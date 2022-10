Shanghai Electric

Shanghai Electric feiert 120-jähriges Bestehen und beschleunigt Umstellung auf grüne und kohlenstoffarme Lösungen

Das Forum des Wirtschaftsgipfels „Energy Integration for Intelligent Future", das von der Shanghai Electric Group Company Limited (Shanghai Electric) im Rahmen ihrer 120-Jahr-Feier veranstaltet wurde, ging am 26. September 2022 in Shanghai erfolgreich zu Ende.

In diesem entscheidenden, historischen Moment für das Unternehmen und als Reaktion auf die weltweite Dringlichkeit, die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren, stellt Shanghai Electric alle Unternehmensbereiche auf ein kohlenstoffarmes Format um. Erreicht wird dies durch die Verbesserung der Kapazität neuer Stromversorgungssysteme und -anlagen sowie durch die Entwicklung einer optimalen Kombination aus konventionellen und erneuerbaren Energiequellen, um den Aufbau eines modernen Energiestruktursystems zu unterstützen.

Liu Ping, Direktor und Präsident der Shanghai Electric Group Co. erklärte im Rahmen des Forums, dass sich das Unternehmen in den vergangenen 120 Jahren auf eine innovative Reise begeben habe, um die Welt durch die Ausweitung seiner Hauptgeschäftsbereiche im Sinne einer Win-Win-Kooperation und einer integrierten Entwicklung zu stärken.

„Auf dieser Reise hat sich Shanghai Electric zu einem Paradebeispiel dafür entwickelt, was getan werden kann, um China den Weg zu ebnen, ein wichtiger Anbieter von High-End-Ausrüstung für die Welt zu werden. Diese Entwicklung hat es dem Unternehmen ermöglicht, sich von einem wichtigen Akteur in seinem Bereich zu einem Unternehmen zu entwickeln, das Gleichgesinnte im Land vertritt, die gemeinsam versuchen, hochwertige Ausrüstung und Technologien zu exportieren", so Liu Ping.

Shanghai Electric hat viele rekordverdächtige Leistungen sowohl im In- als auch im Ausland erzielt. Auf der Grundlage der vorhandenen Fähigkeiten und Stärken will das Unternehmen seine drei zentralen Wettbewerbsvorteile – Massenfertigung, integrierte Dienstleistungen und Wettbewerbsfähigkeit der Fachkräfte – voll ausspielen, um drei branchenweit führende, miteinander verbundene Plattformen zu schaffen, die Kernausrüstungen, integrierte Systeme und industrielles Kapital umfassen. Dadurch wird etwas in Gang gesetzt, das auf dem besten Weg ist, der führende Entwicklungstrend für die nächsten 120 Jahre zu werden.

Shanghai Electric ist derzeit einer der wenigen Hersteller weltweit, der alle Kategorien von Energiesystemen abdeckt. Der Energiesektor ist für mehr als 80 % der gesamten Kohlenstoffemissionen Chinas verantwortlich und stellt damit das größte Hindernis auf dem Weg zu seinem Ziel, den Kohlenstoffausstoß zu reduzieren und kohlenstoffneutral zu werden, dar.

Seit 2021 haben die häufigen extremen Wetterereignisse in Verbindung mit der Verschärfung der Spannungen im Zusammenhang mit der weltweiten Energieversorgung in vielen Regionen des Landes zu Stromengpässen geführt, was die zunehmende Bedeutung von thermischem Ballast unterstreicht. Angesichts des massiven Übergangs von stabilen fossilen Brennstoffen zu schwankenden alternativen Energien sind sich die Teilnehmer einig, dass die Komplementarität mehrerer Energieträger langfristig die beste Lösung für die integrierte Entwicklung traditioneller und erneuerbarer Energiequellen sein wird, um das Ziel der Kohlenstoffreduzierung unter der Voraussetzung der Energiesicherheit zu erreichen.

Chen Ganjin, Mitglied des Parteikomitees und Vizepräsident von Shanghai Electric, wies darauf hin, dass sich die Energiestruktur Chinas in den letzten zehn Jahren stark verändert habe: Der Anteil der installierten Solar- und Windkraftkapazitäten sei erheblich gestiegen, während der Anteil der Kohlekraft auf die Hälfte zurückgegangen sei und die Kernkraft wieder zu einer stetig wachsenden Alternative geworden sei. Mit dem Aufschwung der erneuerbaren Energien habe auch die Energiespeicherung eine rasante Entwicklung erfahren. Aufgrund der Unregelmäßigkeiten und Unterbrechungen stelle die groß angelegte Netzanbindung erneuerbarer Energien mit hohem Anteil jedoch eine große Herausforderung für den sicheren und stabilen Betrieb des Netzes dar.

In Bezug auf das Energieökosystem in China fügte Chen hinzu, dass der Pro-Kopf-Stromverbrauch in China im Vergleich zu anderen Ländern und Regionen der Welt relativ niedrig sei, was ein enormes Wachstumspotenzial für den Energiemarkt und die damit verbundenen Ausrüstungsmärkte darstelle. Shanghai Electric ist bestrebt, die Bedürfnisse des chinesischen Energiemarktes in Bezug auf Stromerzeugung, -verteilung, -speicherung und -verkauf zu erfüllen.

Angesichts der Tatsache, dass das Land weiterhin das Ziel verfolgt, den Kohlenstoff-Spitzenwert zu erreichen und kohlenstoffneutral zu werden, optimiert der Konzern seine Anstrengungen zur Förderung des Wachstums von mit konventioneller und alternativer Energien betriebener Ausrüstung. Shanghai Electric verfügt über bewährte technische Fähigkeiten im Bereich der sauberen und effizienten Kohlekraft, der sicheren und hochmodernen Kernkraft sowie der effizienten und flexiblen Regulierung von Gas und Strom. Darüber hinaus nutzt der Konzern technologische Innovationen, um sein Portfolio an Wind-, Solar-, Speicher- und wasserstoffbetriebenen Anlagen und Speicherlösungen zu erweitern und gleichzeitig die Umwandlung und Erschließung weiterer Anwendungsszenarien für seine zuverlässigen Smart-Grid-Systeme zu beschleunigen.

Auf der Grundlage der vorhandenen wettbewerbsfähigen Stromerzeugungsanlagen hat Shanghai Electric erhebliche Fortschritte bei der Umsetzung neuer Systemlösungen für die Integration von Kohlekraft und Energiespeicherung, die Integration von Quellen-Netz-Last-Speicher sowie die Integration von grünem Wasserstoff und Chemikalien erzielt. Darüber hinaus erschließt der Konzern im Zuge der Energiewende mit seinen Vanadium-Batterien, die für ein hohes Maß an Sicherheit, eine hohe Skalierbarkeit der Kapazität und eine lange Lebensdauer bekannt sind, neue Möglichkeiten im Bereich der Energiespeicherung.

Im Einklang mit den Zielen der Kohlenstoffspitzenwerte und der Kohlenstoffneutralität bemüht sich Shanghai Electric um eine Präsenz im Bereich „4+2+x" (wobei sich „4" auf Windkraft, Solarenergie, Energiespeicherung und Wasserstoff, „2" auf intelligente Industrieanlagen und hochwertige medizinische Geräte und „x" auf neue Möglichkeiten im Energiesektor bezieht). Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Förderung der Kohlenstoffemissionsreduzierung im Energie- und Industriesektor in Übereinstimmung mit dem Ziel, ein umfassendes neues Energiesystem und eine integrierte Lösung für grüne und kohlenstoffarme Industrieparks zu schaffen.

Unter Nutzung seiner bewährten Fähigkeiten im Bereich der mit konventioneller Energie betriebenen Anlagen plant Shanghai Electric weitere Investitionen in innovative Anlagen und Technologien in den Bereichen Wind-, Solar-, Wasserkraft- und Wärmeenergie sowie Energiespeicherung, Stromversorgung, Netz-, Last- und Wasserstoffspeicherung, um auf dem Weg zur Erreichung der Ziele der Kohlenstoffspitzenwerte und der Kohlenstoffneutralität eine Vorreiterrolle einzunehmen und gleichzeitig mit alternativer Energie betriebene Anlagen sowie automatisierte Hochleistungsanlagen zu entwickeln.

