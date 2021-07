Shanghai Electric

Shanghai Electric gehört mit 145 Mrd. RMB zu den 50 wertvollsten Marken Chinas, ein Anstieg von 37,4 % im Vergleich zum Vorjahr

Shanghai Electric ("Shanghai Electric" oder "das Unternehmen") (601727.SS und 02727.HK) wurde laut der neuesten Liste "China's 500 Most Valuable Brands", die von World Brand Lab veröffentlicht wurde, zu einer der 50 wertvollsten Marken in China ernannt. Das Ranking zeigt, dass der Markenwert von Shanghai Electric im Jahr 2021 die Marke von 145 Mrd. RMB überschritten hat, was einer Steigerung von 37,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und das Unternehmen an die Spitze der chinesischen Maschinenindustrie bringt. Als führendes chinesisches Unternehmen, das seine Geschichte bis ins Jahr 1902 zurückverfolgen kann, hat der jahrhundertealte Hersteller eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der technologischen Entwicklung in China gespielt und ist weiterhin führend bei der technologischen Innovation zur Beschleunigung der Energiewende, um den Aufbau einer grüneren und nachhaltigeren Zukunft zu unterstützen.

Aufbau eines mehrdimensionalen Energie-Ökosystems zur Erreichung von Carbon Peak und Neutralitätszielen

Mit erneuerbaren Energien, Energiespeicherung und Energiemanagementsystemen im Zentrum seines technologischen Fokus hat Shanghai Electric grüne Technologien verfolgt, die 100 % erneuerbaren Strom erzeugen, und gleichzeitig Pionierarbeit für integrierte Energietechnologien und Produkte geleistet, die erneuerbare Energien, Energiespeicherung und intelligente Mikronetze einbeziehen. Das Projekt für erneuerbare Energien in Chongming Sanxing Town, das von den integrierten sauberen Energielösungen von Shanghai Electric betrieben wird, hat seit seiner Inbetriebnahme im Jahr 2018 über 400 MW Ökostrom erzeugt und rund 400 Tonnen CO2-Emissionen reduziert.

Das Shantou Smart Energy Demonstration Project von Shanghai Electric nutzt die dynamische Steuerungs- und Managementtechnologie "Generation-Grid-Load-Storage", um eine stabile und qualitativ hochwertige Stromversorgung zu gewährleisten und gleichzeitig die reichlich vorhandenen natürlichen Wind- und Solarressourcen in der Region zu nutzen, um eine Energiebilanz und Selbstoptimierung zu erreichen. Dadurch kann das Projekt nahezu 100 % erneuerbare Energie erzeugen und die CO2-Emissionen um 6.500 Tonnen pro Jahr reduzieren.

Förderung von Win-Win-Kooperationen durch die Schaffung von mehr Wert für die Kunden

Das von Shanghai Electric errichtete Projekt in Dubai wird nach seiner Fertigstellung einer der fortschrittlichsten Solarparks der Welt sein, der mit dem höchsten CSP-Turm (Concentrated Solar Power) ausgestattet ist. Es erfüllt die höchsten Qualitätsstandards und verfügt über die größte installierte Solarkapazität.

Darüber hinaus liefert Shanghai Electric als Hauptlieferant des Hualong One (HPR1000) im pakistanischen Kernkraftwerk Karachi wichtige Ausrüstungen wie Reaktoreinbauten und Dampfturbinen-Generatoreinheiten für die Anlage. Das Projekt kann fast 10 Mrd. kWh Strom pro Jahr erzeugen, was dem Energieverbrauch von 1 Mio. Anwohnern entspricht. Das entspricht einer Reduktion von 3,12 Millionen Tonnen Standardkohleverbrauch und 8,16 Millionen Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr.

Shanghai Electric stellt sich ein neues digitales Stadtverwaltungsmodell vor, das auf einem Fundament aus robusten digitalen Technologien und flexiblen IT-Infrastrukturen aufbaut. Die digitale Urban-Governance-Lösung des Unternehmens wurde entwickelt, um die aktuellen Herausforderungen der Stadtverwaltung zu bewältigen, indem das Internet der Dinge (IoT), leistungsstarke digitale Tools und intelligente Infrastrukturen zu einem System kombiniert werden, das es Städten ermöglicht, Ressourcen gemeinsam zu nutzen. Das System verbindet den öffentlichen Dienst mit einem Smart-City-Netzwerk und beseitigt die zwischen den Städten bestehenden Datenbarrieren, damit die städtischen Verwaltungs- und Managementsysteme sicherer, effizienter und agiler arbeiten können.

Digitale Befähigung beschleunigt Technologie-Innovation

Die Cloud-basierte, skalierbare industrielle Internetplattform SEunicloud von Shanghai Electric wurde entwickelt, um die Dienstleistungen für den High-End-Ausrüstungssektor zu optimieren. Dabei stützt sich das Unternehmen auf seine Branchenerfahrung und erfolgreiche Fälle, um eine Vielzahl von Lösungen zu entwickeln, darunter Smart Wind O&M, Remote Thermal Power O&M, After-Sales-Services von Werkzeugmaschinen, integriertes Management von Energiespeicherbatterien, Therapieroboter und verteilte Wasseraufbereitung.

Die Plattform wurde in 15 Industrieanwendungen eingesetzt und konzentrierte sich auf acht Industrielösungen, darunter die Digitalisierung von Wind-Solar-Speicher-Hybrid-Energie, Asset Management von Unternehmensausrüstungen, MOM Digital Factory, intelligenter Umweltschutz, und umfasst über 100.000 intelligente Geräte mit einem Gesamtwert von 140 Milliarden RMB.

Die E-Commerce- und intelligente Supply-Chain-Plattform von Shanghai Electric bietet internetbasierte Supply-Chain-Management-Services, die alle vor- und nachgelagerten Geschäftsbeziehungen von Kunden, Lieferanten, Vertrieb, Lieferung und Beschaffung abdecken. Die One-Stop-Plattform bietet einen Rundum-Transaktionsschutz und dient als zentraler Handelsplatz für Energiedienstleistungen, Anlagenbau und Industrie-Standardkomponenten.

"Vor dem Hintergrund einer neuen technologischen Ära, die durch IoT, Big Data und Cloud-Technologie angetrieben wird, konzentriert Shanghai Electric seine Strategie auf intelligente Fertigung und industrielle Digitalisierung und baut ein einzigartiges industrielles Ökosystem auf, um die Zukunft von Smart Energy, Intelligent Manufacturing und Smart City zu ermöglichen", sagte Zheng Jianhua, Chairman von Shanghai Electric.

