmen hat seine Initiative für eine umweltfreundlichere Zukunft auch auf den öffentlichen Dienst ausgeweitet. Im Jahr 2022 führten Shanghai Electric und die Green Carbon Foundation ein grünes Projekt für den öffentlichen Dienst durch. Dabei wurden am Westufer des Gelben Flusses in Yan'an, einer Stadt in der Provinz Shaanxi, 1.200 Bäume gepflanzt, um einen kohlenstoffarmen Wald zum Schutz des Flusses zu schaffen und das Land bei der Erreichung der „30-60 Dual Carbon Goals" durch praktische Maßnahmen zu unterstützen. Shanghai Electric setzt sich für die Bewahrung unseres Planeten ein und unterstützt umweltfreundliche Ideen im gesamten Unternehmen.

Im April 2021 übergab Shanghai Electric eine einmalige Spende in Höhe von 700.000 Yuan zur Unterstützung eines Wirtschaftsentwicklungsprojekts im Stadtteil Fengxian von Shanghai. Diese Spende kam zusätzlich zur Bereitstellung von Marketingunterstützung für die Stadt Zhuangxing im Distrikt Fengxian, die beim Verkauf von Produkten im Wert von mehr als 1,3204 Millionen Yuan helfen sollte.

Das Unternehmen spielte auch eine Rolle bei der Förderung der Zusammenarbeit zwischen den westlichen und östlichen Regionen des Landes sowie bei der Wiederbelebung ländlicher Gebiete. Im Jahr 2021 gingen Shanghai Electric Power Generation Group, Shanghai Mitsubishi Elevator und Shanghai Electric Wind Power Group, drei Tochtergesellschaften von Shanghai Electric, mit drei Dörfern aus dem County Fuyuan, Qujing und der Provinz Yunnan eine Partnerschaft ein. Jedes der Tochterunternehmen leistete dabei Unterstützung für eines der drei Dörfer.

Im Laufe des Jahres 2021 stellte Shanghai Electric 450.000 Yuan Unterstützungsgelder zur Lösung identifizierter praktischer Probleme zur Verfügung und half gleichzeitig bei der Lösung von Logistikproblemen, bei denen es darum ging, Produkte im Wert von mehr als 9,0516 Millionen Yuan an die Endverbraucher auszuliefern. Diese Maßnahmen haben entscheidend dazu beigetragen, die Wiederbelebung ländlicher Gebiete zu beschleunigen.

Bereits 2017 begann Shanghai Electric mit dem Bau des ersten landesweiten Vorführprojekts zur Wasseraufbereitung im Dorf Huapiao, Chenjia Town, Distrikt Chongming. Die kompakte, 10 Quadratmeter große, integrierte Abwasseraufbereitungsanlage, die speziell für diesen Distrikt entwickelt wurde, war in der Lage, mit Leichtigkeit sowie geruchs- und lärmbelästigungsfrei zirka 30 Tonnen Haushaltsabwässer zu behandeln, die täglich von mehr als 100 bäuerlichen Haushalten in der Nähe des Dorfes eingeleitet wurden.

2020 stellte Shanghai Electric ein Paket zusammen, zu dem seine unternehmenseigene integrierte, intelligente Abwasseraufbereitungsanlage, Fertigbauten, Abwasseraufbereitungstechnologien, Fluss- und See-Baggertechniken sowie Technologien für digitale Intelligenz und umweltfreundliche Informationstechnik gehörten. Dieses Paket diente zum Aufbau einer umfassenden Umweltmanagementlösung im PPP-Projekt zur ländlichen Abwasseraufbereitung im County Huaiyuan, Bengbu, Provinz Anhui.

