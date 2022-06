Shanghai Electric

Shanghai Electric veröffentlicht Bericht zur sozialen Verantwortung des Unternehmens 2022

Shanghai

Shanghai Electric hat die Veröffentlichung seines jährlichen Berichts zur Corporate Social Responsibility (CSR) 2022 angekündigt, in dem die Leistung und Erfolge des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) im Geschäftsjahr 2021 hervorgehoben werden.

Es handelt sich dabei um den 13. CSR-Bericht von Shanghai Electric, in dem das Unternehmen sein Versprechen fortsetzt, seine Transparenz in Bezug auf seine ESG-Praxis zu verbessern und sein Engagement für die Beschleunigung der globalen Energiewende mit seiner grünen Strategie zu stärken. Der Bericht zeigt die technologischen Innovationen von Shanghai Electric, die die Entwicklung seiner drei Hauptgeschäftsbereiche – Energieausrüstung, Industrieanlagen und integrierte Dienstleistungen – vorantreiben, sowie seine signifikanten Fortschritte bei der Umsetzung seiner CO2-Strategie zur Bewältigung der weltweiten Klimaprobleme. Der Bericht enthält außerdem eine Vielzahl von Initiativen, die von Shanghai Electric ins Leben gerufen wurden, um Mitarbeiter und Hochschulabsolventen im Rahmen ihrer Bemühungen, ihr Karrierepotenzial zu erschließen und eine zukunftsfähige Belegschaft für den Energiesektor aufzubauen, auszubilden.

„Unternehmen auf der ganzen Welt kämpfen weiterhin mit den negativen Auswirkungen der anhaltenden Pandemie, die die Fortschritte bei der Verjüngung der Weltwirtschaft gestoppt, die internationale Zusammenarbeit behindert und die Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels abgeschwächt hat. Angesichts der zahlreichen globalen Herausforderungen hat Shanghai Electric seine Prioritäten auf kohlenstoffarme Technologien und die digitale Transformation gesetzt, um ein Marktführer und Innovator im neuen Energiesektor zu werden", schreibt Shanghai Electric in dem Bericht.

Mit technologischen Durchbrüchen die Zukunft stärken

Um innovative und zuverlässige Technologie- und Klimaschutzlösungen im gesamten Energie-Ökosystem bereitzustellen, hat Shanghai Electric die Investitionen in sein Offshore-Windgeschäft erhöht und gleichzeitig seine Kapazitäten im Bereich Forschung und Entwicklung gestärkt, um Innovationen für die Energiespeicherung voranzutreiben. Da Digitalisierung, Automatisierung und Nachhaltigkeit die Wachstumsmotoren des Geschäfts sind, hat Shanghai Electric auch auf seinen hochmodernen Technologien für Industrieanlagen aufgebaut, um Automatisierungs- und Systemlösungen für intelligente Energie, intelligente Fertigung und intelligente Infrastruktur zu entwickeln. In Bezug auf integrierte Dienstleistungen beschleunigt das Unternehmen seine Bemühungen, sein Geschäftsmodell umzugestalten, um die so genannte „Servitization" seiner Produkte voranzutreiben.

Integration von ESG als Kernbereich der Geschäftstätigkeit

Um seine kontinuierlichen Bemühungen zur Optimierung seiner ESG-Aufsicht und seines Managements zu verstärken, hat Shanghai Electric ein spezielles ESG-Komitee gebildet, das mit der Festlegung der allgemeinen Strategie des Unternehmens in Bezug auf ESG-Fragen beauftragt ist und die Risiken seiner Geschäftstätigkeit für die Umwelt, die ESG-Leistung und den Fortschritt bewertet.

Vor dem Hintergrund der Ziele Chinas zur CO2-Neutralität und zu den CO2-Spitzenwerten reagiert Shanghai Electric auf den Übergang zu erneuerbaren Energien mit innovativen Geschäftslösungen und rüstet seine Produkte mit energiesparender Technologie aus, um die CO2-Emissionen zu senken. Außerdem arbeitet Shanghai Electric mit seinen Partnern zusammen, um eine grüne Lieferkette aufzubauen, die die höchsten Standards erfüllt, um sicherzustellen, dass jede Phase eines Produkts – von der Entwicklung und Herstellung bis hin zu Betrieb und Wartung – verantwortungsvoll umgesetzt wird.

Der Bericht enthält auch detaillierte Informationen über die Maßnahmen von Shanghai Electric zur Bekämpfung von Umweltfragen sowie Daten zur Reduzierung des Energieverbrauchs, der Treibhausgasemissionen, des Wasserverbrauchs, der Schadstoffe und der Abfallemissionen, im Einklang mit dem Ziel, in den kommenden Jahrzehnten ein ganzheitlich nachhaltiges Unternehmen zu werden.

Beschleunigung der grünen Transformation für eine nachhaltige Zukunft

Shanghai Electric beschleunigt die Entwicklung und Anwendung kohlenstoffarmer Technologien wie Wasserstoffenergie, Energiespeicherung und Kohlenstoffabscheidung und nutzt gleichzeitig seine Geschäftsvorteile, um die Entwicklung und den Bau neuer Energieprojekte zu fördern. Unterdessen verbessert das Unternehmen ständig den Plan und die Roadmap für seine erneuerbaren Lösungen und Dienstleistungen, um die Verbrauchskapazität für neue Energie zu steigern.

Shanghai Electric hat die Vereinigten Arabischen Emirate in ihren Bemühungen um eine grüne Energiewende durch den Bau der Dubai Photovoltaic Energy Storage Station unterstützt. Dank einer 400-KW-Photovoltaikanlage und einem Batterie-Energiespeichersystem der 1-MWh-Klasse ersetzt das Projekt die Dieselgeneratoren in den Büros von Shanghai Electric in Dubai durch erneuerbare Energiequellen.

Befähigung der nächsten Generation von Elektroingenieuren mit Weiterbildungsprogrammen

Eigenkapital ist ein integraler Bestandteil der Unternehmenskultur von Shanghai Electric. Das Unternehmen fördert aktiv Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion, indem es ein Arbeitsumfeld schafft, das offen und wertschätzend für alle ist. Shanghai Electric schafft eine Arbeitsumgebung, in der alle Mitarbeiter ihre eigenen Karrierewege selbst bestimmen können und bietet ihnen Kanäle und Plattformen, um ihre beruflichen Fähigkeiten zu präsentieren und auszubauen. 2021 wurde Shanghai Electric von Forbes auf 15. Platz auf der Liste der „besten Arbeitgeber Chinas" ernannt.

Um den Mitarbeitern Chancengleichheit zu ermöglichen und ihr Potenzial auszuschöpfen, hat Shanghai Electric Berufsbildungsprogramme für Arbeitnehmer ins Leben gerufen. In einem Format, das auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter in verschiedenen Unternehmensbereichen zugeschnitten ist, zielt das interne Trainingsprogramm darauf ab, den unterschiedlichen Interessen und speziellen Anforderungen der Menschen gerecht zu werden und ihnen die Aufstiegschancen zu erleichtern. Shanghai Electric engagiert sich auch in der Nachwuchsförderung, indem es mit Universitäten und Bildungseinrichtungen zusammenarbeitet, um eine Reihe von Offline-Trainingsprogrammen anzubieten, die die Beschäftigungsfähigkeit von Universitätsstudenten fördern sollen.

Führend in der Entwicklung des chinesischen Energiesektors

Um Räume mit dem Ziel zu schaffen, Branchenführer zusammenzubringen, um Ideen auszutauschen, Geschäftspartnerschaften zu stärken und Chancen und Herausforderungen für die chinesische Energiewirtschaft zu diskutieren, veranstaltete Shanghai Electric im Jahr 2021 eine Reihe von Foren, Vorträge und Symposien, zu denen 72 Branchenexperten eingeladen waren und an denen über 700 inländische Forscher teilnahmen. Auf diesen chinaweiten Veranstaltungen wurden 103 Projekte vorgestellt und 22 Vereinbarungen unterzeichnet. Darüber hinaus gab Shanghai Electric im Jahr 2021 rund 3,4 % seines Gesamtumsatzes für Forschung und Entwicklung aus, wobei die Ausgaben für Forschung und Entwicklung für Schlüsseltechnologien und Ausrüstung von Jahr zu Jahr steigen.

