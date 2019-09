TASI-Gruppe

TASI-Gruppe erweitert globale Dichtheitsprüfkapazitäten mit innomatec in Deutschland

Harrison, Ohio und Idstein, Hessen, Deutschland (ots/PRNewswire)

Die TASI-Unternehmensgruppe (www.tasigroup.com) hat die Inhaberanteile des deutschen Dichtheitsprüf-unternehmens innomatec Test und Sonderanlagen GmbH und innomatec Mess- und Schnellanschluss-Systeme GmbH (innomatec.com) im Rahmen einer geregelten Unternehmensnachfolge erworben und da-mit den weltweit stärksten Anbieter von Dichtheitsprüflösungen geschaffen.

innomatec gehört zum TASI Geschäftsbereich Product Integrity zudem auch die Cincinnati Test Systems (CTS), CTS-Schreiner, Sciemetric und Sierra CP gehören. Mit dieser Erweiterung des Segments für Dicht-heitsprüfungen wird die Präsenz der Gruppe in Europa gestärkt und es uns ermöglichen, unsere global aufgestellten Kunden weltweit mit unübertroffene Kombination aus Technologie und Know-how besser zu bedienen.

CTS-Schreiner wird unter dem Dach der innomatec organisiert und wird künftig vom Standort München aus Vertriebs-, Service- und Produktionsressourcen für Südeuropa bereitstellen. Mike Schillings, bisher geschäftsführender Gesellschafter von innomatec, wird als Geschäfts-führer Global die zusammengeschlossenen Unternehmen verantworten.

In dieser Funktion wird er die Kernkompetenzen und die Marktabdeckung des innomatec-Teams in den Bereichen Sonderprüfgeräte, Entwicklung und Produktion von Schnellanschluss-Systemen und Messgerä-ten sowie Automatisierung ausbauen.

"Wir freuen uns, innomatec als Teil unserer Organisation zu haben und sind bestrebt, Mike und sein Team bei der Fortsetzung ihrer Strategie zu unterstützen, die vollständig komplementär zu TASI ist", sagte TASI CEO John McKenna.

"CTS und innomatec sind in den letzten 40 Jahren ähnliche Wege gegangen. Beide haben ein starkes Engineering-Team aufgebaut, das sich auf die Lösung von Kundenherausforderungen mit innovativer Dichtheitsprüftechnik, Schnellanschlüssen und kundenspezifischer Systementwicklung konzentriert."

"Gemeinsam verfügen wir über das umfassende Portfolio an industriellen Dichtheitsprüfprodukten, um neue Möglichkeiten zu schaffen und globale Hersteller mit den Fähigkeiten auszustatten, die sie für die Zukunft benötigen", fügte Schillings hinzu.

"Bestehende Kunden von CTS, innomatec und CTS-Schreiner werden von der umfassenden Unterstüt-zung und der operativen Reichweite profitieren, die jedes Unternehmen in Nordamerika, Europa und Asien hat. Ich engagiere mich dafür, Teil des Teams zu sein und freue mich auf die Zusammenarbeit mit neuen Partnern, die so klar verstehen, was wir tun und erreichen wollen, und unsere Vision für Wachstum teilen."

"Wo auch immer auf der Welt unsere Kunden tätig sind, können sie jetzt Dichtheitsprüfgeräte und Prüflö-sungen von CTS und innomatec nutzen, mit der Gewissheit, dass sie umfassenden Service und Support vor Ort erhalten", sagte CTS-Präsident Kevin Hansell. "Sie werden die Nutznießer sein, wenn wir unsere gemeinsame Leidenschaft für die Entwicklung innovativer Lösungen mit erstklassigem Kundenservice und Support verbinden."

Über innomatec Test und Sonderanlagen GmbH innomatec wurde 1983 mit der Idee des Gründers Wolfgang Schillings aufgebaut, alle traditionellen Leck-messverfahren, wie z.B. die Unterwasserprüfung, durch computergesteuerte Leckprüfgeräte und -verfahren zu ersetzen. Seitdem liefert das Unternehmen kundenspezifische Systeme und Prüfstände für Dichtheits-prüfungen, Strömungsüberwachung und Funktionstests für Wasser, Luft, Helium, Formiergas und SF6. Zum Kundenkreis von innomatec gehören mittlerweile namhafte Unternehmen aus allen Branchen in über 18 Ländern. Erfahren Sie mehr unter https://www.innomatec.com

Über die TASI-Gruppe

Das Geschäftsfeld TASI Product Integrity ist ein globaler Anbieter von Produkttest-, Inspektions- und Quali-tätslösungen für eine Vielzahl von Fertigungsprozessen. Das Unternehmen besteht aus Unternehmen mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien und beliefert einen vielfältigen globalen Kundenstamm mit Instrumenten, Testmaschinen und technischen Systemen.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.tasigroup.com.

