Alwaleed Philanthropies

Alwaleed Philanthropies unterzeichnet eine fünfjährige Partnerschaft mit dem „Al Hilal Saudi Club for Women Sports"

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire)

RIAD, Saudi-Arabien, 11. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Alwaleed Philanthropies hat unter dem Vorsitz von HRH Prince Alwaleed Bin Talal Al Saud eine fünfjährige Partnerschaft mit dem „Al Hilal Saudi Club for Women Sports" unterzeichnet.

Im Einklang mit der Vision 2030 hat sich die Partnerschaft dazu verpflichtet, die Teilnahme von Frauen am Sport zu fördern und zu hochkarätigen Erfahrungen im gesamten Spektrum der Branche beizutragen. Die Partnerschaft soll dazu beitragen, die Einstellung gegenüber weiblichen Athleten zu ändern, während der Al Hilal Saudi Club weiterhin seine Mission erfüllt, Exzellenz für Frauen im Sport zu fördern.

Die Absichtserklärung wurde von HRH Prinzessin Lamia bint Majed Saud Al Saud, Generalsekretärin von Alwaleed Philanthropies, und Fahad Bin Nafel, dem Vorstandsvorsitzenden des Al Hilal Saudi Club, unterzeichnet. In Anwesenheit von Suleiman Al-Hattlan, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Al Hilal Saudi Club, Mitgliedern des Vorstands des Al Hilal Saudi Club Board of Directors, Faisal Al-Ghashian, Salman Al-Tuwaijri und Sultan Alsheikh, CEO der Al Hilal Investment Club Company.

Die Absichtserklärung fand am 9. Oktober 2022 im Four Seasons Hotel in Riad in Anwesenheit von Eng. Abdullah bin Abdulaziz Al Jarbou, Executive Director des Al Hilal Saudi Club, und Eng. Najla Al Junaid, Executive Director von National Initiatives bei Alwaleed Philanthropies statt.

HRH Princess Lamia bint Majed Saud Al Saud, Secretary General von Alwaleed Philanthropies, sagte : „Im Laufe der Jahre hat Alwaleed Philanthropies unermüdlich daran gearbeitet, Frauen in Saudi-Arabien und auf der ganzen Welt zu stärken. Mit dieser Initiative setzen wir unsere gemeinsamen Bemühungen mit dem Al Hilal Saudi Club fort, die Förderung von Frauen voranzutreiben und jungen Frauen neue Möglichkeiten zu eröffnen, um die Stärken der weiblichen Sportkader im Königreich zu demonstrieren. Wir setzen uns dafür ein, dass Frauen in einem integrierten und vielfältigen Sportsystem Führungsrollen übernehmen. In Übereinstimmung mit der Vision 2030 und den nachhaltigen Entwicklungszielen setzen wir uns dafür ein, herausragende Erlebnisse zu bieten, indem wir die Möglichkeiten der Frauen im Sport erweitern und die Kultur neu definieren."

Fahad bin Saad bin Nafal, Vorsitzender des Al Hilal Saudi Club, kommentierte die Partnerschaft wie folgt: „Wir freuen uns sehr, die Vereinbarung mit Alwaleed Philanthropies zu unterzeichnen, einem Vorreiter auf dem Gebiet der humanitären Hilfe und einer der einflussreichsten Institutionen, die weltweit eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Gemeinschaften und philanthropischen Projekten spielen. Das Abkommen trägt zur Förderung von Frauen im Sport bei und festigt die Gründung unserer Sportabteilung für Frauen im Al Hilal Saudi Club. Seit der Gründung der Abteilung im August haben wir sieben Sportaktivitäten gestartet, weitere werden folgen. Wir freuen uns darauf, unsere gemeinsamen Partnerschaftsziele zu erreichen und die vielfältigen Möglichkeiten in diesem Bereich zu nutzen."

Über vier Jahrzehnte hat Alwaleed Philanthropies mit mehr als 16,5 Milliarden Dollar soziale Wohlfahrt unterstützt und mehr als 1.000 Projekte in über 189 Ländern initiiert, die von zehn weiblichen saudischen Mitgliedern geleitet werden. Mehr als 1 Milliarde Begünstigte auf der ganzen Welt, unabhängig von Geschlecht, Rasse oder Religion, wurden dadurch unterstützt. Alwaleed Philanthropies arbeitet mit einer Reihe von philanthropischen, Regierungs- und Bildungsorganisationen zusammen, um Armut zu bekämpfen, Frauen und Jugendliche zu stärken, Gemeinschaften zu entwickeln, Katastrophenhilfe zu leisten und kulturelles Verständnis durch Bildung zu schaffen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1918110/Alwaleed_and_Al_Hilal.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/alwaleed-philanthropies-unterzeichnet-eine-funfjahrige-partnerschaft-mit-dem-al-hilal-saudi-club-for-women-sports-301646360.html

Original-Content von: Alwaleed Philanthropies, übermittelt durch news aktuell