Shanghai Electrics Jahresbericht für soziale Unternehmensverantwortung 2019 nennt wichtige Meilensteine

Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727), der weltweit führende Hersteller und Anbieter von Stromerzeugungs- und Industrieanlagen, hat seinen Jahresbericht für soziale Unternehmensverantwortung 2019 veröffentlicht. Darin werden seine Verpflichtung zur sozialen Unternehmensverantwortung und wichtige Fortschritte herausgestellt, die 2019 erzielt wurden. Mit seinen Strategien für CSR (Corporate Social Resonsibility) will das Unternehmen nicht nur mögliche ungünstige Einflüsse seiner Produkte und seines Geschäftsbetriebs auf ein Minimum reduzieren, sondern auch sein Leitbild "Empower global industry, Make life smarter" in die Tat umsetzen.

"Dies war ein bemerkenswertes Jahr für Shanghai Electric. Wir haben auf zahlreichen Gebieten bedeutende technologische Durchbrüche erzielt, beispielsweise bei Gasturbinen, Hauptpumpen für Kernkraftwerke, hocheffizienter sauberer Kohlestromerzeugung, Offshore-Windkraftanlagen, 3D-Druck und Durchflussbatterien", sagte Shanghai Electrics Chairman und CEO Zheng Jianhua. "Unsere Mitarbeiter sind immer die treibende Kraft hinter solchen Errungenschaften und wir legen großen Wert darauf, die Bindung mit unseren Mitarbeitern in aller Welt zu stärken - vor allem durch wirksame Reformen beim Gewinnbeteiligungsmechanismus und mitarbeiterorientierten Management."

Innovative Gewinnbeteiligungsmechanismen

Um Fachkräfte anzuwerben und zu halten, hat Shanghai Electric im Mai 2019 einen Mitarbeiterbeteiligungsplan eingeführt. Dabei werden gesperrte Aktieneinheiten (A-Shares) zugeteilt, und dieser angebotsseitige Wachstumsimpuls kommt sowohl Arbeitgebern als auch Arbeitnehmern zugute. Der Plan sieht vor, dass 2194 Mitarbeiter von Shanghai Electric insgesamt 134 gesperrte Aktieneinheiten als Erfolgsbeteiligung erhalten. Dies dient als Leistungs- und Verbleibanreiz für die Mitarbeiter.

Digitalisierung

Shanghai Electric hat sein industrielles Internet "SEunicloud Platform" ans Netz gebracht, eine zukunftsweisende Mensch-Maschine-Schnittstelle. Die Plattform spielt eine wichtige Rolle bei der Digitalisierungsinitiative des Unternehmens. Die neuen Geschäftseinheiten von Shanghai Electric (wie Batteriespeicher und intelligente Fertigung) sind um 30 % gewachsen, unter anderem durch Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Risikokapital und verstärkte Investitionen in Forschung und Entwicklung.

Umwelt, Gesundheit, Sicherheit (EHS)

Die Sicherheit der Mitarbeiter hat für Shanghai Electric oberste Priorität. Aus diesem Grund wurde ein Arbeitsschutzmanagementsystem eingeführt, bei dem verschiedene weltweite Arbeitsschutzvorschriften zur Anwendung kommen. Mit Stand Ende 2019 waren achtzig Prozent der verbundenen Unternehmen von Shanghai Electric nach OHSAS18001 für Arbeitsschutzmanagementsysteme zertifiziert.

In verschiedenen regionalen Märkten rund um die Welt wurden außerdem Umweltschutzkomitees etabliert, um die Durchführung von EHS-Richtlinien zu überwachen. So kann das Unternehmen schneller und effektiver auf Risiken wie den Ausbruch des Coronavirus reagieren (EHS-Maßnahmen in Dubai, 700 MW CSP + 250 MW PV solarthermisches Hybrid-Kraftwerk). Die Erfolgsbilanz ist beeindruckend: keinerlei Unfälle mit Todesfolge bzw. schwere Verletzungen auf den Baustellen während des gesamten Vorjahres.

Stärkung der Gemeinschaft

An sieben internationalen Bauprojektstandorten außerhalb Chinas hat Shanghai Electric ein "Employee Home" etabliert. In diesem Gemeinschaftsraum können Mitarbeiter verschiedener kultureller Abstammung kommunizieren, Kontakt pflegen und Unterhaltungsangebote wahrnehmen. Durch diesen multifunktionalen internationalen Gemeinschaftsraum sind auch das Unternehmen und die einheimische Bevölkerung näher zusammengerückt.

Ökologie & Umweltschutz

Shanghai Electric hat quer durch das Unternehmen das "SEC-LOVE"-System implementiert, um die Einhaltung von Umweltschutzbestimmungen in allen Abteilungen zu gewährleisten. 80 % der verbundenen Unternehmen von Shanghai Electric sind bereits nach ISO14001 für Umweltmanagementsysteme (EMS) zertifiziert. Projekte wie das Nantong-Müllverbrennungskraftwerk in Jiangsu, die Dongtai-Windkraftanlage in Jiangsu und die PV-Anlage in Anhui Huaibei unterstreichen die feste Verpflichtung des Unternehmens zur sauberen Energieerzeugung.

Soziale Verantwortung

Im November 2019 spendete Shanghai Electric Unterrichtsmaterial an die Managile-Grundschule in der Stadt Zubaidiya (Provinz Wassit). Dies war ein weiterer Meilenstein im Bemühen des Unternehmens, die Entwicklung der örtlichen Gemeinde durch aktive und engagierte Teilnahme zu unterstützen. Mit Stand Ende 2019 waren in den Auslandsgesellschaften von Shanghai Electric mehr als 4200 einheimische Arbeitskräfte angestellt.

Als Reaktion auf den Pandemie-Ausbruch im Januar hat Shanghai Electric unter anderem OP-Masken an Fuji Electric Japan, das Wassit-Wärmekraftwerk in Irak und das integrierte Kohleabbau- und Stromerzeugungsprojekt Thar Block-1 gespendet.

Informationen zu Shanghai Electric

Das Kerngeschäft der Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 02727, SSE: 601727) sind die Entwicklung, Herstellung und der Verkauf von Energie- und Industrietechnik. Das Unternehmen konzentriert sich auf das Geschäft mit Energieanlagen, einschließlich Herstellung und Verkauf von Anlagen für Kohlekraft-, Gaskraft-, Kernkraft- und Windkraftwerke, Stromspeichertechnik, hochwertigen Chemieanlagen sowie Lösungen für Stromnetze und intelligente industrielle Stromversorgungssysteme.

Der Geschäftsbereich Industrieanlagen umfasst die Herstellung und den Verkauf von Aufzügen, mittelgroßen und großen Elektromotoren, Anlagen für die intelligente Fertigung, industrieller Basistechnik, Umweltschutztechnik und Anlagen für industrielle Bauvorhaben. Daneben bietet es integrierte Dienstleistungen für die Bereiche Energie, Umweltschutz, Automatisierungstechnik, industrielles Internet, Finanzen, internationaler Handel, Hochwertobjekte usw.

