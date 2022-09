Shanghai Electric

Shanghai Electric steigt auf Platz 40 der ENR-Liste der 250 besten internationalen Bauunternehmen 2022

Shanghai (ots/PRNewswire)

Shanghai Electric ist auf der von Engineering News-Record (ENR), einer weltweit anerkannten akademischen Publikation für Nachrichten, Analysen, Kommentare und Daten zur internationalen Ingenieur- und Bauindustrie, veröffentlichten Liste der Top 250 der internationalen Bauunternehmen 2022 auf Platz 40 aufgerückt.

Im vergangenen Jahr belegte das Unternehmen den 51. Platz und erreichte in kürzester Zeit diese höhere Platzierung auf der Liste. Die jährlich erscheinende ENR-Liste, die weithin als Branchenbarometer gilt, ist ein äußerst einflussreiches, maßgebliches Ranking, das die Trends auf dem internationalen Ingenieursmarkt im Laufe eines Jahres umfassend widerspiegelt.

Die Liste listet die Bauunternehmen der Welt auf der Grundlage der Einnahmen, die durch die Summe der Projekte, an denen sie beteiligt sind, erzielt werden. Shanghai Electric schaffte es mit 11 seiner internationalen Großprojekte auf die Liste, darunter eine photovoltaisch-thermische Anlage (PV-T) und Phase 5 des Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Parks in Dubai, das integrierte Kohlebergwerk Thar Block-1 in Pakistan, ein gasbefeuertes Wärmekraftwerk in Pančevo, Serbien, eine Solaranlage in Zypern sowie Kraftwerke in Rupsha, Bangladesch und der Provinz Wassit im Irak.

Darüber hinaus belegte das Unternehmen auf der Liste den dritten Platz unter den staatlichen Energieunternehmen Chinas und verbesserte sich damit gegenüber dem Vorjahr um einen Platz, während es auf der regionalen Liste für den Markt im Nahen Osten unter die ersten zehn Plätze kam.

Trotz der anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im Jahr 2021 erreichte Shanghai Electric mehrere wichtige Meilensteine, indem es beispiellose Herausforderungen meisterte und die Umsetzung seiner Projekte im Ausland fortsetzte, was das ununterbrochene Wachstum der Einnahmen aus den Projekten sicherstellte und gleichzeitig erheblich zum Aufstieg des Unternehmens auf der ENR-Liste beitrug.

Zu den Meilensteinen gehören der Netzanschluss der Zone 1 der PV-T-Anlage des Unternehmens in Dubai und der Gasturbineneinheiten von Pancevo, die vorläufige Übergabe der Zone A in Phase 5 des Solarparks Dubai, die hydraulischen Tests der Kessel im Kraftwerk Thar, den Anschluss des PV-Kraftwerks des Thar-Kohlebergwerks an das Stromnetz in Bangladesch (ein Netz, das derzeit zu stark auf fossile Brennstoffe angewiesen ist) sowie die Betonierung der Dampfturbinenbasis von Rupsha.

2022 wurden 79 Unternehmen aus Festlandchina in die Liste aufgenommen, womit China in Bezug auf die Anzahl der Firmen, die es in die Rangliste geschafft haben, den ersten Platz weltweit belegt. Vier von ihnen sind im Bereich der Energietechnik tätig. Neben Shanghai Electric sind dies die Power Construction Corporation of China (PowerChina), die China Energy Engineering Group (Energy China) und die China National Machinery Industry Corporation. Neben PowerChina, Energy China, der China State Construction Engineering Corporation und der China Railway Construction Group Corporation rangiert auch Shanghai Electric unter den ersten zehn auf der Regionalliste.

Der ENR-Liste zufolge hat sich der weltweite Infrastrukturbaumarkt 2021 erholt. Der kombinierte Vertragsumsatz der Top 250 stieg im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 5,1 % auf 547,2 Mrd. USD, während der kombinierte internationale Umsatz der Unternehmen um 5,4 % auf 397,9 Mrd. USD zurückging – eine deutliche Verbesserung verglichen mit dem Rückgang von 11,1 % im Jahr 2020. Von den 236 Unternehmen, die es in den Jahren 2021 und 2022 in zwei aufeinanderfolgenden Jahren auf die Liste geschafft haben, konnten 62,3 % einen Anstieg ihres internationalen Umsatzes verzeichnen.

Alle der 250 führenden Unternehmen haben auf ihren jeweiligen regionalen Märkten besondere Kompetenzen aufgebaut. Vor allem in Afrika (mit einem Anteil von 59,3 %), Asien (55,3 %) und dem Nahen Osten (40 %) haben chinesische Auftragnehmer ihre führende Position beibehalten. 2021 belief sich der Umsatz der Top 250 im Verkehrsbau auf 132,17 Milliarden USD und machte damit 33,2 Prozent des Gesamtumsatzes aus, gefolgt vom Wohnungsbau, der Erdölchemie und der Energietechnik, wobei der Umsatz der vier Geschäftsbereiche zusammen 80,1 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachte.

Informationen zu Shanghai Electric

Die Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) ist ein weltweit führender Hersteller von High-End-Geräten, der sich auf intelligente Energie, intelligente Fertigung und intelligente Infrastrukturen spezialisiert hat, um grüne und intelligente Systemlösungen für die Industrie anzubieten. Das Unternehmen ist weltweit in Branchen wie neue Energie, effiziente saubere Energie, industrielle Automatisierung, medizinische Geräte und Umweltschutz vertreten.

