Shanghai Electric New Energy Development gegründet, um die Expansion des grünen und kohlenstoffarmen Geschäfts zu beschleunigen

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die Shanghai Electric Wind Power Group Co. Ltd. (Shanghai Electric) hat am 10. Juni den ersten EW8.X-230 Windturbinengenerator in ihrer Produktionsstätte in Putian vom Band laufen lassen und damit einen neuen Meilenstein auf dem chinesischen Offshore-Windkraftmarkt gesetzt. Der auf der Poseidon-Plattform basierende EW8.X-230 ist ein ...

mehr