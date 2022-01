Shanghai Electric

Shanghai Electric organisiert chinesisches Sprachtraining für die pakistanischen Mitarbeiter des integrierten Kohlebergwerk- und Stromerzeugungsprojekts Thar Block-1

Shanghai Electric ruft gemeinsam mit dem Konfuzius-Institut der Universität von Karatschi (CIUK) ein neues Bildungsangebot für die pakistanischen Mitarbeiter des integrierten Kohlebergwerk- und Stromerzeugungsprojekts Thar Block-1 und die umliegenden Gemeinden ins Leben; die gemeinsame Initiative soll die Fähigkeiten der Projektmitarbeiter verbessern und den Studenten der südlichen pakistanischen Provinz Sindh bessere Berufsaussichten eröffnen.

Die Initiative bietet pakistanischen Projektarbeitern und Studenten der Stadt Islamkot und den umliegenden Städten und Dörfern kostenlosen Zugang zum Chinesischunterricht. Die Lehrkräfte des CIUK stellen ihnen kostenlos Lehrbücher und andere Sprachlernmittel zur Verfügung. Bis jetzt haben sich 40 Arbeiter und 60 Schüler für den ersten Kurs angemeldet.

„Als führender Anbieter von Energielösungen sieht es Shanghai Electric als seine Aufgabe an, die nächste Generation von Elektroingenieuren und -technikern auszubilden und mehr Studenten den Einstieg in die Energiebranche zu ermöglichen. Bei unseren früheren Initiativen hat das Thar Block-1-Projekt Schulungen vor Ort organisiert, um den lokalen Arbeitskräften zu helfen, ihre Fähigkeiten zu verbessern, und erfahrene Techniker eingeladen, ihre Erfahrungen an neu eingestellte Mitarbeiter weiterzugeben", so Meng Donghai, stellvertretender Leiter der Shanghai Electric Power Generation Engineering Company.

„Wir hoffen, dass das chinesische Sprachtraining den einheimischen Arbeitnehmern und Studenten nützliche Fähigkeiten vermitteln kann, die ihnen auf ihrem weiteren Karriereweg hilfreich sind, und dass es die Verbindung der beiden Kulturen stärkt und dem gegenseitigen Verständnis und der chinesisch-pakistanische Freundschaft förderlich ist", fügte Meng hinzu.

„Das von Shanghai Electric ins Leben gerufene chinesische Sprachtrainingsprogramm wird den Studenten in einer abgelegenen Gegend wie Islamkot nützlich sein. Es ist eine wertvolle Möglichkeit zur Weiterbildung, die einzigartig ist, und sie erfahren dabei mehr über die chinesische Kultur und können in Zukunft bessere Arbeitsplätze finden", sagte Muhammad Nasiruddin Khan, der pakistanische Direktor des CIUK.

„Durch meinen Zusammenarbeit mit chinesischen Mitarbeitern im integrierten Kohlebergwerk- und Stromerzeugungsprojekt Thar Block-1 habe ich ein wachsendes Interesse daran entwickelt, die chinesische Sprache zu lernen. Ich freue mich über die Möglichkeit, die Shanghai Electric mir bietet, Chinesisch zu lernen. Das verbessert meine Berufsaussichten, da es in Pakistan eine Vielzahl von chinesisch-pakistanischen Kooperationsprojekten gibt. Chinesisch sprechen zu können, ist eine wichtige Fähigkeit", sagte ein Student, der an dem Programm teilnahm.

Im Jahr 2017 ist Pakistan offiziell der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) beigetreten, und die verstärkte chinesisch-pakistanische Zusammenarbeit hat Chinesisch zu einem gefragten Kurs für diejenigen gemacht, die für lokale chinesische Unternehmen arbeiten möchten. Die Zunahme von Chinesischkursen im Land hat dazu beigetragen, die Kommunikationslücke zwischen China und Pakistan zu schließen und hat auch mehr Einheimischen ermöglicht, ihre Traumjobs zu landen.

In den letzten Jahren hat Shanghai Electric Pakistan im Rahmen der Belt and Road Initiative (BRI) und des Chinesisch-Pakistanischen Wirtschaftskorridors (CPEC) mit seinen branchenführenden Energietechnologien beim Aufbau zahlreicher Energieinfrastruktureinrichtungen unterstützt. Der EPC-Vertrag für das integrierte Kohlebergwerk- und Stromerzeugungsprojekt Thar Block-1, das zwei 660-Megawatt-Kohlekraftwerke und eine Kohlemine mit einer Jahresproduktion von 7,8 Millionen Tonnen umfasst, wurde im April 2019 unterzeichnet. Die Kraftwerke sind wichtige CPEC-Projekte und werden den Energiemix Pakistans optimieren und die Energiesicherheit des Landes deutlich erhöhen.

